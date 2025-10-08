Elecciones en Nueva Jersey 2025: quién es Mikie Sherrill, la demócrata que quiere busca asegurar el control del estado

Este 8 de octubre, a las 19 (hora del este), la candidata por el Partido Demócrata, Mikie Sherrill, se enfrenta al republicano Jack Ciattarelli en el segundo debate por la gobernación de Nueva Jersey. La actual miembro de la Cámara de Representantes se graduó de la Academia Naval en 1994 e inició su carrera política en la Fiscalía de EE.UU.

La historia militar de Mikie Sherrill

Rebecca Michelle Sherrill nació el 19 de enero de 1972 en Alexandria, Virginia. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Academia Naval en 1994, una maestría en Ciencias en Historia Económica de la London School of Economics en 2003 y un doctorado en Derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en 2007.

En 1994, se graduó de la Academia Naval y formó parte de la primera promoción de mujeres elegibles para funciones de combate en buques y aeronaves. Tenía 22 años al obtener su licenciatura X/@MikieSherrill

En relación con su carrera naval, Mikie formó parte de la primera promoción de mujeres elegibles para funciones de combate en buques y aeronaves, según estipuló en su sitio web. Por casi diez años, estuvo activa en la Armada como piloto de helicópteros Sea King, utilizado para misiones de rescate y búsquedas.

Entre sus labores, se destacó su trabajo en la Guardia de Batalla en el Teatro Europeo durante la Guerra de Irak y su rol como oficial de política rusa, donde colaboró en la implementación del tratado nuclear y supervisó la relación entre la Armada de Estados Unidos y la Armada de la Federación Rusa.

Sus inicios en la política estadounidense

Sherrill se retiró de la Armada estadounidense en 2003, previo a obtener un ascenso al rango de teniente comandante. En 2008, trabajó en el bufete de abogados Kirkland & Ellis con sede en Chicago, Illinois.

Sherrill se retiró de la Armada en 2003 y en 2012 inició su carrera política en la Fiscalía general de EE.UU. en Nueva Jersey X/@MikieSherrill

La candidata se mantuvo en el bufete hasta 2011. Un año después, se unió a la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva Jersey como Coordinadora de Difusión y Reinserción. Se mantuvo en ese rol hasta 2015, cuando pasó a ser fiscal federal adjunta del mismo distrito.

Sherrill fue fiscal general hasta 2016, cuando decidió iniciar su primera campaña política para formar parte de la Cámara de Representantes de EE. UU. En 2018, fue elegida para representar al 11.º Distrito Congresional de Nueva Jersey. Con ese rol, fue patrocinadora principal de siete proyectos de ley promulgados, según consignó Tracking Congress & the White House:

H.R. 1437 (117º Congreso, 2023): una resolución para continuar financiando operaciones del gobierno federal a corto plazo y evitar cierres de gobierno.

una resolución para continuar financiando operaciones del gobierno federal a corto plazo y evitar cierres de gobierno. H.R. 5599 (117º Congreso): ley para revisar la eficacia de operaciones relacionadas con el programa de exposición a pozos de quema para veteranos.

ley para revisar la eficacia de operaciones relacionadas con el programa de exposición a pozos de quema para veteranos. H.R. 4436 (117º Congreso, en 2021) : ley sobre seguridad judicial y privacidad.

: ley sobre seguridad judicial y privacidad. H.R. 2945 (117º Congreso): relacionada con programas de rehabilitación y empleo para veteranos.

relacionada con programas de rehabilitación y empleo para veteranos. H.R. 1438 (117º Congreso): legislación relacionada con la preparación y respuesta a inundaciones.

legislación relacionada con la preparación y respuesta a inundaciones. H.R. 3038 (116º Congreso, en 2019): ley para proteger la ciencia y tecnología estadounidense.

ley para proteger la ciencia y tecnología estadounidense. H.R. 2880 (116º Congreso): ley relacionada con la educación en armamento.

Candidatura por la gobernación en Nueva Jersey y su puesto en las encuestas

A fines de noviembre del año pasado, Sherrill anunció que se postularía como candidata por la gobernación de Nueva Jersey. El pasado 10 de junio ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata con un 33% de los votos frente al actual alcalde de Newark, Ras Baraka.

Mikie tiene como objetivo principal la reducción de costos para las familias de Nueva Jersey, ya sea en los precios de los comestibles, el cuidado infantil o las tarifas eléctricas. Sus propuestas la han posicionado en las encuestas con 50 puntos frente a Jack Ciattarelli, que la sigue con 42, según consignó Fox News.