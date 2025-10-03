Target anuncia su temporada de descuentos de hasta el 50%: los artículos de otoño que están en promoción

La cadena de supermercados Target anunció su época de descuentos de hasta el 50% y ofrecerá a los clientes una semana completa de promociones exclusivas tanto en tiendas físicas como en línea. Entre las rebajas se incluyen artículos de otoño y seleccionados destacados de la temporada, que abarcan desde hogar, ropa y hasta productos especiales para Halloween.

Target Circle Week 2025: descuentos y ofertas del 5 al 11 de octubre

Según un comunicado de la compañía, el Target Circle Week se realizará del 5 al 11 de octubre. Durante este periodo, se ofrecerán promociones en una amplia variedad de artículos, entre los que destacan:

Deal of the Day: ofertas desde 40% o más, con tres o más promociones diarias en marcas nacionales como Apple, Bissell, Champion, Crocs, GE y HeyDude.

Ropa y accesorios: 30% de rebaja en jeans para adultos; 30% en sudaderas y pantalones de mujer; 20% en zapatos Converse y en ropa infantil.

Durante el Target Circle Week se ofrecerán productos de ropa, accesorios, hogar, alimentos y artículos esenciales con descuentos de hasta 50% Target Corporation - REUTERS

Hogar: un 50% de promoción en electrodomésticos de cocina y limpieza de pisos; hasta un 40% en organizadores y sistemas de almacenamiento y hasta un 30% en ropa de cama.

Alimentos y bebidas: en la compra de cereales, granola, café y mezclas de frutos secos, el segundo paquete tiene un 50% de descuento.

Belleza y artículos esenciales: 20% de rebaja en productos del cuidado de la piel; al adquirir una mercancía de Method, OLLY, Nature Made o Quest, el segundo se obtiene con 50% de rebaja; en elementos de lavandería, la pieza adicional se ofrece con un 25% de descuento.

Diversión y entretenimiento: 30% de oferta en artículos seleccionados de LEGO; al gastar 40 dólares, se obtiene un ahorro de US$10 en juguetes; en libros, películas, música y Funko se aplica la promoción de 2x1, donde al adquirir dos productos se recibe un tercero sin costo.

Fiestas: 40% de descuento en disfraces de Halloween, y al adquirir un artículo adicional, este se obtiene con 50% de rebaja.

40% de descuento en disfraces de Halloween, y al adquirir un artículo adicional, este se obtiene con 50% de rebaja. Ofertas anticipadas Target Circle 360: 30% de promoción en jeans para hombres y mujeres; en sostenes de marcas nacionales, al adquirir un artículo adicional se aplica un 50% de rebaja.

Qué es el Target Circle 360: beneficios exclusivos y acceso anticipado a ofertas y promociones especiales

El programa de membresía de pago Target Circle 360 ofrece beneficios exclusivos y el acceso anticipado a las mejores ofertas 24 horas antes del inicio del Circle Week, que incluyen:

Un evento en todas las tiendas Target con obsequios y sorpresas.

La primera oportunidad de adquirir productos exclusivos de Target en línea, como accesorios de Nintendo en colores limitados de la cadena y adornos navideños de Shea McGee.

La acumulación de US$10 en recompensas Target Circle por cada US$100 gastados, aplicables durante la temporada para obtener ahorros adicionales.

Selección de regalos gratuitos y descuentos especiales mensuales a través de Freebies.

La entrada anticipada a grandes ventas y colaboraciones con marcas.

Junto con el Target Circle Week, la empresa ofrece la membresía de pago Target Circle 360, la cual proporciona ventajas exclusivas y entrada anticipada a las promociones más destacadas Target Corporation

Cómo participar del Target Circle Week

Los clientes pueden aprovechar las ofertas de Target Circle Week en casi 2000 tiendas a nivel nacional o a través de los servicios de envío y recogida, que incluyen Order Pickup y Drive Up gratuitos, además de la entrega rápida el mismo día o al siguiente.

Entre los productos en promoción, se incluyen artículos de otoño y selecciones destacadas de la estación Facebook: Target

El registro en Target Cicle es gratuito y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al sitio web oficial de Target o abrir la app de Target.

Seleccionar la opción “Unirse a Target Circle”.

Completar el formulario con nombre, correo electrónico y contraseña.

Aceptar los términos y condiciones del programa.

Confirmar el registro a través del correo electrónico recibido.