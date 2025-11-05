Es oficial: ¿cuándo asume Mikie Sherrill como gobernadora de Nueva Jersey?

La demócrata Mikie Sherrill se consagró como gobernadora de Nueva Jersey al imponerse en las elecciones del 4 de noviembre frente al republicano Jack Ciatarrelli. De acuerdo a lo que establece la Constitución estatal, ya se conoce la fecha en la que la mandataria electa asumirá el cargo.

Mikie Sherrill es la nueva gobernadora de Nueva Jersey: cuándo asume

Según el artículo V de la Constitución de Nueva Jersey, citado por Ballotpedia, los gobernadores en el estado comienzan su mandato al mediodía del tercer martes de enero posterior a la elección que los consagró en el cargo. De esa manera, Mikie Sherrill asumirá el 20 de enero de 2026 y reemplazará a Phil Murphy.

Mikie Sherrill se consagró como gobernadora de Nueva Jersey EDUARDO MUNOZ ALVAREZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El tiempo de cada mandatario en el poder es de cuatro años, por lo que la demócrata terminará su primera gestión en enero de 2030. En las elecciones de 2029, está habilitada para buscar la reelección, dado que las leyes estatales permiten tener un segundo mandato consecutivo.

Resultados de las elecciones de Nueva Jersey que consagraron a Mikie Sherrill

Con el 95% de las mesas escrutadas, la demócrata Sherrill ganó con el 56,2% de los votos, frente al 43,2% del republicano Jack Ciattarelli. Luego del período de votación anticipada que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, los residentes del estado emitieron su sufragio el 4 de noviembre entre las 6 hs y las 20 hs.

Aunque el sitio web oficial de Nueva Jersey no publicó los resultados, sí están compartidos los recuentos en cada uno de los condados, que consolidan las cifras a nivel estatal.

Mikie Sherrill será gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse en las elecciones del 4 de noviembre Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Cuáles son las propuestas de Mikie Sherrill, nueva gobernadora de Nueva Jersey

Con pasado en la Armada de EE.UU., la Cámara de Representantes y la Fiscalía Federal del Estado, la candidata del Partido Demócrata presentó propuestas de campaña enfocadas en el poder adquisitivo de los jubilados y los trabajadores, entre otras cuestiones. Según detalló en su sitio web, estas son algunas de sus ideas:

Aumentar la tasa de capitalización de las pensiones , de manera que el ingreso de los jubilados no se deteriore y pueda seguir el costo de vida.

, de manera que el ingreso de los jubilados no se deteriore y pueda seguir el costo de vida. Ampliar los derechos de negociación colectiva de los trabajadores para que puedan obtener mejores condiciones laborales.

de los trabajadores para que puedan obtener mejores condiciones laborales. Expandir los programas de capacitación laboral y aprendizaje para favorecer la inserción laboral.

Contrario a Sherrill, la agenda de propuestas de Ciattarelli estaba enfocada principalmente en la reducción del gasto estatal. Además, también había presentado la idea de limitar los impuestos a la propiedad.

Jack Ciattarelli, candidato apoyado por Trump, perdió las elecciones en Nueva Jersey x.com/Jack4NJ

El triunfo de Mikie Sherrill en Nueva Jersey, otra derrota para Trump

La victoria de la demócrata, quien venció a Ciattarelli, candidato apoyado Donald Trump, no fue el único golpe que sufrió el presidente de Estados Unidos en la jornada del 4 de noviembre.

Es que el mandatario republicano tuvo una serie de derrotas, con lo ocurrido en Nueva York, Virginia y California: