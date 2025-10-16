Una encuesta enciende las alarmas en Nueva Jersey: la escasa ventaja de Sherrill sobre Ciattarelli

A menos de tres semanas de las elecciones, la carrera por la gobernación de Nueva Jersey se volvió más ajustada de lo que esperaban los demócratas. Una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló que Mikie Sherrill mantiene una leve ventaja frente al republicano Jack Ciattarelli, aunque con señales preocupantes para su partido: la brecha se redujo.

Sherrill mantiene una leve ventaja, pero Ciattarelli crece en entusiasmo

De acuerdo con el sondeo de Quinnipiac, realizado entre el 9 y el 13 de octubre a 1327 votantes probables, Mikie Sherrill obtuvo un 50% de apoyo, mientras que Ciattarelli alcanzó el 44%. Los candidatos de los espacios minoritarios, Vic Kaplan (Partido Libertario) y Joanne Kuniansky (Partido Socialista de los Trabajadores), sumaron apenas un 1% cada uno.

Ciattarelli lidera entre los votantes independientes con 48% frente al 42% de Sherrill, una señal de alerta para la campaña demócrata Noah K. Murray� - FR171374 AP�

El estudio indicó un escenario más ajustado que el registrado en septiembre, cuando Sherrill lideraba 49% a 41%. En términos de base partidaria, la candidata demócrata retuvo al 92% de los votantes de su espacio, mientras que el republicano consiguió el respaldo del 94% de los suyos. Entre los independientes, Jack Ciattarelli se ubicó por delante (48% vs. 42%).

La división de género marcó otra diferencia clave. Las mujeres favorecieron ampliamente a Sherrill con un 57% frente al 36%, mientras que los hombres se inclinaron por Ciattarelli, 53% a 42%.

Donde el republicano mostró un impulso mayor fue en el entusiasmo: el 91% de sus simpatizantes se declaró “muy” o “algo” entusiasmado con su candidatura, contra el 86% de los seguidores de Sherrill.

“Los debates fueron intensos, los anuncios negativos inundan la televisión y la competencia está cerrada. A medida que se acerca el día de la votación, el entusiasmo se traducirá en participación. Por ahora, en ese terreno, Ciattarelli tiene la ventaja”, explicó Tim Malloy, analista de encuestas de Quinnipiac.

Imagen pública de los candidatos de Nueva Jersey y temas clave para los ciudadanos

En cuanto a imagen, Sherrill obtuvo un 43% de opiniones favorables frente a un 38% desfavorable, mientras que Ciattarelli registró un 39% positivo y un 46% negativo.

El sondeo también exploró las percepciones sobre los principales problemas de Nueva Jersey. Los impuestos a la propiedad, uno de los temas más sensibles, mostraron una tendencia ambivalente: el 44% de los encuestados consideró que subirían si Sherrill resultara electa, mientras que el 37% pensó lo mismo en caso de un triunfo de Ciattarelli.

En tanto, solo el 14% de los votantes creyó que esos gravámenes disminuirían con un gobernador republicano y apenas el 5% estimó lo mismo bajo una administración demócrata.

Respecto al manejo de políticas públicas, los encuestados percibieron ventajas distintas en cada candidato:

Educación: 50% confió más en Sherrill, frente al 41% que respaldó a Ciattarelli.

50% confió más en Sherrill, frente al 41% que respaldó a Ciattarelli. Transporte público: 48% eligió a Sherrill y 38%, a su rival.

48% eligió a Sherrill y 38%, a su rival. Seguridad pública: ambos empataron con 45%.

ambos empataron con 45%. Economía: Ciattarelli logró una leve ventaja, 47% contra 44%.

La ventaja promedio de la demócrata Mikie Sherrill sobre Jack Ciattarelli se redujo a menos de cinco puntos porcentuales según el conjunto de encuestas recientes, un margen que se encuentra dentro del error estadístico en la mayoría de los estudios Instagram/@jack4nj

Las encuestas más recientes reflejan una contienda reñida en Nueva Jersey

El sondeo de Quinnipiac no fue el único que mostró una disminución de la ventaja demócrata. En las últimas semanas, distintos estudios registraron una tendencia de acortamiento en la distancia entre ambos candidatos:

Neighborhood Research Corporation (6 al 9 de octubre): empate técnico , 44% a 44%.

(6 al 9 de octubre): , 44% a 44%. Public Policy Polling (2 al 3 de octubre, patrocinada por la Asociación de Gobernadores Demócratas): Sherrill +6 (49% a 43%).

(2 al 3 de octubre, patrocinada por la Asociación de Gobernadores Demócratas): (49% a 43%). John Zogby Strategies (30 de septiembre al 2 de octubre): Sherrill +8 (50% a 42%).

(30 de septiembre al 2 de octubre): (50% a 42%). Quantus Insights (29 al 30 de septiembre): Sherrill +2 (48% a 46%).

(29 al 30 de septiembre): (48% a 46%). Beacon Research/Shaw & Company Research para Fox News (25 al 28 de septiembre): Sherrill +8 (50% a 42%).

De acuerdo con esta serie de mediciones, la ventaja promedio de la demócrata se redujo a menos de cinco puntos, un margen dentro del error estadístico en la mayoría de los casos.

La encuesta de Quinnipiac reafirmó que Nueva Jersey enfrenta una de las contiendas más competitivas de los últimos años. Aunque Mikie Sherrill conserva la delantera, Jack Ciattarelli demostró tener el impulso necesario para desafiar la hegemonía demócrata en un estado históricamente inclinado hacia ese partido.