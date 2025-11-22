Vive en EE.UU. y busca “tesoros” en los basureros: revela el botín que encontró en los contenedores de Five Below

GlamourDDive es una mujer famosa en internet por encontrar los objetos más inesperados en los contenedores de basura de negocios como TJ Maxx, Ulta y CVS. Uno de sus últimos hallazgos fue en la tienda de descuentos Five Below, en donde descubrió cajas llenas de artículos nuevos de belleza.

Mujer encontró cajas de artículos nuevos en la basura de Five Below

Ella Rose, también conocida como GlamourDDive en redes sociales, vive en Texas, Estados Unidos, y es conocida por dedicarse al dumpster diving.

Esta práctica consiste en revisar contendedores de basura para rescatar objetos nuevos o comestibles que fueron descartados, aunque todavía se encuentran en buen estado, de acuerdo con el Diccionario Merriam-Webster.

Mujer en Texas revisó un contenedor de basura de Five Below y encontró cajas de artículos nuevos

El 27 de octubre, Ella Rose publicó un video en TikTok donde mostró una de sus visitas más recientes a Five Below.

La mujer observó que los trabajadores del lugar tiraban la basura y esperó a que se fueran para revisar si había algo de valor en los botes. De inmediato, ella notó que había cajas llenas de artículos nuevos de belleza.

Dentro de su “tesoro” encontró maquillaje, accesorios y un bolso: todos con sus etiquetas y sellados en sus empaques originales. GlamourDDive también halló múltiples pares de sandalias, todas en buen estado.

Ella Rose se fue de Five Below y regresó unas horas después. Fue así como descubrió que la tienda se deshizo de más productos en ese mismo día.

Esta vez encontró platos para comer al aire libre y juguetes, como una figura de My Melody de la marca Sanrio. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un par de audífonos para videojuegos.

Los objetos más valiosos que Ella Rose ha encontrado en la basura

Uno de los videos más impactantes de Ella Rose fue el que subió a TikTok el 3 de octubre de este año, el cual cuenta con 6,5 millones de reproducciones. GlamourDDive contó que estaba en Marshalls y, por lo general, esta tienda suele cerrar sus contenedores con candados. Ese día, los botes estaban abiertos.

Ella Rose encontró bolsos de las marcas Juicy Couture y Kate Spade en un contenedor de basura de Marshalls (TikTok/@glamourddive)

Dentro del contenedor, ella encontró bolsos de marcas como Juicy Couture y Kate Spade (este último costaba US$359). Además, había un par de botas UGG para niños, un proyector y un teclado para computadora.

Algunos usuarios de la red social cuestionaron a Ella Rose sobre la veracidad de su video y sospecharon que ella pone los objetos ahí para grabar contenido.

GlamourDDive respondió en un comentario que sus historias son reales porque las tiendas en verdad consideran que un bolso con un desperfecto (como una mancha o un cierre roto) es basura que no podrán vender.

GlamourDDive ha recibido amenazas por hacer dumpster diving

Ella Rose escribió en su página oficial que hacer dumpster diving le abrió los ojos para darse cuenta de la cantidad de desperdicio que generan las corporaciones todos los días. Esa realización ahora la motiva a rescatar todos los objetos que le sean posibles para ofrecérselos a las personas que podrían aprovecharlos.

Alguien dejó un mensaje para Ella Rose en un contenedor de TJ Maxx (TikTok/@glamourddive)

Buscar en contenedores de basura se ha vuelto un trabajo para GlamourDDive, quien ya cuenta con 2,4 millones de seguidores en TikTok. Ella se dedica a clasificar los objetos que encuentra para limpiarlos y venderlos a precios descontados en su sitio web.

Aunque a sus seguidores les gusta ver los descubrimientos de Ella Rose y que los aproveche para que no se desperdicien, no todo el mundo está de acuerdo con la práctica de dumpster diving.

En agosto de 2025, GlamourDDive compartió un video de una vez que fue a TJ Maxx y encontró que alguien había escrito “Ella Rose, aléjate” en el contenedor. La mujer después vio una nota pegada en la puerta de la tienda, en donde una persona la acusaba con el mánager del establecimiento.

“Ponle fin a que siga robándoles y vendiendo sus cosas. Demuéstrale que tiene que mantenerse alejada”, decía el mensaje.