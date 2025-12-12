Newsom vs. Trump: el gobernador de California criticó al presidente de EE.UU. por dar un mal ejemplo a los niños

Los cruces entre Gavin Newsom y Donald Trump sumaron un nuevo capítulo luego de que el gobernador de California cuestionara el lenguaje del presidente de Estados Unidos y alertara sobre el efecto que, a su criterio, puede tener en los niños. Las declaraciones surgieron después de que se viralizaran distintos episodios en los que el mandatario republicano utilizó insultos para referirse tanto a una periodista como a un gobernador demócrata.

Las fuertes críticas de Newsom a Trump por su manera de expresarse: “Es repugnante”

El gobernador californiano difundió este viernes en su cuenta de X (ex Twitter) un recorte de una entrevista con The New York Times, donde manifestó su preocupación por el clima político y cultural de Estados Unidos.

En su mensaje, sostuvo que el país norteamericano atraviesa un momento de fuerte desgaste emocional y social. “Estamos polarizados, estamos traumatizados, estamos exhaustos”, enfatizó.

Acto seguido, señaló que no logra imaginar “tres años más de esto” y cuestionó los efectos que el estilo de expresión de Trump podría provocar en las nuevas generaciones.

En ese sentido, marcó que la salud emocional de la juventud ya se encuentra afectada por las redes sociales y distintos factores externos, y que el comportamiento de una figura con tanta visibilidad como el presidente agrava ese escenario.

“Este es su modelo a seguir. Un tipo que llama a alguien retrasado, un tipo que llama a alguien cerdita. Este es nuestro modelo a seguir, el presidente de Estados Unidos”, afirmó el gobernador, que en la publicación arremetió: “Es repugnante”.

Catherine Lucey, la periodista a la que Trump llamó "cerdita"

En específico, se refirió a los polémicos insultos de Trump a la periodista Catherine Lucey y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fuera compañero de fórmula de Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024.

“Cerdita”: los polémicos comentarios de Trump a la periodista de Bloomberg

La controversia que motivó parte de la reacción de Newsom surgió luego de que, semanas atrás, el presidente se dirigiera a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, con un insulto que provocó repudio.

Según detalló DW, el hecho ocurrió cuando la periodista le consultó en el avión presidencial por la desclasificación de documentos vinculados al caso del financista Jeffrey Epstein.

Ante la insistencia de Lucey, Trump respondió: “Silencio. Silencio, cerdita”, mientras la señalaba con el dedo.

El intercambio se viralizó en redes sociales y generó fuertes críticas. En ese contexto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Trump se expresa “con franqueza y honestidad” y que ese estilo define su vínculo con el periodismo.

En tanto, remarcó que el mandatario acusa a los medios de difundir “noticias falsas” cuando considera que informan erróneamente sobre su gestión. También sostuvo que los periodistas que trabajan en la Casa Blanca gozan de un nivel de acceso sin precedentes y que la frontalidad del presidente debería ser interpretada como una demostración de transparencia.

“Creo que todos en esta sala deberían valorar la franqueza y la apertura que reciben de Trump casi a diario”, enfatizó.

“Retardado”: la descalificación de Trump a Tim Walz

En paralelo al episodio con Catherine Lucey, Trump sumó otra controversia semanas atrás al calificar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como “seriamente retrasado”, un comentario que ya había realizado en una publicación referida a cuestiones migratorias.

Donald Trump también atacó verbalmente al gobernador de Minnesota, Tim Walz Matthew Putney - FR140274 AP

“Creo que algo anda mal con él. Sin duda”, arremetió el presidente al regresar a Washington D.C., tras pasar el fin de semana de Acción de Gracias en Mar-a-Lago, según informó New York Post.

En específico, el republicano criticó las políticas migratorias de Walz en Minnesota. “Las bandas somalíes recorren las calles en busca de ‘presas’ mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz”, escribió en redes sociales.