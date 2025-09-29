Texas: calendario de pagos del Seguro Social en octubre 2025

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) informó que ya está listo el calendario de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para los beneficiarios de este programa federal en Texas. El anuncio incluye tanto a quienes reciben el beneficio regular del Seguro Social, como a los afiliados al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y al programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).

Cuándo pagan el Seguro Social en Texas en octubre

La SSA recordó que los pagos se realizan en Texas de acuerdo con la fecha de nacimiento de cada beneficiario, a partir del segundo miércoles del mes y en los dos miércoles siguientes.

El gobierno de EE.UU. comparte las fechas de pago del Seguro Social en TEXAS (Pexels/@cottonbrostudio)

Para octubre de 2025, las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

Personas nacidas entre el 1 y el 10 : miércoles 8 de octubre.

: miércoles 8 de octubre. Personas nacidas entre el 11 y el 20 : miércoles 15 de octubre.

: miércoles 15 de octubre. Personas nacidas entre el 21 y el 30: miércoles 22 de octubre.

Existen dos excepciones en las que los pagos se realizan en fechas distintas:

Beneficiarios del SSI : no recibirán su pago el 1 de octubre, sino el 31 de octubre , correspondiente al pago adelantado del mes siguiente.

: no recibirán su pago el 1 de octubre, sino el , correspondiente al pago adelantado del mes siguiente. Afiliados al Seguro Social antes de mayo de 1997 o quienes reciben de forma conjunta el SSI y el Seguro Social: recibirán su depósito el 3 de octubre.

La SSA aclaró que el primer día de cada mes se realizan los depósitos del SSI, salvo cuando esa fecha cae en fin de semana. En ese caso, el pago se adelanta al viernes anterior.

Calendario de pagos del Seguro Social del resto de 2025

La SSA también dio a conocer el calendario oficial de pagos para los últimos meses de 2025, tanto para el SSI como para el RSDI.

Calendario de pagos del Seguro Social en Nuevo México para octubre, noviembre y diciembre (SeguroSocial/SSA)

Pagos del SSI

1 de noviembre

29 de noviembre (correspondiente al 1 de diciembre)

31 de diciembre (correspondiente al 1 de enero de 2026)

Pagos del RSDI

Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10: 13 de noviembre y 11 de diciembre.

Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20: 20 de noviembre y 18 de diciembre.

Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31: 27 de noviembre y 24 de diciembre.

La dependencia agregó que, en caso de que los depósitos no se acrediten en la fecha indicada, pueden tardar hasta 72 horas en procesarse. Si después de ese tiempo no aparece el pago, los beneficiarios deben comunicarse con la SSA para resolver el inconveniente.

Cómo formar parte de los programas del Seguro Social

En Texas, las personas interesadas en solicitar estos beneficios deben realizar una evaluación inicial en línea, a través de la página oficial de la SSA. Este trámite demora alrededor de 10 minutos y permite verificar si el solicitante cumple con los requisitos para incorporarse a alguno de los programas.

Los beneficiarios de los programas de la SSA recibirán sus pagos de 2025, de acuerdo con el calendario (Facebook/Social Security Administration)

Los beneficios del Seguro Social incluyen diferentes modalidades:

Jubilación : para personas que aportaron impuestos al sistema de seguridad social durante su vida laboral. También se extiende a cónyuges, excónyuges o sobrevivientes de un trabajador fallecido que haya cumplido con los aportes requeridos.

: para personas que aportaron impuestos al sistema de seguridad social durante su vida laboral. También se extiende a cónyuges, excónyuges o sobrevivientes de un trabajador fallecido que haya cumplido con los aportes requeridos. Pensión : destinado a familiares de quienes fallecieron tras haber contribuido al sistema.

: destinado a familiares de quienes fallecieron tras haber contribuido al sistema. Discapacidad: conocido como SSDI, está enfocado en personas con ceguera u otras discapacidades que les impiden trabajar y generar ingresos de manera independiente.

En todos los casos, la SSA subrayó la importancia de presentar la solicitud con tiempo, ya que el proceso de aprobación puede tardar varias semanas.