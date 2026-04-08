Elecciones especiales en Nueva Jersey: la encuesta que revela quién sustituye a Sherrill en el Congreso

La carrera por ocupar la banca vacante en el Congreso de Estados Unidos tras la asunción de Mikie Sherrill como gobernadora ya muestra señales claras sobre quién podría imponerse en las urnas. A pocas semanas de la elección especial en el distrito 11 de Nueva Jersey, un reciente sondeo ofrece una radiografía precisa del escenario y anticipa una ventaja significativa de una de las candidatas.

Encuesta en Nueva Jersey muestra quién lidera la elección

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la firma GBAO y fechado el 18 de marzo de 2026, la candidata demócrata Analilia Mejia se posiciona con una ventaja frente al republicano Joe Hathaway en la elección especial del distrito congresional número 11.

El éxito de la campaña de Mejia (izquierda de la foto) se sustenta en su visibilidad, ya que el 54% de los votantes probables logra identificarla instagram.com/analiliafornj/

El estudio, basado en votantes probables para los comicios de este año, indica que Mejia lidera la intención de voto por una diferencia de 17 puntos porcentuales, un margen que la ubica como clara favorita en la contienda.

Según detalla la encuesta de GBAO, el nivel de conocimiento del electorado juega un papel clave en esta ventaja. Un 54% de los votantes asegura poder identificar a Mejia, mientras que Hathaway apenas alcanza un 27% en este indicador.

Esta brecha en reconocimiento público se traduce también en la percepción general de cada candidato: la demócrata cuenta con una imagen neta positiva de +16 puntos, en contraste con el +1 que registra su rival republicano.

Cómo votan los distintos grupos en Nueva Jersey

El informe de GBAO subraya que la ventaja de Mejia no se limita a un segmento específico del electorado, sino que se extiende a distintos grupos demográficos.

Entre los votantes independientes —clave en elecciones competitivas— la candidata demócrata obtiene una diferencia de 11 puntos, un dato que podría resultar decisivo en un distrito donde el voto no alineado suele inclinar la balanza.

Asimismo, el sondeo revela diferencias claras en función del perfil de los votantes:

Entre los votantes blancos , Mejia lidera con el 52% frente al 39% de Hathaway.

, Mejia lidera con el 52% frente al 39% de Hathaway. Entre los votantes de color , la ventaja se amplía a 57% contra 33%.

, la ventaja se amplía a 57% contra 33%. En el electorado femenino, la distancia es aún mayor: 60% para la demócrata frente a 30% para el republicano.

La candidata demócrata registra una imagen positiva neta de +16 puntos Matt Rourke - AP

Cuándo es la elección especial en Nueva Jersey

La elección especial en el distrito 11 de Nueva Jersey se celebrará el 16 de abril de 2026, con el objetivo de cubrir la vacante dejada por Sherrill tras su llegada al Ejecutivo estatal. Según la información recopilada por Ballotpedia, en la contienda participan tres candidatos:

Analilia Mejia (Partido Demócrata)

Joe Hathaway (Partido Republicano)

Alan Bond (Independiente)

El proceso electoral incluye tanto la elección general especial como las instancias previas de primarias. En el caso del Partido Demócrata, Mejia logró imponerse en la interna celebrada el 5 de febrero de 2026 con el 29,3% de los votos.

Analilia Mejia llega a esta instancia tras imponerse en la interna demócrata del 5 de febrero de 2026, donde obtuvo el 29,3% de los votos Canva

Claves del calendario electoral en Nueva Jersey

El cronograma electoral definido para esta elección especial establece una serie de fechas clave que los votantes deben tener en cuenta. De acuerdo con Ballotpedia, el proceso contempla distintas modalidades de participación, entre las que se incluyen el voto anticipado y por correo, lo que amplía las opciones para el electorado.

Entre los puntos más relevantes del calendario se destacan: