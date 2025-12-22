Mikie Sherrill responde a Mamdani y propone una “tarifa inversa” para neoyorquinos que vayan al Mundial 2026

Mikie Sherrill, gobernadora electa de Nueva Jersey, advirtió que los neoyorquinos podrían enfrentar una “tarifa de congestión inversa” si viajan al Estado Jardín para asistir a partidos del Mundial 2026.

Los dichos de Mikie Sherrill sobre los neoyorquinos y el Mundial 2026

La gobernadora electa anunció la idea del cobro durante una entrevista en la emisora 1010 WINS. Allí, habló de la sede de los partidos y corrigió a Mamdani, quien afirmó en una entrevista con CBS News que Nueva York era la sede de ocho juegos del Mundial 2026.

“Con el debido respeto al alcalde electo Mamdani, tal vez no sepa dónde se jugarán los partidos porque serán en Nueva Jersey”, señaló la demócrata sobre los juegos que se celebrarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, durante junio y julio de 2026.

Sherrill aclaró que los partidos del Mundial se celebrarán en Nueva Jersey y no en Nueva York Associated Press

Tras la aclaración, Sherrill comunicó que su administración analizaba cobrar peajes por congestión a los conductores provenientes de Nueva York que ingresen al estado para los partidos.

Esta propuesta sería similar a las tarifas que deben pagar los automovilistas de Nueva Jersey al circular por Manhattan al sur de la calle 60 durante las horas de alta demanda.

La reacción de Kathy Hochul a la propuesta de Sherrill

Desde Albany, la gobernadora de Nueva York afirmó que aún no ha discutido ningún plan específico de tráfico o peajes relacionados con la Copa Mundial con Sherrill, según consignó The New York Post.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, confirmó la cooperación entre el Estado Imperio y Nueva Jersey ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, reconoció la necesidad de coordinación entre los dos estados ante la afluencia de turistas durante el torneo internacional. “Conversaré con la gobernadora electa. Ayer hablamos de otros temas”, dijo Hochul en una conferencia de prensa.

Luego agregó: “Tenemos una estrategia a largo plazo para recibir a una cantidad increíble de personas que vendrán a esta región para celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo”.

Las propuestas de Mamdani en el marco del Mundial 2026

Previo a los dichos de Sherrill, el alcalde electo de la Gran Manzana comunicó el nombramiento de un “zar de la Copa del Mundo” para asegurarse de que la ciudad se beneficie de ser sede del evento mundial de fútbol con Nueva Jersey el próximo verano boreal.

Mamdani asegura que el turismo en la ciudad se vio afectado por las políticas de la administración Trump Facebook Zohran Kwame Mamdani

Mamdani aseguró que el turismo en la ciudad se vio afectado por las políticas de la administración Trump, por lo que propuso la organización de eventos con público durante el certamen.

“Los hoteles reportan habitaciones vacías”, dijo el demócrata y socialista en un evento con líderes empresariales en Manhattan, según consignó The New York Times.

“Edificios emblemáticos como el Empire State a veces ni siquiera tienen fila. El Mundial nos ofrece la oportunidad perfecta para reescribir esta narrativa”, agregó.

Se espera que la ciudad de Nueva York cierre este año con 400 mil turistas menos que 2024. Esta disminución, según los análisis, estuvo impulsada por la percepción negativa de los viajeros extranjeros hacia Estados Unidos.