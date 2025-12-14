Protocolos de vigilancia en carreteras: qué licencia puede mostrar un visitante si lo detienen en EE.UU.

Conducir un auto en Estados Unidos como visitante requiere de seguir protocolos de vigilancia impuestos por las autoridades. Un extranjero que viaja por las carreteras podría necesitar de una licencia especial para mostrar en caso de ser detenido o como documento de autorización e identidad.

Esta es la licencia que un visitante puede mostrar si lo detienen en EE.UU.

Los requisitos para conducir un vehículo en EE.UU. dependen de la ley de cada estado, no todos requieren los mismos documentos para mostrar al momento de una detención. Lo que es un hecho, es que en algunos exigen el Permiso de Conducir Internacional (IDP, sigla en inglés).

La Licencia Internacional de Conducir es un documento que contiene una traducción oficial de su permiso de conducir nacional Instagram @international_automonile_assn

Un IDP es una forma de identificación que muchos países del mundo reconocen para conducir legalmente en una nación diferente. Se debe obtener antes del viaje, en la misma jurisdicción que emitió la licencia de conducir.

El gobierno de EE.UU. advierte que no expiden las licencias internacionales a visitantes extranjeros y que aquellos emitidos para uso en Estados Unidos tienen una validez de un año.

De acuerdo con la American Automobile Association (AAA), una de las dos organizaciones oficiales autorizadas en EE.UU. para emitir el permiso, el también llamado PIC (por sus siglas en inglés) es un documento de identificación válido en 150 países que contiene el nombre, foto e información del conductor.

Cómo obtener un IDP antes de visitar EE.UU.

La organización encargada de expedir los permisos varía según el país. En el sitio International Driving Permit, avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Internacional de Turismo (AIT, por sus siglas en inglés), explican que en la mayoría de las naciones, los clubes automovilísticos son las agencias autorizadas para emitir las licencias internacionales.

No es necesario el IDP en todos los estados de EE.UU. IDP

Aunque los requisitos pueden variar, la organización señala que, generalmente, el solicitante deberá:

Completar un breve formulario de solicitud (normalmente disponible en la web).

de solicitud (normalmente disponible en la web). Proporcionar dos fotografías con la firma al reverso.

con la firma al reverso. Una fotocopia del anverso y reverso de la licencia vigente emitida por la autoridad en el país de residencia del peticionario.

emitida por la autoridad en el país de residencia del peticionario. Pagar una tarifa.

Cabe destacar que el documento es un añadido del permiso nacional de conducir, más no lo sustituye. Para poder conducir en EE.UU. como visitante, se debe llevar siempre el IDP junto a la licencia de conducir nacional.

La organización también alerta sobre los posibles fraudes al obtener el permiso, ya que en internet hay muchos distribuidores no oficiales que afirman vender la licencia, pero solo las asociaciones autorizadas pueden emitirla.

La FIA explica que si se solicita un IDP de la convención de 1949, el documento tiene una validez máxima de un año a partir de la fecha de emisión. Mientras que los del modelo de 1968 tienen una vigencia de hasta tres años. “Sin embargo, su validez no puede exceder la de su licencia de conducir nacional”, indican.

El IDP se debe obtener en el país de residencia y antes de viajar a EE.UU. ACA

Conducir por EE.UU. como residente permanente

El gobierno de EE.UU. explica que un residente permanente legal (titular de una green card), puede ser elegible para solicitar una licencia de conducir del estado donde vive y trabaja. Pero el requisito para obtener el documento estadounidense es diferente en cada estado.

A los residentes se les recomienda comunicarse con el departamento de vehículos motorizados de su estado para verificar los requisitos de identificación y averiguar cómo solicitar un permiso.