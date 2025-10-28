Calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2025 en Nueva Jersey

Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ofrece apoyo económico a personas jubiladas, con discapacidad o de bajos recursos. La dependencia dio a conocer el calendario de pagos de sus distintos programas correspondiente a noviembre de 2025 para los residentes de Nueva Jersey.

Cuándo hacen los pagos del Seguro Social en Nueva Jersey en noviembre

Los beneficiarios inscritos en los diferentes programas del Seguro Social en Estados Unidos reciben un apoyo federal cada mes, por lo que la dependencia publicó las fechas de entrega para Nueva Jersey.

Calendario de pagos del Seguro Social para noviembre de 2025 (Unsplash/SSA)

Según el calendario de pagos publicado por la SSA, la entrega de la ayuda se realizará de acuerdo con el día de nacimiento de los afiliados, que comenzará a distribuirse a partir del segundo miércoles del mes en la mayoría de los casos.

Los depósitos de los pagos para noviembre de 2025, son el siguiente:

Quienes nacieron entre los días 1° al 10, el pago se realizará el 12 de noviembre.

Quienes nacieron entre los días 11 al 20, el pago se realizará el 19 de noviembre.

Quienes nacieron entre los días 21 al 31, el pago se realizará el 26 de noviembre.

La dependencia señaló que hay tres casos especiales en donde los beneficiarios recibirán sus pagos en fechas diferentes durante el onceavo mes del año, que son los siguientes:

Las personas que pertenecen al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán su pago el 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cae en fin de semana.

(SSI) recibirán su pago el 31 de octubre, debido a que el 1 de noviembre cae en fin de semana. Para los beneficiarios que están inscritos al Seguro Social antes de mayo de 1997, recibirán sus depósitos el día 3 de noviembre.

A los afiliados que reciben pagos tanto del Seguro Social como del SSI, tendrán sus depósitos el día 3 de noviembre y el 31 de octubre.

Cuál es el calendario de pagos del resto de 2025

Para la mayoría de los residentes de Nueva Jersey les es de utilidad conocer con anticipación las fechas de pagos del Seguro Social para los siguientes meses. Ante ello, la SSA dio a conocer el calendario de lo que resta del año.

Calendario de pagos del Seguro Social para octubre, noviembre y diciembre de 2025 en California y otros estados de EE.UU. (SSA)

Los depósitos para el último mes del año quedan de la siguiente forma:

Nacidos del 1° al 10 : 10 de diciembre

: Nacidos del 11 al 20 : 17 de diciembre

: Nacidos del 21 al 31: 24 de diciembre

La dependencia agregó que, en caso de que los beneficiarios de los diferentes programas del Seguro Social no reciban sus pagos en las fechas correspondientes, deberán esperar un plazo máximo de 72 horas para que puedan ver reflejado el saldo en sus cuentas, ya que en ocasiones puede tardar.

Sin embargo, si después de dicho plazo de tres días los afiliados siguen sin recibir sus depósitos, deberán comunicarse a los teléfonos de la SSA para solucionar el problema.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social en Nueva Jersey

Nueva Jersey es uno de los cinco estados del país en donde los jubilados reciben más cantidad de dinero en sus pagos del Seguro Social, de acuerdo con Kiplinger. En el estado hay más de 1,3 millones de personas mayores de 62 años que reciben un apoyo de la dependencia federal.

Las personas pueden jubilarse a partir de los 62 años si pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años (Pexels/cottonbro studio)

Aunque hay promedios, todas las personas reciben diferentes cantidades de dinero, ya que la SSA analiza cada caso de forma individual para establecer cuánto se depositará cada mes. No obstante, el pago promedio en Nueva Jersey es de 2190 dólares.

En la página oficial de la dependencia hay una calculadora virtual para que las personas puedan estimar cuánto dinero podrían obtener para su jubilación, herramienta que está disponible en inglés y español.