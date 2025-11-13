Nicaragua vs. Honduras, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

Nicaragua vs. Honduras se enfrentarán este 13 de noviembre por la fecha 5 del grupo C en la Ronda Final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Con el ánimo alto tras ganar su último partido, el equipo visitante se medirá contra un oponente que intentará recuperarse de la caída sufrida en su encuentro previo.

Honduras es el líder del sector con ocho puntos (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

A qué hora y cómo ver en vivo el Honduras vs. Nicaragua desde EE.UU.

Hoy, 13 de noviembre, Nicaragua recibirá a Honduras en el Estadio Nacional, Managua, Nicaragua. El partido arrancará a las 21.00 (hora del Este de Estados Unidos), de acuerdo con el sitio de la Concacaf.

Desde la Concacaf, comunicaron que los partidos de las eliminatorias se pueden ver en Estados Unidos en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

Cuáles son las posibles alineaciones para el partido de Nicaragua vs. Honduras

Si bien aún no hay alineaciones oficiales, los siguientes jugadores fueron titulares en el último partido de sus clubes y podría repetirse el esquema, de acuerdo con lo que expresa Tribuna.

Nicaragua se ubica al final de tabla y sus esperanzas de clasificación son casi nulas (Instagram/@laazulyblanco)

Nicaragua podría salir al campo de juego con los siguientes jugadores: Rodríguez, Niño, Reyes, Cano, Arauz, Gómez, Coronel, Arteaga, Quijano, Barrera, Hernández.

Por otro lado, Honduras intentará mantener el liderazgo con Menjívar, Santos, Montes, Nájar, Rosales, Arriaga, Quioto, Palma, Flores, Rivas, Lozano.

Como llegan al partido Nicaragua vs. Honduras

Honduras cuenta con una gran motivación para este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa, mientras que Nicaragua buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato, según destacó Prensa Libre.

La tabla de posiciones del Grupo C es liderada por el equipo de Honduras (Facebook/Concacaf)

Nicaragua debe cerrar con dignidad un proceso que lo tiene al borde de la eliminación. Lo vencieron en el Nacional frente a Costa Rica por 1 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, empató 1 y perdió 3.

Los últimos resultados de Honduras son mucho más favorables. Viene de vencer a Haití en casa por 3 a 0, pero sus resultados anteriores se muestran irregulares, ya que, de los encuentros jugados, ha logrado 2 victorias y 2 empates. Honduras marcó un total de 5 goles y mantuvo su arco en cero.

La última vez que se enfrentaron fue el 9 de septiembre, en Ronda Final del torneo de las Eliminatorias Concacaf 2026, y Honduras se quedó con la victoria por 2 a 0.

Para ambas escuadras aún les queda un partido extra por jugar, donde se logrará definir cuáles son las selecciones que obtendrán su pase al Mundial 2026, mientras que los segundos mejores deberán jugar por un boleto en la fase de repechaje que se llevará a cabo en 2026.

Los próximos partidos para Nicaragua y Honduras se jugarán el 18 de noviembre, y quedan de la siguiente forma, de acuerdo al calendario Concacaf: