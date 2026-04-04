Qué dice la nueva ley firmada por Mikie Sherrill en Nueva Jersey que permite a enfermeras recetar medicamentos

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dio un paso en la reorganización del sistema sanitario estatal al promulgar una ley que elimina restricciones históricas para las enfermeras de práctica avanzada. La medida no solo redefine el alcance profesional de estos trabajadores de la salud, sino que también apunta a resolver problemas estructurales como la escasez de personal.

El cambio estructural en el sistema de salud de Nueva Jersey con esta ley

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora, la nueva legislación elimina determinadas limitaciones que regían el ejercicio de las enfermeras de práctica avanzada (APN, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey.

que regían el (APN, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey. La ley entrará en vigor en julio, una vez que terminen las extensiones ya autorizadas por la mandataria a través de órdenes ejecutivas.

A partir de la entrada en vigor de la ley, las enfermeras calificadas podrán prescribir fármacos y dispositivos médicos sin necesidad de supervisión directa (Foto: FreePiCK)

En términos concretos, la norma convierte en permanente la autorización para que ciertos profesionales puedan ejercer de manera más independiente, sin necesidad de acuerdos formales con médicos, una exigencia que hasta ahora funcionaba como requisito administrativo.

En ese mismo documento, Sherrill explicó el trasfondo de la decisión y su impacto en el sistema sanitario. “La firma de esta ley garantiza que las enfermeras de práctica avanzada con amplia experiencia clínica puedan seguir brindando servicios de atención primaria y de salud conductual de forma independiente”, sostuvo.

La gobernadora también vinculó la iniciativa con la necesidad de reducir costos y ampliar la cobertura.

El fin de una exigencia histórica dentro del sistema de salud de Nueva Jersey

El texto de la ley establece modificaciones en el funcionamiento del sistema. Hasta ahora, muchas enfermeras de práctica avanzada debían trabajar bajo un “protocolo conjunto” con un médico colaborador para poder recetar medicamentos o tomar decisiones clínicas. La nueva normativa elimina ese requisito para quienes cumplan ciertos criterios.

La legislación reconoce formalmente a las APN como proveedoras principales de salud y servicios de salud conductual (Foto: FreeP¡CK)

Además, la legislación reconoce formalmente el rol de estas enfermeras como proveedoras de atención primaria y servicios de salud conductual, áreas críticas donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Requisitos para ejercer sin supervisión en Nueva Jersey

La independencia profesional no será automática para todas las enfermeras, sino que estará sujeta a condiciones estrictas detalladas en la ley. Entre los principales requisitos se destacan:

Haber completado más de 5.000 horas de práctica avanzada activa con licencia.

Desempeñarse en áreas como atención primaria o salud conductual.

No ejercer en ciertos campos específicos, como obstetricia general o servicios estéticos electivos.

Cumplir con exigencias de formación continua en farmacología.

Contar con cobertura de seguro por mala praxis equivalente a la de otros profesionales independientes.

Para acceder a la independencia profesional, la ley exige que la enfermera haya completado un mínimo de 5000 horas de práctica avanzada activa con licencia Shutterstock

Asimismo, quienes trabajen en salud conductual deberán garantizar mecanismos de derivación adecuados en caso de que un paciente necesite un nivel de atención superior.

El propio texto de la ley fundamenta la necesidad de estos cambios en problemas estructurales del sistema sanitario. Entre ellos, se destaca la falta crónica de médicos, que limita la capacidad de respuesta del sistema y retrasa la atención de los pacientes.

Según el documento legislativo, aproximadamente una cuarta parte de la población de Estados Unidos vive en zonas con escasez de profesionales de atención primaria. La situación afecta de manera más intensa a minorías raciales, personas de bajos ingresos y comunidades con dificultades de transporte.