Calendario de pagos del Seguro Social en octubre de 2025 en Nevada

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que el calendario de pagos para el mes de octubre ya se encuentra disponible para los beneficiarios del estado de Nevada. Los depósitos corresponden a los programas de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y del Seguro Social para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).

Cuándo pagan el Seguro Social en Nevada en octubre

La SSA detalló que los pagos en el estado de Nevada se realizarán de acuerdo a la fecha de nacimiento de los beneficiarios de los programas SSI y RSDI. Los pagos estarán disponibles el primer día del mes de octubre, salvo que el día 1° sea en fin de semana, en cuyo caso los pagos se realizan el lunes siguiente.

Los beneficiarios reciben el pago conforme a su fecha de nacimiento (Unsplash/@CDC) (Unsplash/@CDC)

Según el calendario de la dependencia establecido para este 2025, los pagos correspondientes a octubre de este año se entregarán de la siguiente manera:

Beneficiarios nacidos del día 1° al 10 de octubre : el pago se otorga el segundo miércoles del mes (día 8 de octubre)

: el pago se otorga el segundo miércoles del mes (día 8 de octubre) Beneficiarios nacidos del día 11 al 20 de octubre : se otorga el tercer miércoles del mes (día 15 de octubre)

: se otorga el tercer miércoles del mes (día 15 de octubre) Beneficiarios nacidos del día 21 al 30 de octubre: se otorga el cuarto miércoles del mes (día 22 de octubre)

Las personas que recibieron el Seguro Social antes de mayo de 1997, verán su pago reflejado el día 3 del mes. En el caso de los beneficiarios del SSI, el pago correspondiente a octubre será el día miércoles 1°.

En caso de que los beneficiarios no reciban sus pagos en las fechas correspondientes, es necesario esperar tres días adiciones para ver reflejada la dispersión de los montos. En caso de no recibir el monto, será necesario contactar a la SSA para realizar el seguimiento.

Las personas que no reciban su pago pueden llamar al SSA (Unsplash/@Keith Tanner) Unsplash/@Keith Tanner)

Próximos pagos del Seguro Social para noviembre y diciembre de 2025

Pagos del SSI

1° de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 (corresponde al pago del 1° de diciembre)

31 de diciembre de 2025 (corresponde al pago del 1° de enero de 2026)

Pagos del RSDI nacidos entre el día 1° y el 10:

13 de noviembre de 2025

11 de diciembre de 2025

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:

20 de noviembre de 2025

18 de diciembre de 2025

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:

23 de octubre de 2025

27 de noviembre de 2025

24 de diciembre de 2025

Seguro Social ya no entregará cheques impresos a partir de octubre en EE.UU.

A partir de este mes de octubre, todos los pagos de beneficios se realizarán de manera electrónica. A través de un comunicado, la SSA señaló que a partir del 30 de septiembre se dejarán de emitir cheques impresos para el pago de prestaciones.

Debido a ello, las personas tendrán las siguientes opciones:

Registrarse en el servicio de depósito directo con su institución financiera: los depósitos podrán realizarse directamente en la cuenta corriente o de ahorros

con su institución financiera: los depósitos podrán realizarse directamente en la cuenta corriente o de ahorros Contar con la Tarjeta Direct Express: en caso de que no cuenten con una cuenta de banco, las autoridades ponen a disposición este plástico para pagos de beneficios federales.

El seguro social se entrega a jubilados, personas con discapacidad o de bajos recursos (Unsplash/@Nathan Anderson) (Unsplash/@Nathan Anderson)

De acuerdo con el Gobierno Federal, en el país se cuenta con diversos programas del Seguro Social, entre los que destacan: