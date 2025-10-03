Target anuncia su temporada de descuentos de hasta el 50%: los artículos de otoño que están en promoción
Durante una semana, las ofertas estarán disponibles tanto en los establecimientos físicos como en la tienda en línea
- 4 minutos de lectura'
La cadena de supermercados Target anunció su época de descuentos de hasta el 50% y ofrecerá a los clientes una semana completa de promociones exclusivas tanto en tiendas físicas como en línea. Entre las rebajas se incluyen artículos de otoño y seleccionados destacados de la temporada, que abarcan desde hogar, ropa y hasta productos especiales para Halloween.
Target Circle Week 2025: descuentos y ofertas del 5 al 11 de octubre
Según un comunicado de la compañía, el Target Circle Week se realizará del 5 al 11 de octubre. Durante este periodo, se ofrecerán promociones en una amplia variedad de artículos, entre los que destacan:
- Deal of the Day: ofertas desde 40% o más, con tres o más promociones diarias en marcas nacionales como Apple, Bissell, Champion, Crocs, GE y HeyDude.
- Ropa y accesorios: 30% de rebaja en jeans para adultos; 30% en sudaderas y pantalones de mujer; 20% en zapatos Converse y en ropa infantil.
- Hogar: un 50% de promoción en electrodomésticos de cocina y limpieza de pisos; hasta un 40% en organizadores y sistemas de almacenamiento y hasta un 30% en ropa de cama.
- Alimentos y bebidas: en la compra de cereales, granola, café y mezclas de frutos secos, el segundo paquete tiene un 50% de descuento.
- Belleza y artículos esenciales: 20% de rebaja en productos del cuidado de la piel; al adquirir una mercancía de Method, OLLY, Nature Made o Quest, el segundo se obtiene con 50% de rebaja; en elementos de lavandería, la pieza adicional se ofrece con un 25% de descuento.
- Diversión y entretenimiento: 30% de oferta en artículos seleccionados de LEGO; al gastar 40 dólares, se obtiene un ahorro de US$10 en juguetes; en libros, películas, música y Funko se aplica la promoción de 2x1, donde al adquirir dos productos se recibe un tercero sin costo.
- Fiestas: 40% de descuento en disfraces de Halloween, y al adquirir un artículo adicional, este se obtiene con 50% de rebaja.
- Ofertas anticipadas Target Circle 360: 30% de promoción en jeans para hombres y mujeres; en sostenes de marcas nacionales, al adquirir un artículo adicional se aplica un 50% de rebaja.
Qué es el Target Circle 360: beneficios exclusivos y acceso anticipado a ofertas y promociones especiales
El programa de membresía de pago Target Circle 360 ofrece beneficios exclusivos y el acceso anticipado a las mejores ofertas 24 horas antes del inicio del Circle Week, que incluyen:
- Un evento en todas las tiendas Target con obsequios y sorpresas.
- La primera oportunidad de adquirir productos exclusivos de Target en línea, como accesorios de Nintendo en colores limitados de la cadena y adornos navideños de Shea McGee.
- La acumulación de US$10 en recompensas Target Circle por cada US$100 gastados, aplicables durante la temporada para obtener ahorros adicionales.
- Selección de regalos gratuitos y descuentos especiales mensuales a través de Freebies.
- La entrada anticipada a grandes ventas y colaboraciones con marcas.
Cómo participar del Target Circle Week
Los clientes pueden aprovechar las ofertas de Target Circle Week en casi 2000 tiendas a nivel nacional o a través de los servicios de envío y recogida, que incluyen Order Pickup y Drive Up gratuitos, además de la entrega rápida el mismo día o al siguiente.
El registro en Target Cicle es gratuito y se realiza de la siguiente manera:
- Ingresar al sitio web oficial de Target o abrir la app de Target.
- Seleccionar la opción “Unirse a Target Circle”.
- Completar el formulario con nombre, correo electrónico y contraseña.
- Aceptar los términos y condiciones del programa.
- Confirmar el registro a través del correo electrónico recibido.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Yankees vs. Red Sox: hora y cómo ver en vivo el partido la serie de comodín entre Boston y Nueva York
- 2
En Texas: la ley que dejará sin licencias de conducir a cierto grupo de inmigrantes
- 3
Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia: un herido e importantes daños
- 4
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este miércoles 1° de octubre