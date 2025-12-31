¿Hay pago doble en Nueva Jersey por trabajar en Año Nuevo? Esto dice la ley

Trabajar mientras otros celebran el Año Nuevo suele generar expectativas sobre una compensación especial. Si bien Nueva Jersey es un estado que se conoce por tener protecciones laborales robustas, la decisión de ofrecer un pago extra o doble por días festivos federales recae principalmente en las políticas internas de cada empresa o en los contratos sindicales. La ley establece qué factores determinan si el esfuerzo en un feriado se debe pagar con un ingreso extra.

¿En Nueva Jersey se paga doble la jornada de Año Nuevo?

Es fundamental comprender los límites de la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) para saber qué esperar en los cheques.

Aunque esta ley federal supervisa la mayoría de las actividades laborales en el país, existen cuatro áreas específicas donde el empleador no tiene la obligación legal de cumplir con beneficios adicionales.

Los pagos por el feriado de Año Nuevo son distintos para el sector estatal (Archivo) (Fuente: Pexels)

Entre ellos se encuentran:

Feriados y licencias: el pago de días festivos, vacaciones o días por enfermedad no es obligatorio por ley.

el pago de días festivos, vacaciones o días por enfermedad Pagos extraordinarios: no se requiere un pago extra por laborar en sábado, domingo o días feriados.

no se requiere un pago extra por laborar en sábado, domingo o Pausas de jornada: los descansos para refrigerios o comidas no están garantizados por esta legislación.

los descansos para refrigerios o comidas no están garantizados por esta legislación. Incrementos: la ley no exige la entrega de bonos, beneficios adicionales ni aumentos de sueldo periódicos.

De esta manera, las personas que trabajen el jueves 1° de enero de 2026 no recibirán un pago doble o especial por laborar durante un feriado federal, salvo un arreglo personal. Tampoco tendrán derecho a tomarse el día libre con goce de sueldo.

Los trabajadores en Nueva Jersey no tendrán el día libre ni un pago extra por laborar en Año Nuevo (Foto: Freepik) MAZKO VADIM

La FLSA no obliga a los empleadores a hacer pagos adicionales por trabajar los fines de semana, días feriados o días de descanso.

Solo se recibirá el pago regular por hora, a menos que exista un contrato que diga lo contrario, informó el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos.

El Departamento del Trabajo subraya que estos beneficios no son un mandato legal. Únicamente se aplican cuando fueron negociados de antemano entre el jefe y el empleado, ya que el Estado no obliga a las compañías a incluirlos en sus condiciones laborales.

El panorama cambia para quienes trabajan en la administración pública. La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) establece que los empleados del gobierno federal tienen derecho al descanso remunerado en los días festivos oficiales.

Esta disposición es la que obliga al cierre de las oficinas del Estado, para que el personal reciba su salario completo a pesar de no trabajar en esas fechas.

La ley no obliga el pago doble para quienes trabajen el 1 de enero de 2026 (Pexels/JESHOOTS.com)

En qué casos se pagan horas extras en Nueva Jersey

Desde la página oficial del Gobierno de Estados Unidos aseguran que existe una remuneración por tiempo extra (overtime), siempre y cuando se cumplan los criterios específicos que obligan al empleador a cumplir con el pago adicional.

Para recibir esta compensación se deben cumplir dos condiciones: ser un empleado no exento y haber superado las 40 horas de trabajo en una misma semana laboral.

Por ley, cada hora excedente debe pagarse a una tasa de al menos tiempo y medio (US$1.5 veces el salario por hora habitual).

Cuáles son los feriados federales para el 2026 en EE.UU.

La OPM informó que en EE.UU. hay 11 feriados federales, entre los cuales se encuentran: