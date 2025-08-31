Labor Day 2025 en Nueva Jersey: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

Este lunes 1° de septiembre, Estados Unidos conmemora el Labor Day (más conocido como Día del Trabajo), una fecha muy representativa del calendario, ya que no solo se rinde homenaje a los empleados, sino que también marca el fin simbólico del verano en el país. Al tratarse de un feriado federal, es importante conocer si se debe hacer un pago doble para aquellas personas que deban cumplir con su jornada regular, de acuerdo a lo establecido por la ley.

¿Hay pago doble por trabajar el Labor Day en Estados Unidos?

El feriado federal del Día del Trabajo se conmemora el primer lunes de septiembre, por lo que empleados gubernamentales y de dependencias podrán tomar el día libre para disfrutar de un fin de semana largo .

Aunque este beneficio no aplica para todos los trabajadores, por lo que la ley estipula que se podría recibir un pago doble si se cumplen con las siguientes condiciones.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, señala que las empresas privadas o empleadores, no están obligados a otorgar un pago extra a sus trabajadores por las labores realizadas en días feriados, fines de semana o días de descanso.

Aunque se establecen algunas reglas en las que sí se obliga a dar una compensación en caso de:

Se trabajan más de 40 horas durante una semana laboral

Empleados no exentos (aquellos a los que generalmente se les paga por hora o servicio)

Se cuenta con un contrato que específica que las horas extra deben ser pagadas

En caso de que se cumplan las condiciones de la FLSA, el empleador deberá compensar con al menos 1.5 veces el monto del pago por hora, y solamente por el tiempo extra que se labore.

Cuál es el origen del Labor Day en Estados Unidos

El Día del Trabajo o Labor Day tiene su origen en 1882 como una fecha que reconocía los logros sociales y económicos de los trabajadores del país, por lo que activistas pidieron la creación de un día para conmemorarlo.

En 1887, Oregon fue el primer estado de EE.UU. en aprobar la ley para celebrar el Día del Trabajo, y para 1894, 23 estados del país lograron instaurar la fecha como un feriado federal. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 1° de septiembre como la fecha oficial para las conmemoraciones.

Feriados federales que se consideran en el calendario de Estados Unidos

En el calendario oficial de los estadounidenses, se consideran 11 días festivos federales, y cada cuatro años se añade un día adicional para celebrar el cambio de gobierno y darle la bienvenida a un nuevo presidente. El calendario de feriados en 2025, queda de la siguiente forma, de acuerdo con el gobierno de EE.UU.

