Se calienta el panorama político en Illinois a días de las primarias: la acción que involucra al ICE y a los migrantes

La carrera por el liderazgo del condado más poblado de Illinois se convirtió en uno de los enfrentamientos políticos más intensos de cara a las primarias del estado. Con acusaciones cruzadas, la contienda entre la actual presidenta de la Junta del Condado de Cook y su principal rival escaló y, en el centro de la disputa, apareció un tema sensible en Chicago y sus alrededores: la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las políticas que afectan a los migrantes.

La disputa clave en la política del condado de Cook: Toni Preckwinkle contra Brendan Reilly

Según informó NBC Chicago, la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, busca mantenerse en el cargo con la aspiración de lograr un quinto mandato. Sin embargo, enfrenta un desafío importante del concejal de Chicago Brendan Reilly, representante del distrito 42, una zona que incluye gran parte del centro de la ciudad.

Toni Preckwinkle busca asegurar su reelección el próximo 17 de marzo X de Preckwinkle

La contienda adquirió una intensidad particular en las semanas previas a las primarias demócratas de Illinois, que se celebrarán el 17 de marzo. Ambos candidatos se mostraron confiados en sus posibilidades electorales, aunque el clima de campaña se endureció con críticas públicas y mensajes que apuntan directamente a las decisiones políticas del adversario.

De acuerdo con NBC Chicago, el interés de los votantes en el área de Chicago fue alto durante la votación anticipada. Funcionarios electorales indicaron que la participación podría acercarse al 30%, una cifra considerablemente mayor al alrededor del 20% que suele registrarse en primarias de mitad de mandato.

ICE y la política migratoria, en el centro del debate en los comicios de Cook

Uno de los ejes que encendió el debate entre los candidatos es la relación del condado con las políticas migratorias federales y con el ICE. La actual presidenta de Cook cuestionó el papel de su rival en medio de operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, explicó NBC.

Preckwinkle sostuvo que Reilly no tuvo un rol activo cuando líderes estatales y municipales intentaban frenar en los tribunales una operación migratoria conocida como “Operation: Midway Surge”, que involucraba acciones del ICE en el área de Chicago.

Preckwinkle acusó a su rival de inacción durante el despliegue de este operativo del ICE en Chicago, al señalar que mientras el gobierno estatal y municipal luchaban en los tribunales, el concejal mantuvo silencio frente a la administración Trump Erin Hooley - AP

En declaraciones citadas por NBC Chicago, la funcionaria fue directa al cuestionar a su oponente. “Tiene vínculos de larga data con Donald Trump. No dijo nada el año pasado cuando el gobernador, el alcalde y yo estábamos luchando contra la intimidación en los tribunales”, afirmó.

La campaña de la dirigente también utilizó mensajes publicitarios en los que se menciona la relación del concejal con proyectos asociados al presidente, al señalar que ayudó al también magnate inmobiliario a colocar su nombre en el rascacielos Trump International Hotel & Tower ubicado en el distrito que representa.

La respuesta del rival y el cruce por la información migratoria

Reilly respondió a estas críticas al argumentar que sí se opuso a las políticas del mandatario federal y que incluso participó públicamente en protestas contra su gobierno.

En declaraciones citadas por NBC Chicago, el concejal recordó que estuvo presente junto a la propia presidenta del condado y al gobernador de Illinois durante una manifestación realizada en Grant Park el año pasado. “Estuve en el escenario con Toni Preckwinkle y el gobernador Pritzker. Estaba literalmente a seis pies de Toni durante la manifestación ‘No Kings’ en Grant Park”, señaló.

Representante del distrito 42 (centro de Chicago), Reilly ha centrado su campaña en cuestionar la coherencia administrativa del condado X de Reilly

Pero el concejal también lanzó acusaciones hacia la actual líder del condado por decisiones administrativas que, según él, terminaron por facilitar el acceso del ICE a datos que podrían utilizarse para detener migrantes.

Reilly criticó específicamente el respaldo de Preckwinkle a la renovación de un contrato con una empresa tecnológica que proporciona información a agencias federales, entre ellas el propio ICE. Según su postura, esto contradice el discurso público del gobierno del condado respecto a limitar la colaboración con las autoridades migratorias federales.

El candidato sostuvo que, pese a que la presidenta afirma que no quiere que las propiedades de Cook sirvan para apoyar al ICE, la renovación de ese acuerdo permitiría que las autoridades federales accedan a datos que podrían ayudar a identificar y detener personas.