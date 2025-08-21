Contra los migrantes en Nueva Jersey: el juez que amenazó a estudiantes con llamar al ICE

Un juez municipal de Nueva Jersey quedó en el centro de la polémica después de que salieran a la luz sus comentarios en audiencias de ausentismo escolar, en los que llegó a amenazar a estudiantes con la deportación de sus familias. La situación derivó en un proceso disciplinario y en su suspensión, y semanas después el propio magistrado intentó justificar sus palabras como una estrategia desesperada para lograr que los jóvenes regresaran a la escuela.

El inicio del conflicto: las denuncias contra el juez

A fines de julio, el portal NJ.com informó que el Comité Asesor de Conducta Judicial del Tribunal Supremo de Nueva Jersey presentó cargos disciplinarios contra Brett J. Simon, juez municipal de varios tribunales compartidos en el condado de Somerset, entre ellos Bound Brook, Bridgewater, Somerville y Raritan.

El Comité Asesor de Conducta Judicial del Tribunal Supremo de Nueva Jersey presentó cargos contra Simon por violar normas básicas de conducta judicial al increpar directamente a menores Freepik

El organismo lo acusó de mostrar una conducta inapropiada durante audiencias por ausentismo escolar, al punto de increpar directamente a menores de edad, usar expresiones ofensivas y poner en juego el estatus migratorio de sus familias.

Según la denuncia, el magistrado habría violado normas básicas de la conducta judicial, ya que en distintas ocasiones gritó a adolescentes cuando debía dirigirse a los padres, celebró audiencias sin la presencia del fiscal municipal y, de manera reiterada, interrogó sobre la situación migratoria de los asistentes, sin relación con el caso.

Caso por caso, las amenazas con el ICE

Las acusaciones detallaron tres comparecencias en las que el juez elevó la voz y utilizó un tono “agitado y agresivo”. En agosto de 2024, por ejemplo, durante una citación por ausentismo, llamó a un menor “mendigo” y “basura” por no asistir a clases.

Cuando el adolescente reconoció que su madre no tenía papeles en el país norteamericano, Simon le advirtió que si no volvía a la escuela podía terminar con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la puerta de su casa.

En agosto de 2024, cuando un menor reveló que su madre era indocumentada, el juez le advirtió que iba a llamar al ICE Foto de ICE

“Para que el ICE pueda detener y deportar a tu mamá. ¿Te parece buena idea? Eres un hijo maravilloso. Lo digo con sarcasmo porque no lo eres. Eres vil y despreciable. ¿Quieres que deporten a tu madre? Sabes lo que va a pasar si lo hacen, ¿verdad?”, habría dicho, según el expediente.

En otro caso del mismo día, Simon le gritó a una adolescente que llegaba tarde a clases y luego había dejado de asistir a la escuela. Le dijo que podía ser enviada a un hogar grupal en Newark, donde sería golpeada y le robarían sus pertenencias. Además, volvió a preguntar a su madre si estaba legalmente en Estados Unidos, para insinuar que su situación podía derivar en la intervención de las autoridades migratorias.

La tercera audiencia señalada por el comité tuvo lugar en enero de este año, cuando un chico de 14 acumulaba 67 faltas en poco más de tres meses. Allí el juez volvió a mencionar al ICE.

La ley de Nueva Jersey establece que los padres de alumnos de entre seis y 16 años pueden recibir multas de entre US$25 y US$100 diarios si sus hijos faltan a la escuela de forma reiterada. Sin embargo, los cargos contra Simon sostuvieron que él cruzó una línea peligrosa al introducir en las citaciones la amenaza de deportación, generando un ambiente de discriminación y temor.

La reacción del juez: “Fueron amenazas vacías”

La polémica creció hasta que, en febrero, el magistrado fue suspendido de sus funciones y, en agosto, el mismo medio publicó su descargo. En un escrito presentado como respuesta formal a la denuncia, el hombre admitió que usó “amenazas vacías” y que elevó la voz durante las audiencias, pero afirmó que su intención nunca fue intimidar a las familias, sino lograr que los estudiantes reincorporaran la rutina escolar.

Simon admitió que usó "amenazas vacías" y elevó la voz, pero argumentó que su intención era lograr que estudiantes con alto ausentismo reincorporaran la rutina escolar Hryshchyshen Serhii - Shutterstock

“He intentado hablar con los niños, luego gritarles, luego amenazarlos sin fundamento. Nada funciona”, escribió Simon en un escrito dirigido al juez Gerard Shamey, que fue incluido en la presentación oficial.

Su defensa sostuvo que las expresiones buscaban despertar una reacción en jóvenes con un alto nivel de ausentismo y que, lejos de querer perjudicar a los padres, pretendía evitar que fueran sancionados económicamente.

En ese mismo sentido, señaló: “No voy a multar a una madre soltera que no habla inglés y trabaja dos empleos a tiempo completo. Nuestra multa significa que esa familia no come esa noche”. Para él, las sanciones pecuniarias terminaban en un castigo a los adultos que ya cargaban con duras condiciones laborales.

El juez también aseguró que nunca recibió capacitación específica en materia de ausentismo escolar y pidió en varias ocasiones orientación a sus superiores, pero no obtuvo respuesta. Negó que alguien lo hubiera advertido previamente sobre su conducta, y presentó correos electrónicos y registros de llamadas para demostrar que nunca se le ofreció un proceso de acompañamiento.