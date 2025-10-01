Calendario de pagos del Seguro Social en octubre de 2025 en Nevada
El SSA ha dado a conocer las fechas en que se entregan los recursos económicos a los beneficiarios de los diversos programas en la nación americana
- 4 minutos de lectura'
La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que el calendario de pagos para el mes de octubre ya se encuentra disponible para los beneficiarios del estado de Nevada. Los depósitos corresponden a los programas de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y del Seguro Social para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).
Cuándo pagan el Seguro Social en Nevada en octubre
La SSA detalló que los pagos en el estado de Nevada se realizarán de acuerdo a la fecha de nacimiento de los beneficiarios de los programas SSI y RSDI. Los pagos estarán disponibles el primer día del mes de octubre, salvo que el día 1° sea en fin de semana, en cuyo caso los pagos se realizan el lunes siguiente.
Según el calendario de la dependencia establecido para este 2025, los pagos correspondientes a octubre de este año se entregarán de la siguiente manera:
- Beneficiarios nacidos del día 1° al 10 de octubre: el pago se otorga el segundo miércoles del mes (día 8 de octubre)
- Beneficiarios nacidos del día 11 al 20 de octubre: se otorga el tercer miércoles del mes (día 15 de octubre)
- Beneficiarios nacidos del día 21 al 30 de octubre: se otorga el cuarto miércoles del mes (día 22 de octubre)
Las personas que recibieron el Seguro Social antes de mayo de 1997, verán su pago reflejado el día 3 del mes. En el caso de los beneficiarios del SSI, el pago correspondiente a octubre será el día miércoles 1°.
En caso de que los beneficiarios no reciban sus pagos en las fechas correspondientes, es necesario esperar tres días adiciones para ver reflejada la dispersión de los montos. En caso de no recibir el monto, será necesario contactar a la SSA para realizar el seguimiento.
Próximos pagos del Seguro Social para noviembre y diciembre de 2025
Pagos del SSI
- 1° de noviembre de 2025
- 29 de noviembre de 2025 (corresponde al pago del 1° de diciembre)
- 31 de diciembre de 2025 (corresponde al pago del 1° de enero de 2026)
Pagos del RSDI nacidos entre el día 1° y el 10:
- 13 de noviembre de 2025
- 11 de diciembre de 2025
Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:
- 20 de noviembre de 2025
- 18 de diciembre de 2025
Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:
- 23 de octubre de 2025
- 27 de noviembre de 2025
- 24 de diciembre de 2025
Seguro Social ya no entregará cheques impresos a partir de octubre en EE.UU.
A partir de este mes de octubre, todos los pagos de beneficios se realizarán de manera electrónica. A través de un comunicado, la SSA señaló que a partir del 30 de septiembre se dejarán de emitir cheques impresos para el pago de prestaciones.
Debido a ello, las personas tendrán las siguientes opciones:
- Registrarse en el servicio de depósito directo con su institución financiera: los depósitos podrán realizarse directamente en la cuenta corriente o de ahorros
- Contar con la Tarjeta Direct Express: en caso de que no cuenten con una cuenta de banco, las autoridades ponen a disposición este plástico para pagos de beneficios federales.
De acuerdo con el Gobierno Federal, en el país se cuenta con diversos programas del Seguro Social, entre los que destacan:
- Beneficios por jubilación: este programa es para las personas que se retiran a los 62 años, siempre y cuando trabajaron durante varios años y pagaron impuestos del Seguro Social en un periodo de 10 años o más.
- Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSID): creado para las personas que son diagnosticados con una de las discapacidades establecidas por la SSA y haber trabajo durante tiempo indeterminado.
- Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): enfocado a personas con pocos o nulos ingreso, así como para los mayores de 65 años y personas con discapacidad
- Beneficios para cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido: lo reciben los cónyuges, cónyuges divorciados, hijos o padre de alguien que trabajó y pagó de manera regular sus impuestos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Cargos severos. La medida del gobierno de EE.UU. tras el ataque a las oficinas del ICE en Dallas
Proyecto. La nueva ley en Nueva York que podría aplicar la suspensión de la licencia para algunos conductores
Ciudadanía por nacimiento. Últimas actualizaciones y el nuevo avance de Trump para prohibirla en EE.UU.
- 1
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española
- 2
A cuánto cotizó el dólar este martes 30 de septiembre
- 3
Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral
- 4
Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad