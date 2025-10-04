Moneda de US$1 con el rostro de Donald Trump: el Tesoro de EE.UU. evalúa acuñar una polémica pieza para conmemorar la independencia

Un borrador de una moneda conmemorativa de un dólar, que celebraría el 250° aniversario de Estados Unidos en 2026, ha desatado controversia al incluir un retrato del presidente Donald Trump. La propuesta, confirmada por el Tesoro de Estados Unidos, plantea interrogantes sobre su legalidad, dado que la legislación actual prohíbe la aparición de presidentes vivos o expresidentes en monedas hasta dos años después de su fallecimiento. Este diseño preliminar ha captado la atención pública, generando un debate sobre las normativas numismáticas.

Cómo es la moneda conmemorativa de US$1 con el rostro de Donald Trump

El Tesorero de EE.UU., Brandon Beach, confirmó la autenticidad de las imágenes preliminares a través de una publicación en la plataforma X. En su mensaje, Beach afirmó categóricamente: “No hay noticias falsas. Estos primeros borradores en honor al 250.º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales. Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno de Estados Unidos”.

El Tesorero de EE.UU., Brandon Beach, escribió en X que se trata de un "primer borrador" de la moneda que conmemora el 250.º aniversario de Estados Unidos X/@SteveGuest

Las imágenes del diseño muestran el perfil lateral de Donald Trump en el anverso de la moneda. Este lado frontal se complementa con la palabra “Libertad” grabada en la parte superior, la frase “En Dios confiamos” en la parte inferior, y las fechas históricas “1776” y “2026”, que marcan el inicio y el semiquincentenario.

El reverso de la moneda presenta una imagen igualmente llamativa: Trump levantando el puño, una pose que se hizo famosa tras un intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Sobre esta representación, se lee la frase “Lucha, lucha, lucha” (Fight, Fight, Fight, en inglés), con una bandera estadounidense que ondea dinámicamente detrás de la cabeza. Este controvertido diseño ha provocado un intenso escrutinio, especialmente en relación con la legislación estadounidense que rige la acuñación de monedas.

Moneda de Trump: qué prevé la legislación de EE.UU. sobre la acuñación de piezas

La normativa vigente es explícita al respecto, estableciendo que “Ninguna moneda emitida bajo esta subsección puede llevar la imagen de un presidente actual o anterior vivo, o de cualquier expresidente fallecido durante el período de dos años posterior a la fecha de la muerte de ese presidente”.

Sin embargo, el diseño preliminar parece haber sido concebido para buscar una interpretación que eluda esta prohibición. El retrato lateral de Trump se ubica estratégicamente en el anverso de la moneda, no en el reverso, lo que podría considerarse una forma de sortear la restricción.

La ley también especifica que “No se puede incluir en el diseño del reverso de determinadas monedas ningún retrato, ni busto de cabeza y hombros de ninguna persona, viva o muerta, ni ningún retrato de una persona viva”. Aunque el reverso también muestra a Trump, la imagen de Butler no se ajusta directamente a la terminología precisa de “retrato de cabeza y hombros o busto”, lo que abre una posible laguna legal.

Archivo.- El entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, rodeado por agentes del Servicio Secreto durante un evento de campaña el 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania Evan Vucci - AP

A pesar de que el Tesoro confirma la legitimidad de estos borradores que incluyen el retrato de Trump en ambos lados, un portavoz de la institución enfatizó que el diseño final aún no ha sido seleccionado. El portavoz declaró a CNN: “Si bien aún no se ha seleccionado el diseño final de la moneda de un dólar para conmemorar el semiquincentenario de Estados Unidos, este primer borrador refleja bien el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, incluso frente a inmensos obstáculos”. Añadió que “esperan compartir más información pronto” sobre el proceso de selección.

Calvin Coolidge el único presidente vivo cuyo rostro se acuñó en una moneda

En una conferencia de prensa anterior, al ser consultado sobre si el expresidente Trump había visto las primeras imágenes del borrador de la moneda con su rostro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió con una nota de humor: “No estoy segura de si lo ha visto, pero estoy seguro de que le encantará”.

La Asociación Numismática Estadounidense ha documentado que el único presidente vivo que ha aparecido en una moneda fue Calvin Coolidge en 1926, un precedente histórico que subraya la excepcionalidad de la situación actual. La Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables Circulantes, aprobada por el Congreso en anticipación al 250.º aniversario, autoriza al Tesoro de Estados Unidos a acuñar monedas especiales de $1 a partir del 1° de enero de 2026, con diseños emblemáticos del semiquincentenario.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.