Buenas noticias en Nueva Jersey: Phil Murphy anunció un plan de US$20 millones antes de dejar el cargo

El 20 de enero, el actual gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, concluirá su mandato para darle paso a la demócrata electa Mikie Sherrill. Antes de dejar su cargo después de dos períodos al frente en el Estado Jardín, el político anunció un plan de más de 20 millones de dólares para impulsar el crecimiento de empresas emergentes.

El plan de más de US$20 millones en Nueva Jersey anunciado por Phil Murphy

El 58° gobernador de Nueva Jersey publicó el lunes 15 de diciembre un comunicado en el que informó sobre la nueva iniciativa. El plan consiste en una inversión de US$20 millones para apoyar un fondo para empresas emergentes asociadas con el Centro de Innovación Estratégica AI Hub (SIC, por sus siglas en inglés).

El plan de Phil Murphy implica una inversión de US$20 millones para apoyar un fondo para empresas emergentes de Nueva Jersey Matt Rourke/AP

El dinero parte de la inversión de la Autoridad de Desarrollo Económico estatal (NJEDA, por sus siglas en inglés) y CoreWeave, junto con otros inversores acreditados. Además, tiene como propósito ayudar a las compañías a acceder a capital, superar desafíos y acelerar el crecimiento.

“El crecimiento del ecosistema de innovación de Nueva Jersey crea inmensas oportunidades para residentes y emprendedores, lo que ayuda a crear empleos en industrias en crecimiento, transformar comunidades y capitalizar la creación de nuevas empresas emergentes”, expresó el Gobernador Phil Murphy.

“Con este nuevo Fondo Hub, junto con nuestros esfuerzos continuos para dar forma al futuro de la IA, estamos reviviendo el legendario legado de innovación del Estado Jardín y, en el proceso, haciendo que nuestro estado sea más competitivo en la economía global en las próximas décadas”, agregó.

Cómo funcionará el plan de US$20 millones para empresas emergentes en Nueva Jersey

El centro de IA en Nueva Jersey anunció que la red de Plug and Play, formada por 50.000 empresas, más de 500 corporaciones líderes y cientos de firmas de capital riesgo, gestionará un programa de aceleración en el SIC. Esto conectará a las startups del sector y a los emprendedores afiliados a la educación superior con mentores, inversores y socios.

La oficina de Phil Murphy anunció que la iniciativa conectará a empresas con mentores, inversores y socios de la IA en Nueva Jersey

Según la oficina de Murphy, el SIC reúne a investigadores de inteligencia artificial, líderes de la industria, pequeñas compañías y otros colaboradores. Su objetivo es promover la investigación, impulsar la creación de empresas emergentes, fomentar el uso de IA ética para un impacto social positivo y estimular el desarrollo de la fuerza laboral.

A su vez, NJEDA anunció el mismo día una subvención de US$3,8 millones para Plug and Play para desarrollar y gestionar el próximo Desafío de IA.

La iniciativa involucrará a residentes, investigadores, emprendedores, estudiantes y empresas del estado. El propósito es identificar desafíos en todo el estado y desarrollar soluciones de software basadas en inteligencia artificial.

Mediante la colaboración con NJEDA, Plug and Play aprovechará su red para ayudar a los fundadores a obtener financiación complementaria y lograr un crecimiento a largo plazo.

La postura de Phil Murphy sobre medida de Trump que afecta la regulación de la inteligencia artificial

Durante la última semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que presentará una regla única para regular la IA. En sus redes sociales, afirmó que divulgará un “libro de reglas” para estandarizar la supervisión a nivel nacional.

“Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando”, aseguró en Truth Social. “Esta semana emitiré una orden ejecutiva de UNA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡ESO NUNCA FUNCIONARÁ!”, señaló.

Trump anunció que lanzará una regulación sobre la IA y Phil Murphy reaccionó negativamente Imagen compuesta

Desde su lugar, Murphy emitió un comunicado en el que condenó la acción. “Con el avance de la inteligencia artificial generativa, me enorgullece adoptar herramientas basadas en IA para mejorar los servicios gubernamentales y atraer nuevas inversiones y empleos a nuestro estado”, expresó en primer lugar.

A continuación, cruzó al mandatario republicano por su regla federal sobre la industria. “La Orden Ejecutiva del presidente Trump, que intenta interferir con la regulación estatal sobre IA, obstaculizará nuestros esfuerzos y violará los derechos de los estados”, sostuvo.

“Mantengo mi compromiso de consolidar el liderazgo responsable de Nueva Jersey en el ámbito de la IA y de colaborar con mis colegas gobernadores de ambos partidos para mitigar el impacto de esta orden”, concluyó antes de anunciar la nueva iniciativa estatal sobre la IA.