Miss Universo 2025: cinco naciones que retiraron a sus representantes del certamen por motivos inesperados

Participar en Miss Universo es el máximo sueño de las reinas de belleza. Sin embargo, algunas mujeres a veces abandonan la competencia cuando ya habían sido elegidas para representar a sus países. En otros casos, son los organizadores quienes deciden reemplazarlas con otras candidatas. Ambos escenarios ya ocurrieron en el certamen de 2025.

Tres países que retiraron a sus participantes para Miss Universo

La edición número 74 de Miss Universo se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre (20 de noviembre, en EE.UU.) en Bangkok, Tailandia.

Sahar Biniaz conservó su corona, por lo que nadie más representará a Persia en el certamen (Instagram/@saharbiniaz)

De acuerdo con ¡HOLA!, hay cinco reinas de belleza que ganaron las competencias en sus respectivos países, pero no participarán en Miss Universo por varias razones.

Diana Fast, Miss Alemania

A principios de noviembre, Diana Fast publicó en sus historias de Instagram que no participará en Miss Universo este año, como reportó People. Miss Alemania contó que, después de reflexionarlo, decidió no viajar a Tailandia.

“Como madre entregada y mientras construyo yo sola una nueva casa para mi familia, he decidido permanecer cerca de mi hijo durante esta importante etapa de nuestras vidas”, escribió Diana Fast en Instagram.

En la misma historia, Fast agregó que ella y el comité alemán donaron 30 mil euros (casi 35 mil dólares) a Heartpawject, un santuario animal de Tailandia.

Sahar Biniaz, Miss Persia

Sahar Biniaz compartió una publicación en Instagram el 9 de octubre en donde habló sobre su futuro en el certamen. En el comunicado, Miss Persia explicó que le acababan de informar que la Directora Nacional de su organización fue detenida mientras visitaba Irán.

“Con el máximo respeto y al considerar su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de retirarme de mi participación en el concurso de Miss Universo de este año”, reveló Biniaz.

Zoulahatou Amadou iba a ser la primera representante de Níger en la historia de Miss Universo (Instagram/@zoulahatouamadou)

Zoulahatou Amadou, Miss Níger

Mientras las reinas de belleza ya se encontraban en Tailandia el 2 de noviembre, Zoulahatou Amadou recurrió a su Instagram para publicar una noticia. Miss Níger contó que su boleto de avión llegó demasiado tarde y la única alternativa disponible no le permitiría llegar a tiempo a la competencia.

“Aunque no pude vivir este momento tan importante este año, el comité organizador me ha invitado a la próxima edición. Tengo la intención de ir aún más fuerte, mejor preparada y más decidida a representar con orgullo a nuestro querido país”, aseguró Amadou.

Dos naciones que cambiaron a sus representantes por motivos inesperados

En Miss Universo 2025 habrá dos participantes que fueron seleccionadas después de que las primeras reinas de belleza fueran removidas de sus cargos por sus respectivos comités organizadores.

Xuhe Hou no dio detalles sobre su decisión de abandonar la competencia (Instagram/@xuhe_hou)

Déborah Djema, Miss Congo

Déborah Djema fue la ganadora del certamen de Miss Congo, pero su reinado fue breve. El 2 de septiembre, el comité organizador publicó en Instagram un comunicado donde dieron a conocer que Djema había sido destituida de su título porque se negó a firmar el contrato correspondiente.

La organización describió el comportamiento de Djema como “inaceptable”. El comité también avisó que ella tenía 48 horas para eliminar de sus redes sociales cualquier imagen o mención del concurso de Miss Congo. En caso de no hacerlo, el organismo podría iniciar acciones legales.

Dos días después, los organizadores anunciaron que Dorcas Dienda Kasinde será la nueva representante de la República Democrática del Congo.

Xuhe Hou, Miss China

Xuhe Hou fue seleccionada como Miss China 2025. Sin embargo, en una breve publicación en Instagram del 19 de octubre, la joven reveló que no participará en Miss Universo por “causas mayores”.

Fue así como la primera finalista, Zhao Na, fue elegida para representar a China en el certamen.

De acuerdo con ¡HOLA!, Xuhe Hou podría haber renunciado por las restricciones de edad de Miss Universo.