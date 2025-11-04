Quién gana las elecciones de Nueva Jersey 2025 según las encuestas, ¿Sherrill o Ciattarelli?

La definición de la carrera por la gobernación de Nueva Jersey culmina este martes 4 de noviembre con encuestas favorables a la candidata demócrata Mikie Sherrill por sobre el republicano Jack Ciattarelli, aunque por estrecho margen.

¿Sherrill o Ciattarelli? Quién gana en Nueva Jersey

El promedio del sitio RealClear Polling otorga a Sherrill un margen de 3,3 puntos porcentuales. En la media, la demócrata se imponía en los sondeos por 48,9% por sobre el 45,6% de Ciattarelli.

La última encuesta, de Atlas Intel, sugirió una diferencia todavía más estrecha, de apenas un punto porcentual: 50% para Sherrill y 49% para Ciattarelli. La consulta se realizó entre el 25 y el 30 de octubre pasado.

Un sondeo previo, de Co/Efficient, publicado el 27 de octubre, reflejó un electorado dividido casi por la mitad en Nueva Jersey. La encuesta mostró a la demócrata Mikie Sherrill con una leve ventaja sobre el republicano Jack Ciattarelli, 48% a 47%. En tanto, se registró un 5% de indecisos que podría inclinar la balanza en los últimos días antes de la elección.

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, culmina su segundo mandato (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez) Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Elecciones en Nueva Jersey: cuándo termina el mandato de Phil Murphy

El actual gobernador demócrata, Phil Murphy, culmina su segundo y último mandato, conforme a la legislación estatal que impide servir más de dos períodos consecutivos. Su gobernación termina el 20 de enero de 2026.

La salida de Murphy deja vacante un cargo que históricamente alterna con la administración nacional: desde 1985, en ocho de diez elecciones, los votantes de Nueva Jersey eligieron a un gobernador del signo opuesto al presidente en funciones.

Día de elecciones en Estados Unidos

Este martes 4 de noviembre, se celebran elecciones Nueva Jersey y Virginia, para definir quién queda a cargo de la gobernación de esos estados. Y también se votan proposiciones en California y Texas, mientras que la ciudad de Nueva York se define al futuro alcalde.