Buenas noticias en Nueva Jersey: eliminarán más de US$86 millones en deuda médica para miles de residentes

A días de dejar su cargo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció la sexta ronda de alivio de la deuda médica. Esta medida consiste en la eliminación de más de 86 millones de dólares en facturas por servicios de salud para más de 53.000 residentes de la región.

La oficina del gobernador informó en su sitio web oficial que más de 53.000 residentes de Nueva Jersey verán una condonación total de US$86 millones en facturas médicas. Esto se produce gracias a la colaboración continua del estado con la organización nacional sin fines de lucro Undue Medical Debt (Undue).

Según el gobernador, esta colaboración ha logrado la condonación de casi US$1400 millones en deuda médica para más de 828 mil residentes del Estado Jardín hasta la fecha.

“Con la eliminación de casi US$1400 millones en deuda médica para cientos de miles de residentes de Nueva Jersey, estamos generando un impacto real y tangible, aliviando la carga de facturas médicas impagables para nuestros residentes. Nuestra alianza con Undue Medical Debt fortalece los esfuerzos de mi administración para crear un sistema de atención médica más asequible y accesible para todos los residentes”, declaró el gobernador Murphy.

En esa línea, sostuvo que “nadie debería tener que retrasar la atención vital por temor a la abrumadora carga de la deuda médica o por recortar gastos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas de atención médica”.

Además, la oficina de Murphy resaltó que al movilizar aproximadamente US$600 millones en fondos del Plan de Rescate Estadounidense provenientes de la inversión del gobierno en la condonación de la deuda médica, Undue la adquirió de sus socios proveedores.

Las cartas con la marca del programa dirigidas a los residentes de Nueva Jersey afectados comenzaron a llegar por correo a partir del 27 de diciembre de 2025.

Quiénes aplican a la medida de Nueva Jersey contra la deuda médica

Sobre el final del texto, las autoridades indican que quienes aplican para la eliminación de la deuda médica son personas que:

Se encuentran en o por debajo del 400% de la línea de pobreza federal .

. Tienen deudas médicas que equivalen al 5% o más de sus ingresos anuales.

Además, en el Estado Jardín, el gobierno tomó varias medidas para mitigar la problemática que comprenden las facturas por servicios de salud. En el comunicado, la oficina resaltó:

La prohibición de presentar informes de crédito para la mayoría de las deudas médicas con arreglo a la Ley de alivio de la deuda médica Louisa Carman.

Límites a los costos directos de los inhaladores de insulina y asma.

El problema de la deuda médica en EE.UU.

En Estados Unidos, los gastos en salud representan una problemática acuciante para muchas familias. Un estudio publicado en 2025 reveló que más de un tercio de los hogares estadounidenses reportan algún tipo de deuda médica. Esto incluye:

21% con facturas médicas vencidas.

23% pagan facturas a plazos con el proveedor.

17% que usaron préstamos o tarjetas de crédito para cubrir gastos de salud.

El estudio calcula que la deuda médica en cobro activo podría valer entre US$93.000 millones y US$303 mil millones.

Muchas de las deudas no son resultado de incapacidad de pago, sino de disputas con seguros o facturación compleja. Casi dos tercios de quienes reciben facturas creen que la compañía debería haber pagado algo de ese monto.

Para abordar la problemática, los gobiernos comenzaron a actuar activamente el año pasado. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), en 2025 se promulgaron al menos 40 proyectos de ley relacionados con la deuda médica y la facturación sorpresa en 22 estados.

Entre las medidas que adoptaron los gobiernos resaltan:

La limitación de la venta de deuda médica.

La limitación de las tasas de interés.

La regulación de cómo se informa la deuda médica a las agencias de crédito al consumidor.