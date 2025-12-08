Ni en Texas ni en Nueva York: dónde está el aeropuerto más estresante de EE.UU.

Uno de los aeropuertos más populares en Estados Unidos obtuvo el primer lugar en la lista de las terminales aéreas más estresantes del mundo. El informe contempló estadísticas y reportes relacionados con la cancelación de vuelos y otras problemáticas para los pasajeros.

El aeropuerto de Nueva Jersey es el más estresante del país

El Aeropuerto de Newark, situado en el Estado Jardín, fue calificado como el más estresante de todo el mundo, de acuerdo con informe de iSelect.

El estudio de los aeropuertos más estresantes tomó en cuenta a 50 terminales de todo el mundo (Pexels/Atlantic Ambience)

El servicio de comparación de seguros de viaje incluyó en su análisis a 50 de los aeropuertos más importantes del mundo y calificó factores clave como:

Retrasos de vuelos

Facilidad de acceso

Cancelaciones de vuelos

Tiempo de espera en la facturación

Control de seguridad

Las estadísticas indican que el Aeropuerto Internacional Newark Liberty es considerado como “un foco de estrés” al viajar y tiene la peor puntuación en facturación y facilidad de acceso de toda la lista.

En la calificación de seguridad, fue el segundo peor del ranking y el peor en tiempo de espera en aduanas e inmigración. Por lo que el informe advierte que los viajeros que usen sus instalaciones podrían pasar mucho tiempo de espera por su equipaje.

El Newark Liberty también fue mal calificado en las áreas de retrasos y cancelaciones de vuelos, con un promedio de 21,40 minutos de demora y una tasa de cancelación de 1.43% en el último año.

Cómo es y dónde está el Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Este aeropuerto está ubicado en el estado de Nueva Jersey, y es el segundo aeropuerto internacional de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con Nueva York ES.

Las instalaciones están a poco más de 17 millas (28 kilómetros) de Manhattan y existen diversas opciones de traslado ida y vuelta con La Gran Manzana.Al

aterrizar en el Newark Liberty, los pasajeros deben atravesar la aduana, y el tiempo de espera dependerá del número de vuelos que lleguen simultáneamente, lo que generalmente podría tomar hasta una hora.

Este aeropuerto neoyorquino cuenta con tres terminales nombradas como A, B, y C, las cuales se encuentran conectadas por AirTrain.

Para el proceso de salidas de esta terminal, lo primero será facturar el equipaje, en caso de contar con uno, pasar por la aduana y atravesar los procesos de control de pasaportes y control de seguridad. Una vez completado, se podrá recorrer el aeropuerto y hacer uso de las instalaciones, incluidos restaurantes y tiendas.

El segundo aeropuerto más estresante de EE.UU.

Según iSelect, el segundo aeropuerto más estresante de Estados Unidos es el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York.

A nivel internacional, esta terminal ocupa el cuarto lugar de la lista, después de los aeropuertos Humberto Delgado, en Lisboa, Portugal, y el de Manchester, en Reino Unido.

Aunque es el aeropuerto alternativo a Newark para los viajeros que visitan la Gran Manzana, también cuenta con tasas de cancelación importantes, con un 0,91%, y cierto nivel de insatisfacción de los pasajeros al momento de recoger su equipaje.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es el segundo más estresante de EE.UU. y el cuarto en todo el mundo (Doug Letterman)

Sin embargo, los peores puntajes que obtiene son en factores como la peor calificación en tiempo empleado en aduanas e inmigración, así como el tercer peor lugar en control de seguridad y el quinto peor en facilidad de acceso a sus instalaciones.

Todos estos factores hacen que la experiencia aeroportuaria de los pasajeros sea potencialmente estresante, al igual que en el ubicado en el estado de Nueva Jersey.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy tiene seis terminales que son gestionadas por seis diferentes aerolíneas, de acuerdo con Skytrax Ratings.

Algunos reportes indican que la infraestructura es incompatible con la cantidad de pasajeros que recibe, lo que resulta en un bajo nivel de atención a los usuarios.