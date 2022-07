Murió una modelo de OnlyFans a sus 31 años: el misterio por la frase en el tatuaje de su última foto

La muerte prematura de la estrella de OnlyFans Wednesday Nyte, que tenía apenas 31 años de vida, está envuelta en misterio. La actriz, cuyo verdadero nombre es Heather Sargent, murió el pasado 18 de junio en Las Vegas, de acuerdo con los reportes de The New York Post. Los detalles sobre el fallecimiento no están claros y una mujer que afirma ser su hermana escribió en Twitter un inquietante mensaje.

“La persona que buscábamos fue encontrada. En este momento no hay nada más de lo que podamos hablar. Por favor, sin preguntas, respeten a mi hermana. Es todo lo que pido”, escribió Haley Sargent, a la vez que compartió un enlace a la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, presuntamente con el objetivo de transferir el cuerpo de Wednesday de Nevada a su natal Georgia.

El inquietante mensaje que compartió la hermana de Wednesday Twitter

El objetivo de la recaudación son 15.000 dólares y en la imagen aparece la modelo con un paisaje montañoso de fondo.

No está claro quien abrió la recaudación de fondos por la popular actriz Gofundme

La actriz, oriunda de Estados Unidos, publicaba sus fotos y videos eróticos en la plataforma OnlyFans. El 16 de junio compartió una última publicación en su cuenta de Instagram mientras lucía lencería negra. En una selfie publicada a menos de una semana antes de su muerte, aparecía con un tatuaje en su cara que decía “recen por mí”.

Wednesday falleció en circunstancias extrañas Instagram

La noticia hizo que sus fans acudieran a las redes sociales a lamentar su partida. “Desearía que esto fuera solo una pesadilla. Te voy a extrañar”, escribió uno, mientras que otro dijo que esperaba que se hiciera justicia, ya que lo que más sorprende en este caso es la falta de datos e información sobre la muerte.

The New York Post contactó al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas para obtener más información.

¿Quién era Wednesday Nyte?

Wednesday también era una actriz para adultos y apareció en varias películas profesionales, pero su auge más reciente fue la explosiva cantidad de seguidores que tenía en redes sociales. Su Twitter sumaba más de 300.000.

Recaudaron 6000 dólares en la biografía de Wednesday

El GoFundme creado presuntamente en apoyo a la familia recaudó más de 6000 dólares y la descripción afirma que era “un alma aventurera y de espíritu libre, elementos que la llevaron a lugares hermosos a lo largo de su viaje en la vida”. También se específica que recientemente vivió en Las Vegas, Nevada, y que deja atrás a su padre, madre, hermana sobrino, tío y amigos.

Además, quien escribió la biografía rogó para que se respetara la privacidad: “Pedimos que se abstenga de cualquier pregunta en este momento. No tenemos respuestas y esperamos que esto cambie drásticamente en un futuro cercano”.

La causa de la muerte de esta estrella de OnlyFans aún se desconoce, a pesar de que ya pasaron semanas. Sus amigos también se despidieron y The Sun recogió algunos de los mensajes de adiós: La modelo Payton Preslee expresó que Wednesday “pertenecía a la playa” y compartió un tributo en la arena que decía: “RIP Heather, 1991-2022″. Por otro lado, Lacey Williams aseguró que Nyte era “de espíritu libre y aventurera”.

Un mes previo a su muerte, Wednesday dijo que le había salvado la vida a una persona, antes de enterarse de que un amigo había fallecido solo 30 minutos después.