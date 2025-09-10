Nueva advertencia del Uscis: los migrantes que la administración Trump tiene en la mira

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), bajo la administración Trump emitió un memorándum a sus oficiales con una nueva advertencia. La guía reafirma las pautas para determinar la inadmisibilidad por carga pública, un principio que pone a ciertos migrantes en la mira.

Uscis tiene en la mira a estos migrantes: serán evaluados

El documento señala que la determinación de inadmisibilidad por carga pública se fundamenta en la probabilidad de que un extranjero dependa principalmente del gobierno para su subsistencia. Asimismo, detalla cómo los oficiales deben considerar la evidencia presentada y las consecuencias de no cumplir con los requisitos.

El Uscis emitió nuevas políticas sobre la determinación de inadmisibilidad por carga pública X @USCIS

Matthew Tragesser, portavoz del Uscis, indicó para Daily Caller News Foundation: “La actual política de inadmisibilidad por carga pública refuerza el principio de larga data de que las personas que buscan la admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus al de residente permanente legal deben poder mantenerse financieramente o depender de los recursos de sus familias, sus patrocinadores y organizaciones privadas, y no convertirse en una carga para los contribuyentes estadounidenses al depender de los recursos públicos”.

A quiénes aplica la nueva política y cómo funciona

En general, el motivo de inadmisibilidad por carga pública de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) se aplica a un solicitante de visa, admisión o ajuste de estatus, lo que significa que impactaría en los solicitantes de una green card.

El memorando de la agencia explica a los oficiales que “no existe una prueba definitiva para determinar la inadmisibilidad por carga pública”, por lo que será su responsabilidad realizar una evaluación basada en la probabilidad de que el extranjero no pueda mantenerse y al considerar la totalidad de sus circunstancias.

Las nuevas directrices de Uscis aplicarían para los solicitantes de visa, admisión o ajuste de estatus Archivo

La guía implica que ahora el oficial debe analizar toda la información proporcionada en la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485), el Informe de Examen Médico y Registro de Vacunación de Inmigración (Formulario I-693), y cualquier otro formulario o evidencia de respaldo incluida en el expediente, así como las declaraciones realizadas por el extranjero durante una entrevista.

Para todos los extranjeros sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, el funcionario debe considerar cada uno de los siguientes factores:

Edad;

Salud;

Estado civil;

Bienes, recursos y situación financiera; y

Educación y habilidades.

El funcionario también debe:

Considerar favorablemente una Declaración Jurada de Apoyo suficiente según la Sección 213A de la INA cuando así lo exija la legislación. Al firmarla, el patrocinador crea un contrato legalmente ejecutable entre él y el gobierno de EE.UU. Así, se compromete a brindar apoyo económico para mantener al inmigrante patrocinado.

según la Sección 213A de la INA cuando así lo exija la legislación. Al firmarla, el patrocinador crea un contrato legalmente ejecutable entre él y el gobierno de EE.UU. Así, se compromete a para mantener al inmigrante patrocinado. Considerar cualquier recepción actual o pasada de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno por parte del extranjero.

Un extranjero puede ser inadmisible en EE.UU. si un funcionario considera que se puede convertir en una carga pública Freepik

“Se recuerda a los oficiales que, según la normativa vigente, estos son los siete ‘factores mínimos’ designados que deben considerarse”, indica el documento enviado el pasado 4 de septiembre.

Añade: “Este memorando de políticas tiene como único propósito orientar al personal del Uscis en el desempeño de sus funciones oficiales, pero no les priva de su discreción para tomar decisiones judiciales”.