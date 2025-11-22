Así es el pueblo de Nebraska donde la única habitante es sheriff, camarera y alcaldesa

Un joven historiador de 25 años, residente en Nebraska, comenzó un proyecto en 2020 para contar las historias de los sitios olvidados de Estados Unidos. Hasta el momento, recorrió unas 2700 comunidades y en su estado encontró el pueblo de una sola habitante: una mujer que trabaja como alcaldesa, bibliotecaria y sheriff del condado.

Seth Varner recorre EE.UU. para su proyecto editorial, Wandermore

A sus 25 años, Seth Varner recorre el Medio Oeste estadounidense para su proyecto editorial, Wandermore. Creado en 2020 luego de su graduación, el joven documenta allí lugares emblemáticos de cada zona que visita. Según su sitio web, ya pasó por todos los pueblos incorporados de Nebraska, Iowa, Kansas, Minnesota y las dos Dakotas. Uno de los destinos más llamativos lo encontró en su estado natal: Monowi.

El pueblo de un habitante en Nebraska es el más pequeño de EE.UU. y tiene una biblioteca histórica @visit531nebraska - @visit531nebraska

“Hay un pueblo en Nebraska que tiene una sola persona, y es una señora de unos 90 años. Se llama Elsie y es la alcaldesa. Es la camarera. Es la bibliotecaria. Incluso es sheriff del condado”, señaló en una entrevista con CBS News.

Al visitar la región en 2020, Varner publicó imágenes en su cuenta de Instagram. Tras definirlo como una aldea incorporada en el condado de Boyd, Nebraska, escribió: “Según el censo de 2010, tiene una población de un habitante. Monowi se fundó en 1902, cuando se extendió el ferrocarril Fremont, Elkhorn y Missouri Valley hasta ese punto. Se estableció una oficina de correos en Monowi en 1902, la cual permaneció en funcionamiento hasta 1967″.

El viaje a Monowi resumió parte de su propósito inicial: demostrar que sin importar el tamaño de su población, cada pueblo “tiene una historia que contar”.

“Incluso en esta comunidad unipersonal, pudimos mantenernos ocupados. Comimos en el bar y hablamos con Elsie sobre su vida y sus recuerdos del pueblo que alguna vez fue. Nos enseñó la Biblioteca de Rudy, una colección de miles de libros que perteneció a su difunto esposo, y una antigua iglesia a la que asistió como una de las últimas personas” relató.

En ese sentido, completó sobre su paso por Monowi: “Lo que muchos considerarían un simple punto en el mapa, para nosotros fue una aventura de varias horas que nos permitió descubrir el ciclo vital de un pequeño pueblo agrícola”.

El proyecto de recorrer EE.UU. para contar las historias de los sitios olvidados

La idea surgió de recuerdos que tenía de su infancia, según explica en el sitio web Wandermore. A los nueve años, en 2009, realizó varios viajes con su padre para crear un árbol genealógico con fotografías de los lugares que sus antepasados visitaban. Al regresar, le consultó si podían conocer todos los pueblos de Nebraska, a lo que recibió una respuesta despreocupada: "Quizás algún día, Seth“.

El joven que recorre EE.UU. para conocer sitios olvidados ya visitó todos los pueblos incorporados de Nebraska, Iowa, Kansas, Minnesota y las dos Dakotas @visit531nebraska - @visit531nebraska

En abril de 2020, mientras trabajaba en un periódico local, convenció a un amigo de visitar distintas partes del estado. “El proyecto no era muy serio durante las primeras semanas de viaje. Visitábamos los pueblos, nos tomábamos una selfie con algo que tuviera el nombre y seguíamos hacia la siguiente comunidad”, detalló.

No obstante, después de hablar con su familia, su madre lo convenció de crear un perfil de Facebook para compartir imágenes del emprendimiento. “En el primer mes, conseguimos más de diez mil seguidores, y los comentarios, los ‘me gusta’ y los mensajes no paraban de llegar. En ese momento me di cuenta de que el proyecto podía ser mucho más que una simple aventura para un álbum de recuerdos”, señaló.

A cinco años de comenzar su travesía, cientos de miles de personas se sumaron en redes sociales para seguir sus viajes y conocer los aspectos históricos y particulares de cada área. En 2024, ya había visitado 2768 comunidades.

Seth Varner ahora planea recorrer Colorado: cómo financia sus viajes visitando pueblos de EE.UU.

Luego de completar cinco años de viajes, Seth ahora realiza su travesía con su esposa, Eliese Varner. “Me quedé asombrada, tal vez, porque realmente es muchísimo trabajo”, expresó al ser consultada por CBS sobre el momento en que su pareja le comunicó su objetivo.

Cada libro del joven que recorre EE.UU. financia su próxima aventura para visitar sitios olvidados @visit531nebraska - @visit531nebraska

Cada estado que el joven visitó tiene su propio libro de Wandermore. Las ventas de cada edición financian su próxima aventura. Recientemente, completó su viaje a través de Minnesota.

Según reveló en diálogo con el medio, las ventas de su última publicación financiarán su próximo destino: conocer todas las ciudades de Colorado.