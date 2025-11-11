Buenas noticias en Nueva Jersey: Target abrirá una gran tienda y pagará sueldos de hasta US$42 la hora

La cadena de supermercados Target abrirá una nueva tienda en una concurrida ubicación de Nueva Jersey. Ante esta inauguración, las autoridades de la empresa lanzaron vacantes de trabajo en busca de nuevo personal, para la que será su sucursal número 54 en ese estado.

La ubicación de la nueva tienda de Target en Nueva Jersey

La empresa dio a conocer en su página web que planea abrir un nuevo Target en la plaza ubicada en 235 Prospect Ave, Nueva Jersey. En específico, estará en el centro comercial West Orange Plaza, que también cuenta con locales más pequeños como Whole Foods.

Target se expande con nuevas tiendas en Estados Unidos George Walker IV - AP

Todavía se desconoce la fecha de su inauguración y se espera que pronto revelen otros detalles, como por ejemplo la forma en la que se adaptará la experiencia de compra para atender a los clientes locales.

Según consignó NJ.com, la gigantesca tienda abarcará unos 150 mil pies cuadrados (13.935 metros cuadrados) y servirá para promover una importante creación de empleos en la región.

Target todavía no dio a conocer cuándo inaugurará su nueva tienda en Nueva Jersey Target Corporation

Target busca personal para la nueva tienda en Nueva Jersey: sueldos y requisitos

Target elaboró un listado en su portal donde especificó, uno por uno, los puestos que necesita cubrir para la nueva tienda que inaugurará en Nueva Jersey con sueldos atractivos:

Líder de equipo de servicio y atención al cliente: entre 25,25 y 42,95 dólares por hora.

Líder de equipo de mercancía general: entre US$25,25 y US$42,95 por hora.

Líder de equipo de alimentos y bebidas: entre US$25,25 y US$42,95 por hora.

Merchandiser visual: entre US$25,25 y US$42,95 por hora.

Experto en recursos humanos: entre US$18 y US$27 por hora.

Todos los cargos son para trabajos de medio tiempo y de forma presencial. “Trabajar en Target significa ayudar a todas las familias a descubrir la alegría de la vida cotidiana. Hacemos realidad esa visión a través de nuestros valores y cultura”, escribió la empresa.

Target abre nuevas vacantes para su nueva tienda en Nueva Jersey

Para aplicar, según cargo en cuestión, es necesario contar con ciertas habilidades previas. Por ejemplo, para convertirse en líder de equipo de servicio y atención al cliente se necesita:

Tener un diploma de escuela secundaria o equivalente.

Haber cumplido 18 años de edad o más.

Contar con experiencia previa en ventas minoristas (no obligatorio).

Liderar y responsabilizar a otros.

Demostrar capacidad para comunicarse en dispositivos de múltiples frecuencias y saber trabajar tanto de forma independiente como en equipo.

Gestionar la carga de trabajo y priorizar las tareas de forma independiente y con un equipo.

Ser acogedor y servicial.

Implementar habilidades de comunicación efectivas.

Mantenerse concentrado y sereno en un entorno de ritmo acelerado.

Target promete continuar con sus políticas de expansión con nuevas tiendas en todo el país Target Corporation - REUTERS

Los estados de EE.UU. en los que Target abrirá nuevas tiendas

Target lanzó un programa de expansión en todo Estados Unidos y abrirá nuevas sucursales en varios estados. La empresa asegura en su web que no es suficiente con tener una tienda a menos de 16 kilómetros de la mayoría de las puertas de las casas de los estadounidenses..

Estas son las jurisdicciones en las que piensa expandirse, en algunas de ellas con más de un local: