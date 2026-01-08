En Nueva Jersey: la nueva ley promulgada por Phil Murphy que entra en vigor en enero e impacta en el trabajo

Desde el 5 de enero de 2026, rige en Nueva Jersey una nueva legislación, identificada como A5728/S4485, que crea la Autoridad de Innovación del estado (NJIA, por sus siglas en inglés). La norma transforma una oficina existente en un organismo permanente dentro del Departamento del Tesoro y redefine la forma en que el gobierno contrata personal, moderniza servicios y utiliza la tecnología.

Qué es la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey

La NJIA se introduce como parte de la Oficina Estatal de Innovación (OOI, por sus siglas en inglés) que, bajo la nueva normativa, se configura como un organismo con autonomía operativa dentro del Poder Ejecutivo. Su función principal es diseñar, implementar y coordinar soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, así como los procesos internos de las agencias estatales.

Phil Murphy promulgó una ley que convierte a la antigua Oficina de Innovación en una entidad permanente dentro del Departamento del Tesoro para modernizar los servicios gubernamentales NJ.com

“Con el establecimiento permanente de la Autoridad de Innovación de Nueva Jersey, garantizamos que el gobierno estatal siga brindando servicios más eficientes y eficaces a los residentes mucho después de mi mandato”, aseguró el gobernador Phil Murphy en un comunicado oficial.

La nueva autoridad será dirigida por un Director de Innovación, un cargo a nivel de gabinete que ya existía, pero que ahora adquiere un respaldo legal permanente. Este funcionario será responsable de definir prioridades, coordinar equipos técnicos y asesorar al Ejecutivo sobre tendencias de innovación.

“Desde el avance del uso responsable de la inteligencia artificial hasta la optimización de los procesos para los residentes, nuestra Oficina de Innovación ha logrado avances notables″, detalló el gobernador.

La NJIA estará supervisada por una junta directiva compuesta por 13 miembros. La integran funcionarios estatales y representantes del sector público con experiencia en ciencia de datos, tecnología digital, diseño de servicios y gestión de sistemas. Esta estructura busca garantizar continuidad y control sobre las decisiones estratégicas.

El actual gobernador de Nueva Jersey finalizará sus funciones el 20 de enero de 2026 y le dará paso a la demócrata electa Mikie Sherrill Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Cambios en la contratación de personal estatal

Uno de los impactos más relevantes de la ley A5728/S4485 se observa en las reglas de contratación dentro del sector público. La NJIA queda habilitada para emplear personal especializado sin quedar sujeta a las normas tradicionales del Servicio Civil de Nueva Jersey.

Esto implica que ingenieros, especialistas en datos, desarrolladores de software, abogados y otros perfiles técnicos podrán ser contratados bajo esquemas distintos a los habituales. El Director de Innovación tendrá facultades para definir requisitos, funciones, duración de los contratos y niveles salariales.

La ley también introduce ajustes en materia ética. Se habilita la incorporación de profesionales provenientes de organizaciones sin fines de lucro que hayan colaborado con el Estado, sin exigir el período de espera que normalmente se aplica. Esta excepción está condicionada a reglas de transparencia y a que las entidades de origen no tengan afiliación partidaria.

Impacto laboral dentro del gobierno de Nueva Jersey

La creación de la NJIA modifica la dinámica de trabajo dentro de las agencias estatales. La autoridad no reemplaza a los organismos existentes, pero actúa de manera transversal al colaborar con casi todos los departamentos para rediseñar procesos y sistemas.

Desde el punto de vista laboral, esto implica la incorporación de metodologías ágiles, trabajo interdisciplinario y uso intensivo de datos en áreas que tradicionalmente operaban bajo esquemas administrativos más rígidos. Los cambios alcanzan tanto a empleados actuales como a futuras incorporaciones.

Además, la ley formaliza la posibilidad de crear equipos técnicos con perfiles específicos para proyectos concretos, lo que introduce mayor flexibilidad en la gestión del empleo público, especialmente en áreas vinculadas a tecnología, diseño y análisis de información.

Uno de los puntos más relevantes de la ley es que otorga a la NJIA la flexibilidad de contratar talento altamente especializado de una manera distinta a otras agencias estatales Freepik

Modernización de servicios que afectan al trabajo

Otro aspecto central del impacto laboral de la ley se relaciona con la mejora de servicios públicos utilizados por trabajadores y empleadores. La Autoridad de Innovación tiene la obligación de rediseñar sistemas clave que influyen en la vida laboral de los residentes.

Uno de los ejemplos mencionados en el comunicado oficial es el sistema de solicitud del Seguro de Desempleo. La modernización de las plataformas digitales redujo de manera significativa el tiempo necesario para completar el trámite, lo que facilitó el acceso a este beneficio.

Asimismo, la autoridad trabaja en la optimización de centros de atención telefónica y servicios en línea, lo que repercute tanto en la experiencia de los usuarios como en la organización del trabajo dentro de las agencias que los gestionan.

Uso de inteligencia artificial y datos en el empleo público

La ley A5728/S4485 habilita explícitamente el uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, en la gestión estatal. La NJAI tiene la función de implementar estas herramientas bajo criterios de eficiencia y responsabilidad.

La nueva ley de Nueva Jersey regula el uso de inteligencia artificial en la gestión estatal David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

En el ámbito laboral, esto implica automatización de procesos administrativos, análisis de grandes volúmenes de datos y mejora en la asignación de recursos humanos. Estas transformaciones modifican tareas, perfiles requeridos y formas de trabajo dentro del Estado.

La norma también busca establecer métricas para evaluar el desarrollo del talento y la infraestructura de innovación en Nueva Jersey, lo que introduce nuevos parámetros para medir el desempeño institucional y el impacto de las políticas públicas.

La legislación fue promulgada por el gobernador Murphy el 5 de enero de 2026 y entró en vigor de manera inmediata. Al quedar incorporada al marco legal del estado, la Autoridad de Innovación pasa a ser una estructura permanente del gobierno de Nueva Jersey.