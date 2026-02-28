Elecciones 2026 en USA: una encuesta revela que Donald Trump pierde apoyo de dos sectores clave en EE.UU.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindará su discurso sobre el estado de la Unión, y las encuestas muestran una pronunciada caída en el índice de aprobación. Un último estudio, realizado del 17 al 20 de febrero, mostró que el 63% desaprueba su desempeño hasta el momento. Esta cifra representa uno de los niveles más bajos de aprobación registrados en este mandato.

Encuesta revela que Donald Trump pierde apoyo de dos sectores clave en EE.UU.

Luego de un 2025 repleto de redadas de inmigración y con índices económicos oscilantes, la aprobación de los ciudadanos estadounidenses al gobierno de Trump disminuyó drásticamente. En febrero del año pasado, poco antes de cumplirse un mes de la investidura, una encuesta de CNN mostró que el índice se ubicaba apenas por debajo del punto de equilibrio.

En ese entonces, el 47% de los estadounidenses expresó que aprobaba la forma en que Trump manejaba su trabajo como presidente. La desaprobación llegaba al 52%.

En el mismo período de este año, el medio realizó un sondeo que mostró un cambio drástico: la aprobación cayó al 36%, con un 63% de desaprobación. Esto lo deja 27 puntos por debajo.

Uno de los grupos clave que mostró su descontento corresponde a quienes ganan menos de 50.000 dólares. Del total de estos encuestados, sólo el 35% lo aprobó, en tanto el 65% lo desaprobó. Esto arrojó un índice de aprobación neto de -30 puntos.

Votantes independientes: el sector clave en el que Trump pierde apoyo de cara a las elecciones 2026

El segundo grupo clave de votantes se trata de los independientes. Entre aquellos ciudadanos encuestados que no están registrados en ningún partido político, solo el 26% se mostró favorable a la gestión de la administración Trump.

En el extremo opuesto, un 73% sostuvo que no está conforme con las medidas aplicadas por el gobierno.

En concreto, estos números lo dejan 47 puntos por debajo en este grupo clave de votantes. Además, representa una caída de 17 puntos en la aprobación y una oscilación neta de 34 puntos en la dirección equivocada a lo largo de un año, en relación al sondeo de febrero de 2025.

El presidente Trump perdió apoyo clave entre los votantes independientes y aquellos que ganan menos de US$50.000 en un año electoral Alex Brandon - AP

Las estadísticas mencionadas son particularmente importantes en un año de elecciones de medio término. Esto se debe a que los independientes componen una categoría determinante en votaciones reñidas para la Cámara de Representantes y el Senado, especialmente cuando se trata de territorios en disputa.

Este 2026, en 46 estados habrá elecciones para las legislaturas estatales (88 de las 99 cámaras legislativas del país). Un total de 6122 escaños están en juego en las elecciones regulares de este año, lo que representa el 82% de los 7386 escaños legislativos de Estados Unidos, según el sitio web oficial de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés).

Estado de la Unión: el discurso clave que brindará Trump en un año de elecciones

Programado para comenzar alrededor de las 21 hs, hora del Este, de este martes, se espera que el discurso sobre el Estado de la Unión se centre en parte en la economía y la asequibilidad. Esta acción es anual y consiste en un mensaje que el presidente le explica al Congreso en qué situación se encuentra el país y cuáles son sus prioridades de gobierno.

La mayoría de los votantes espera que Trump aborde la economía y el costo de vida en el discurso sobre el Estado de la Unión Markus Schreiber - AP

Más de dos docenas de congresistas demócratas afirman que boicotearán el Discurso del Estado de la Unión, informó NBC News. Cuando se les preguntó en la encuesta de CNN qué tema debería tratar Trump en este mensaje, los resultados fueron:

Economía y costo de vida: 57%

Inmigración: 13%

Estado de la democracia: 11%

Salud: 7%

Crimen y seguridad: 3%

Política exterior: 2%

El discurso se producirá una semana después de la decisión de la Corte Suprema de declarar los aranceles a países como inválidos. El fallo determinó que el presidente excedió su autoridad.

Además, será el primero que se produce durante un cierre gubernamental, parcial o no.