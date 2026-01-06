Cuándo asume Mikie Sherrill como gobernadora de Nueva Jersey

El 4 de noviembre del año pasado, Mikie Sherrill fue designada como la nueva gobernadora de Nueva Jersey. La demócrata y ex aviadora de la Marina tendrá su juramentación inaugural en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey (Njpac, por sus siglas en inglés) ubicado en Newark.

Cuándo asume la gobernadora electa

De acuerdo con el sitio web del gobierno de Nueva Jersey, la asunción de Sherrill se efectúa el próximo 20 de enero. Newark será la sede central de la ceremonia, primer lugar que visitó la gobernadora electa tras ganar los comicios.

Newark fue la primera ciudad que visitó Sherrill al ganar las elecciones como gobernadora X/@MikieSherrill

“Durante más de un año, he recorrido este estado de arriba abajo y tengo la misión de lograr resultados para todos los habitantes de Nueva Jersey: menores costos, un futuro mejor para nuestros hijos y un gobierno estatal más transparente y responsable“, dijo la demócrata en un comunicado.

Luego agregó: “Me siento sumamente honrada de ser juramentada como su próxima gobernadora y comenzar mi administración en la Ciudad de Nueva Jersey. Como gobernadora, apoyaré a Newark, Trenton y todas las comunidades de Nueva Jersey”.

Ras Baraka, el alcalde de Newark, se mostró agradecido con la gobernadora electa por la elección de la ciudad como sede de la juramentación. En su comunicado, realza su municipio como un lugar ideal para exponer los ideales de Sherrill.

El alcalde de Newark se mostró agradecido por la elección de la ciudad como sede de la asunción de Sherrill Instagram/@newark.nj

“Es un gran honor para nuestra ciudad haber sido elegida para albergar la investidura de Sherrill. Como la ciudad más grande de Nueva Jersey, es el escenario ideal para una ocasión tan trascendental, que pone de manifiesto su historia de inmigración, diversidad y valores democráticos compartidos. El 20 de enero mostrará el esplendor de la ciudad a la vista de todo el mundo", dijo.

Quién es Mikie Sherrill, la gobernadora electa de Nueva Jersey

Rebecca Michelle Sherrill nació el 19 de enero de 1972 en Alexandria, Virginia. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Academia Naval en 1994 y formó parte de la primera promoción de mujeres elegibles para funciones de combate en buques y aeronaves.

Sherrill formó parte de la primera promoción de mujeres elegibles para funciones de combate en buques y aeronaves X: @MikieSherrill

De acuerdo con su sitio web, estuvo activa en la Armada como piloto de helicópteros Sea King durante casi diez años. Se destacó por su trabajo en la Guardia de Batalla en el Teatro Europeo durante la Guerra de Irak y su rol como oficial de política rusa.

En 2003, Sherrill se retiró de la Armada estadounidense. Su primer cargo público se efectuó en 2012, cuando se unió a la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva Jersey como Coordinadora de Difusión y Reinserción.

En 2012, se unió a la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva Jersey como Coordinadora de Difusión y Reinserción Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Se mantuvo en ese rol hasta 2015, cuando pasó a ser fiscal federal adjunta del mismo distrito. En 2018, fue elegida para representar al 11.º Distrito Congresional de Nueva Jersey y fue patrocinadora principal de siete proyectos de ley promulgados como: