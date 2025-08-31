Labor Day 2025 en Nueva Jersey: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?
La ley de Estados Unidos es clara sobre quiénes deberían recibir una compensación extra en las fechas federales
- 4 minutos de lectura'
Este lunes 1° de septiembre, Estados Unidos conmemora el Labor Day (más conocido como Día del Trabajo), una fecha muy representativa del calendario, ya que no solo se rinde homenaje a los empleados, sino que también marca el fin simbólico del verano en el país. Al tratarse de un feriado federal, es importante conocer si se debe hacer un pago doble para aquellas personas que deban cumplir con su jornada regular, de acuerdo a lo establecido por la ley.
¿Hay pago doble por trabajar el Labor Day en Estados Unidos?
- El feriado federal del Día del Trabajo se conmemora el primer lunes de septiembre, por lo que empleados gubernamentales y de dependencias podrán tomar el día libre para disfrutar de un fin de semana largo.
- Aunque este beneficio no aplica para todos los trabajadores, por lo que la ley estipula que se podría recibir un pago doble si se cumplen con las siguientes condiciones.
La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, señala que las empresas privadas o empleadores, no están obligados a otorgar un pago extra a sus trabajadores por las labores realizadas en días feriados, fines de semana o días de descanso.
Aunque se establecen algunas reglas en las que sí se obliga a dar una compensación en caso de:
- Se trabajan más de 40 horas durante una semana laboral
- Empleados no exentos (aquellos a los que generalmente se les paga por hora o servicio)
- Se cuenta con un contrato que específica que las horas extra deben ser pagadas
En caso de que se cumplan las condiciones de la FLSA, el empleador deberá compensar con al menos 1.5 veces el monto del pago por hora, y solamente por el tiempo extra que se labore.
Cuál es el origen del Labor Day en Estados Unidos
El Día del Trabajo o Labor Day tiene su origen en 1882 como una fecha que reconocía los logros sociales y económicos de los trabajadores del país, por lo que activistas pidieron la creación de un día para conmemorarlo.
En 1887, Oregon fue el primer estado de EE.UU. en aprobar la ley para celebrar el Día del Trabajo, y para 1894, 23 estados del país lograron instaurar la fecha como un feriado federal. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó el 1° de septiembre como la fecha oficial para las conmemoraciones.
Feriados federales que se consideran en el calendario de Estados Unidos
En el calendario oficial de los estadounidenses, se consideran 11 días festivos federales, y cada cuatro años se añade un día adicional para celebrar el cambio de gobierno y darle la bienvenida a un nuevo presidente. El calendario de feriados en 2025, queda de la siguiente forma, de acuerdo con el gobierno de EE.UU.
- Año Nuevo: el día 1° de enero que celebra la llegada de un nuevo calendario gregoriano.
- Cumpleaños de Martin Luther King Jr.: se celebra cada tercer lunes de enero.
- Día de la Inauguración: tiene lugar cada cuatro años el día 20 del mes de enero, para celebrar la elección de un nuevo presidente.
- Día de los Presidentes: también conocido como el cumpleaños de Washington, que se celebra el tercer lunes de febrero.
- Día de los Caídos: la conmemoración tiene lugar el último lunes de mayo y honra a los soldados que murieron en servicio.
- Juneteenth: la fecha se lleva a cabo el 19 de junio y conmemora el fin de la esclavitud.
- Día de la Independencia: la conmemoración nacional que se lleva a cabo el 4 de julio.
- Día del Trabajo: este feriado federal tiene lugar cada 1° de septiembre, y marca de forma simbólica el fin del verano.
- Día de Cristóbal Colón: reconocido en algunos países como el Día de los Pueblos Indígenas, que tiene lugar el 13 de octubre.
- Día de los Veteranos: la celebración se lleva a cabo el 11 de noviembre para destacar los servicios de quienes fueron parte de las Fuerzas Armadas.
- Día de Acción de Gracias: se celebra el 27 de noviembre y marcar el inicio de las festividades decembrinas.
- Navidad: el 25 de diciembre se celebra una de las fechas más significativas en la cultura y la religión.