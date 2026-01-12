Para conductores en Nueva Jersey: cuándo prescriben las multas de tránsito y dejan de aplicarse

En Nueva Jersey, como en otros estados de Estados Unidos, los conductores pueden recibir sanciones si incumplen las normas de tránsito. Sin embargo, esas sanciones no son indefinidas: el plazo para emitir una multa o iniciar una causa judicial puede vencer si las autoridades no actúan a tiempo, y ese límite varía según el tipo de infracción.

Cuándo prescribe una multa de tránsito en Nueva Jersey

Los expertos de Nueva Jersey remarcan que existe una norma que obliga a la policía a presentar una citación de tránsito dentro de un plazo de tiempo específico o, de lo contrario, prescribirá.

La policía de Nueva Jersey debe emitir una citación 30 días después de la infracción de tránsito o la multa prescribe Freepik

En ese sentido, la firma de abogados de Jonathan F. Marshall, con sede en el Estado Jardín, señala que bajo la ley de tránsito de Nueva Jersey (N.J.S.A. 39:5-3), la policía debe emitir un citatorio o ticket dentro de 30 días desde la fecha de la infracción para la mayoría de las violaciones de tránsito.

Entre estas figuran faltas como exceso de velocidad, omisión de las señales de tránsito o manejo descuidado.

Algunas violaciones tienen plazos específicos más extensos antes de que se considere que “prescriben” para efectos de iniciar un caso:

90 días : conducir bajo la influencia de alcohol, drogas u otra sustancia (DUI); sobrepasar un autobús escolar; manejar con la licencia revocada; rechazo a pruebas de alcohol, entre otras.

: conducir bajo la influencia de alcohol, drogas u otra sustancia (DUI); sobrepasar un autobús escolar; manejar con la licencia revocada; rechazo a pruebas de alcohol, entre otras. Seis meses : conducir sin seguro (según ciertas disposiciones).

: conducir sin seguro (según ciertas disposiciones). Un año: dejar la escena de un accidente; solicitar licencia falsa o de forma fraudulenta.

Una vez que la multa ha sido emitida válidamente dentro del plazo, el concepto de “prescripción” como límite para exigir el pago o llevar el caso a juicio no aplica separadamente.

De este modo, si la infracción es labrada, no hay un plazo especial que diga que “deja de ser exigible” después de ciertos años solo por el paso del tiempo. Además, aún puede ser procesada por el tribunal municipal si no se paga o si no se responde.

Cómo verificar multas de tránsito de un vehículo en Nueva Jersey

En NJ, la autoridad principal que maneja multas de tránsito es el Motor Vehicle Commission (MVC, por sus siglas en inglés). La verificación puede hacerse en línea, por teléfono o en persona.

Para verificar si un auto tiene multas en Nueva Jersey, las personas pueden realizar el proceso en línea o en persona Freepik - Freepik

Para realizar el proceso en internet, la persona debe:

Entrar al portal oficial del NJMCDirect .

. Seleccionar “Surcharges” o un enunciado que mencione “Tickets” .

. Ingresar la información solicitada (placa o número de identificación vehicular -VIN-, licencia, fecha de nacimiento).

(placa o número de identificación vehicular -VIN-, licencia, fecha de nacimiento). Revisar la lista de multas registradas y su estado (pagadas o pendientes).

Si el vehículo tiene una infracción, la MVC generalmente ofrece varias opciones de pago en línea, como tarjetas de crédito o débito.

En caso de que desee avanzar con el trámite de manera presencial o por teléfono, hay que considerar que cada multa de tránsito generalmente se radica en la corte del municipio donde ocurrió la falta.

Llamar a la MVC o corte municipal donde se emitió la multa.

donde se emitió la multa. Proporcionar número de placa o VIN junto con los datos del propietario.

Solicitar el estado de las multas pendientes.

Además, algunos tribunales permiten hacer citas para revisión presencial si no se puede hacer en línea.

Qué hacer si un agente de tránsito labra una multa en Nueva Jersey

Cuando un agente de tránsito labra una multa a un vehículo, el conductor debe verificar inmediatamente que los datos y el cargo sean correctos.

Los conductores en Nueva Jersey pueden pagar la multa o declararse no culpables Freepik

En Nueva Jersey, según New Jersey Courts, las personas pueden:

Pagar la infracción : admitir culpabilidad y pagar la cantidad establecida.

: admitir culpabilidad y pagar la cantidad establecida. Declararse no culpable : impugnar la multa en corte municipal. Esto inicia un proceso judicial donde se puede presentar evidencia, testigos o alegar defensas.

: impugnar la multa en corte municipal. Esto inicia un proceso judicial donde se puede presentar evidencia, testigos o alegar defensas. Declararse culpable con circunstancias atenuantes: reconocer la infracción, pero solicitar que la corte considere factores mitigantes para reducir la sanción o los puntos.

Si desea impugnar la multa, el conductor tiene que preparar su defensa, con fotos de la señalización o condiciones del lugar, pruebas de que el vehículo estaba en regla y testigos si existen. Luego, es recomendable consultar con un asesor legal para seguir el proceso antes de enfrentar la audiencia.