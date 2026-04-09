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Ya es oficial: las medidas contra el ICE que se aplicarán en Washington DC para proteger a los migrantes

El paquete aprobado incluye órdenes para que los oficiales no usen máscaras y deban identificarse ante las fuerzas locales

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El Consejo del condado de Prince George’s aprobó por unanimidad un paquete integral de cuatro leyes y dos resoluciones destinadas a limitar la cooperación con las agencias federales de inmigración
El Consejo del condado de Prince George’s aprobó por unanimidad un paquete integral de cuatro leyes y dos resoluciones destinadas a limitar la cooperación con las agencias federales de inmigraciónALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El avance de nuevas leyes en el área metropolitana de Washington marca un cambio en la relación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Con la aprobación de un paquete legislativo de carácter urgente, el Consejo del condado de Prince George’s, en Maryland, busca limitar el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y reforzar la protección de las comunidades migrantes.

El paquete de leyes con efecto inmediato en el condado de Prince George’s

Según informó NBC4, el Consejo del condado aprobó de manera unánime una serie de medidas de emergencia destinadas a restringir las operaciones de control migratorio en su jurisdicción.

Se trata de cuatro proyectos de ley y dos resoluciones que entraron en vigor de forma inmediata tras una ceremonia oficial de promulgación realizada el martes.

La Ley CB-8-2026 prohíbe el uso de máscaras o coberturas faciales por parte de las fuerzas de seguridad en operativos migratorios
La Ley CB-8-2026 prohíbe el uso de máscaras o coberturas faciales por parte de las fuerzas de seguridad en operativos migratoriosICE

El eje central de estas disposiciones es establecer límites claros a la intervención de agentes federales en el territorio del condado, al tiempo que se otorgan nuevas responsabilidades a las fuerzas de seguridad locales.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la instrucción a la policía del condado para que supervise e identifique a los agentes en situaciones donde haya redadas de control migratorio, con el objetivo de verificar su identidad y autoridad.

Control sobre los agentes federales y nuevas restricciones en el condado de Prince George’s

De acuerdo con la cobertura de NBC4, otra de las disposiciones clave restringe el uso de máscaras por parte de los agentes de inmigración en la mayoría de las circunstancias.

Asimismo, se estableció una restricción laboral: cualquier persona que haya trabajado para ICE o para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) después del 1° de octubre de 2025 no podrá desempeñarse en el gobierno del condado.

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Detalles de la legislación aprobada en el condado de Prince George’s

Según un comunicado oficial del Consejo previo a la sesión, el paquete legislativo incluye iniciativas con objetivos específicos que buscan cubrir distintos aspectos del problema migratorio. Entre ellas se destacan:

Bajo la nueva Ley de Protección contra Secuestros de Residentes (CB-7-2026), los agentes de la policía del condado deben presentarse en las redadas migratorias para registrar formalmente la autoridad y la identidad de los oficiales federales actuantes
Bajo la nueva Ley de Protección contra Secuestros de Residentes (CB-7-2026), los agentes de la policía del condado deben presentarse en las redadas migratorias para registrar formalmente la autoridad y la identidad de los oficiales federales actuantesImagen ilustrativa generada con IA
  • Restricción de empleo en el condado (CB-5-2026): impide que exempleados recientes de ICE o CBP accedan a puestos en agencias locales.
  • Ley de Espacios Comunitarios Seguros (CB-6-2026): limita el uso de propiedades del condado para actividades de control migratorio y exige órdenes judiciales válidas para el ingreso de agentes federales.
  • Ley de Protección contra Secuestros de Residentes (CB-7-2026): obliga a la policía local a presentarse en operativos migratorios para registrar la identidad de los agentes federales.
  • Prohibición de coberturas faciales (CB-8-2026): restringe el uso de máscaras por parte de las fuerzas de seguridad, salvo en situaciones justificadas como el uso de equipos de protección.
  • Protección de espacios públicos (CR-8-2026): insta a diversas instituciones a prohibir la ejecución de controles migratorios en sus instalaciones.
  • Registro de detenidos por ICE (CR-9-2026): promueve la creación de una base de datos para rastrear a residentes detenidos.

Según el comunicado, estas medidas no solo buscan limitar la injerencia federal, sino también generar mecanismos de participación y transparencia.

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