Con Nueva Jersey en el podio: estudio revela dónde están los peores conductores de EE.UU.

Conducir un automóvil es una de las actividades cotidianas más riesgosas y, aunque los buenos hábitos al volante son esenciales, la seguridad también depende de la educación vial de los demás conductores. Un nuevo estudio reveló que entre los peores automovilistas del país se encuentran los de Dakota del Norte y Nueva Jersey.

Dónde están los peores conductores de EE.UU.

De acuerdo con el estudio de LendingTree, Dakota del Norte encabeza la lista de los estados con los peores conductores, al registrar 64 incidentes por cada 1000 automovilistas, entre accidentes, multas por exceso de velocidad y casos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Nueva Jersey, el estado con más accidentes de tránsito del país (LendingTree)

Hasta septiembre de 2025, el estado reportó 11,9 incidentes por exceso de velocidad, la cifra más alta del país, además de 3,7 casos de DUI por cada 1000 conductores, también la tasa más elevada a nivel nacional.

En el segundo lugar aparece Nueva Jersey, con 58,8 incidentes por cada 1000 automovilistas. Aunque no lidera en el total general, sí ocupa el primer lugar en incidentes graves, con 31,5 por cada 1000 habitantes, siendo el único estado que supera los 30.

Rob Bhatt, experto en seguros de LendingTree, señaló que el exceso de velocidad, las distracciones y la incapacidad para conducir son las principales causas de los siniestros viales, por lo que es fundamental eliminar estos hábitos al volante.

El tercer puesto lo ocupa Utah, con 54,6 incidentes por cada 1000 conductores, además de ser el segundo estado con más accidentes por exceso de velocidad, solo detrás de Dakota del Norte, y el cuarto con más incidentes relacionados con el alcohol, según ABC 4.

Qué estado tiene los mejores conductores de Estados Unidos

Según el análisis de Lendingtree, Michigan tiene los mejores conductores del país, con tan solo 20,9 accidentes por cada 1000 habitantes, también con la tasa más baja de accidentes de Estados Unidos.

Michigan tiene a los mejores conductores del país (LendingTree)

De Michigan, le siguen Florida con un promedio de 23,1 accidentes, y Colorado con 23,7 accidentes por cada 1000 conductores. El Top 10 de mejores conductores del país lo completan Connecticut con 24,1; Illinois con 24,9; Texas con 25,8; Virginia Occidental con 26,0; Pensilvania con 26,5; Misisipí con 26,6 y Misuri con 26,9 accidentes por cada 1000 automovilistas.

Consejos de seguridad para defenderse de conductores peligrosos

Nunca se es demasiado precavido cuando se debe manejar, en especial cuando se va por carretera, tanto si se vive en un estado con malos o buenos conductores. Por ellos, los expertos en seguridad de Lendingtree, dan algunos consejos para defenderse de los conductores peligrosos:

Dakota del Norte tiene los peores conductores del país (Unsplash)