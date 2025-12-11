Revés para Newsom: transfieren tierras de California a jurisdicción militar para facilitar el arresto de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva medida en contra del gobernador de California, Gavin Newsom, luego de que un juez le ordenara poner fin al despliegue de tropas en Los Ángeles. Siguiendo las directrices del gobierno federal, el Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) transferirá a la Marina por un período de tres años una zona ubicada en los condados de San Diego e Imperial, donde se establecerá un Área de Defensa Nacional.

El plan de Trump para militarizar una zona de California con 7000 soldados y drones

El DOI publicó el 10 de diciembre un comunicado de prensa en su sitio oficial en el que especificó que transferirá la jurisdicción de aproximadamente 760 acres de tierras públicas al Departamento de la Marina (DON, por sus siglas en inglés).

La zona se extiende desde el límite occidental del Área Silvestre de la Montaña Otay hasta aproximadamente una milla al oeste de la frontera entre California y Arizona.

Abarca también el Valle Imperial y regiones cercanas, lo que incluye la comunidad no incorporada de Tecate, que linda con la ciudad mexicana homónima.

El gobierno de Trump desplegó ya 7000 soldados y equipos de drones en la frontera de California tras la designación de un Área de Defensa Nacional Archivo

De acuerdo con CBS News, ya se desplegaron 7000 militares junto con distintos helicópteros, drones y equipos de vigilancia.

La medida dejará extensos tramos de la franja sur bajo la supervisión de bases militares cercanas. En consecuencia, los soldados podrán detener a inmigrantes que cruzan de manera ilegal y así eludir una norma que prohíbe la participación de tropas en la aplicación de la ley civil.

Las personas arrestadas podrían enfrentar cargos penales adicionales que pueden implicar penas de prisión.

El terreno fue originalmente reservado en 1907 por el presidente Theodore Roosevelt para fines de protección fronteriza. Ahora será utilizado por la Marina para fortalecer las capacidades operativas y “reducir el daño ecológico asociado con la actividad ilegal sostenida”.

Bajo las órdenes de Trump, los soldados podrán detener a inmigrantes que cruzan la frontera de California de manera ilegal National Guard Bureau - National Guard Bureau

“El presidente Trump ha dejado claro que asegurar nuestra frontera y restaurar la soberanía estadounidense son prioridades nacionales”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

“Esta acción cumple con ese compromiso. Al colaborar con la Marina para cerrar brechas de seguridad de larga data, fortalecemos la defensa nacional, protegemos nuestras tierras públicas del uso ilegal e impulsamos la agenda del presidente de priorizar la seguridad del pueblo estadounidense”, agregó.

La zona fronteriza que Trump militarizará en California

Según el DOI, esta región es una de las zonas con mayor tráfico de cruces ilegales a lo largo de la franja sur. Por este motivo, las autoridades remarcaron que “genera importantes desafíos para la seguridad nacional y contribuye a la degradación ambiental”.

No obstante, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre el último año fiscal muestran una realidad distinta.

Los oficiales de la CBP realizaron la cantidad más baja de detenciones en la frontera de EE.UU. registrada por la agencia desde el año fiscal 1970 UCLA Labor Center - UCLA Labor Center

El informe basado en estadísticas federales indica que los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo casi 238 mil detenciones de migrantes que cruzaron el límite sur ilegalmente en el año fiscal 2025. La cifra corresponde al recuento anual más bajo registrado por la agencia desde el año fiscal 1970.

Además, en noviembre, la USBP realizó 245 arrestos por día en la frontera suroeste. Este número es un 95% menor que el promedio diario de la última administración (5110 por día, desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2024).

Un juez bloquea el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

La decisión del gobierno federal de transferir la jurisdicción al Departamento de la Marina llegó en el mismo día en el que un juez federal le ordenó retirar a los efectivos de la Guardia Nacional de Los Ángeles.

“El fallo de hoy es clarísimo: la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe cesar. El presidente desplegó a estos valientes hombres y mujeres contra sus propias comunidades, retirándolos de operaciones esenciales de seguridad pública. Esperamos que todos los miembros de la Guardia Nacional regresen al servicio estatal”, expresó Newsom cuando anunció la decisión judicial.

La medida había sido tomada por Trump en junio, con el presunto propósito de que los 4000 soldados ejerzan funciones de seguridad pública en las calles de Los Ángeles y otras comunidades del sur de California.

Si bien el gobierno federal había renovado la federalización de los miembros de la Guardia Nacional al menos hasta febrero de 2026, el fallo del tribunal revocó esta determinación.