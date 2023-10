escuchar

La controvertida discusión sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México ha vuelto al debate público con el anuncio de la administración del presidente Joe Biden, acerca de la construcción de una nueva sección de la barrera que en el sur de Texas, específicamente en el condado de Starr. Este cambio drástico en la política migratoria genera sorpresa en muchas personas que ahora se preguntan cuál es la postura real del gobierno en torno a esta polémica estructura.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional publicado en el Registro Federal, esta construcción abarcará 32 kilómetros de la frontera con México y se realizará con fondos previamente asignados, que solo se pueden usar para proyectos de barreras físicas fronterizas. Ante las críticas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, enfatizó que esta acción no representa un cambio en la política migratoria de la Casa Blanca y la información “se está sacando de contexto”.

Tras el anuncio, deberán completarse 32 kilómetros de barrera en el condado de Starr, Texas (Archivo) Delcia Lopez - The Monitor / Associated Press

“El proyecto de construcción fue autorizado durante la administración anterior en 2019 (bajo la presidencia de Donald Trump) y la ley exige que el gobierno utilice estos fondos para este fin (...) Hemos pedido repetidamente al Congreso que rescinda este dinero, pero no lo ha hecho y estamos obligados a seguir la ley”, declaró Mayorkas en un comunicado. El titular de Seguridad Nacional de EE.UU. también reiteró que desde el principio de la administración del presidente Joe Biden, la postura ha sido la misma y lo divulgado en días recientes “no significa ningún cambio en la política en absoluto”.

¿Los muros sirven? La contundente respuesta del presidente Biden

El presidente Joe Biden ha sido objeto de duras críticas por la falta de acciones que logren frenar el flujo migratorio, que ponen en jaque las capacidades de algunas ciudades como Chicago y Nueva York, cuyas autoridades han pedido ayuda para atender a miles de migrantes que llegan a los refugios.

Cuestionado por periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca acerca de si cree que el muro fronterizo funciona para detener el cruce irregular de personas en la frontera, Biden fue contundente en su respuesta: “No”. Después detalló: “El dinero se destinó al muro fronterizo. Intenté que lo reasignaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron, no quisieron. Y mientras tanto, no hay nada bajo la ley que no sea que tienen que usar el dinero para lo que fue asignado. Yo no puedo impedirlo”.

El presidente Biden rechazó que construir el muro sea la solución para frenar los flujos migratorios en la frontera con México BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El futuro del muro fronterizo entre EE.UU. y México

Durante la presidencia de Donald Trump, el muro fronterizo se convirtió en una de las políticas más emblemáticas y controvertidas de su gobierno. Sin embargo, la construcción de esta estructura fue objeto de intensos debates y enfrentamientos entre demócratas y republicanos.

Los defensores del muro argumentan que es una herramienta necesaria para frenar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad fronteriza, pero los críticos del muro reprochan que es una medida costosa e ineficiente que no aborda las causas fundamentales de la migración.

Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que aspira a convertirse en candidato republicano a la presidencia de EE.UU., declaró que en caso de llegar a la Casa Blanca retomará la construcción del muro para poner fin a los cruces ilegales: “Utilizaré todo mi poder ejecutivo y mi capital político para construir el muro”, enfatizó en un discurso en el que habló de sus propuestas de campaña.