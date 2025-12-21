Cuánto ganará un trabajador por hora en Nueva Jersey con el aumento al salario mínimo en 2026

En octubre de 2025, el gobierno de Nueva Jersey, Estados Unidos, confirmó que a partir del próximo año habrá un aumento en el salario mínimo, por lo que algunos de los trabajadores en el estado recibirán un pago mayor por hora de lo que cobran actualmente. Además, se implementarán otras leyes económicas en los próximos meses.

Cuánto ganará un trabajador por hora en Nueva Jersey

El salario mínimo estatal en Nueva Jersey aumentará US$0,43 a partir del 1° de enero de 2026, según NJ Gov .

aumentará de 2026, según . Esto significa que los trabajadores que laboren dentro del estado deberán cobrar al menos US$15,92 por hora.

En Nueva Jersey el salario mínimo subirá US$0,43 a partir del 1° de enero de 2026 (Pexels/Karola G)

El incremento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

El anuncio fue confirmado en octubre del presente año por el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo y aplica para la mayoría de los empleados.

Los trabajadores temporales y de empresas pequeñas también verán un aumento en su salario de los US$14,53 a los US$15,23 por hora.

El gobierno de Nueva Jersey también aclaró que la mayoría de los empleados cuentan con la protección legal para recibir el salario mínimo, salvo algunas excepciones, como vendedores de automóviles, los vendedores externos y los menores de 18 años, entre otros.

Otras leyes que entran en vigor en 2026

Además del aumento al salario mínimo, existen otros cambios en las leyes que entrarán en vigor a partir del próximo año, según El Diario NY.

Una de las más importantes es incremento en el costo de peajes en los puentes del río Delaware, a los que corresponden los ocho puentes que conectan Nueva Jersey con Pensilvania.

Algunos de los cruces afectados por este ajuste serán:

Trenton-Morrisville

Scudder Falls

New Hope-Lambertville

Easton-Phillipsburg

Portland-Columbia

Milford-Montague

Respecto a los nuevos montos de peajes que comenzarán a aplicarse a partir del 1° de enero, se precisó que:

Autos, SUV, camiones y motocicletas deberán pagar US$2 con EZPass y US$5 por placa.

Vehículos con remolques de uno o dos ejes deberán pagar US$4 con EZPass y US$7 con peaje por placa.

Los aumentos son de US$2 para quienes usan pago de peaje por placa y de US$0,50 para quienes usan el EZPass.

Además del aumento al salario mínimo, en Nueva Jersey también incrementarán los peajes a partir de enero de 2026 (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Por otro lado, Fox 29 informó que también entrarán en vigor cambios de asuntos de veteranos, esto tras una ley firmada por el gobernador Phil Murphy, que busca que se centren en asuntos como vivienda, servicios médicos y de salud mental, así como prestaciones para veteranos y sus familiares.

El cambio consiste en que el departamento, que actualmente maneja las operaciones militares y los servicios para veteranos en Nueva Jersey, solo se centre en las necesidades de estos últimos.

En qué estados de EE.UU. aumentará el salario mínimo

El Proyecto Nacional de Derecho Laboral en EE.UU. indica que son 19 las entidades en donde aumentará el salario mínimo a partir de enero de 2026, y los sueldos que se pagarán por hora son:

En 19 entidades de Estados Unidos aumentará el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026 (Pexels/Karola G)

Washington: US$17,13

Nueva York: US$17

Connecticut: US$16,94

California: US$16,90

Hawái: US$16 .

. Rhode Island: US$16

Nueva Jersey: US$15,92

Colorado: US$15,16

Arizona: US$15,15

Maine: US$15,10

Missouri: US$15

Nebraska: US$15

Vermont: US$14,42

Michigan: US$13,73

Virginia: US$12,77

Dakota del Sur: US$11,85

Minnesota: US$11,41

Ohio: US$11

Montana: US$10,85

Los incrementos se verán reflejados en 49 ciudades y condados de los estados mencionados anteriormente, y son una respuesta ante creciente dificultad para acceder a la vivienda.

Durante el mismo año, pero en meses posteriores, otras cuatro entidades y 22 jurisdicciones locales se sumarán al aumento del salario mínimo, de acuerdo con Nelp Org.

El apoyo a aumentos salariales busca sueldos dignos para todos y se destaca que en 60 jurisdicciones el salario mínimo alcanzará o superará los US$15.