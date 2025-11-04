A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Nueva Jersey

Los votantes de Nueva Jersey participan este martes 4 de noviembre en una jornada electoral clave para definir al próximo gobernador del estado. Las urnas cierran a las 20 hs y, aunque se espera una noche intensa, no existe un horario preciso para conocer los resultados.

La importancia del voto por correo en Nueva Jersey

Los ciudadanos registrados en Nueva Jersey ya pudieron participar de la votación anticipada, mientras que el martes 4 de noviembre pueden presentarse en el centro habilitado para emitir su sufragio. Una vez cerrado el proceso, los centros electorales comenzarán el recuento de los votos emitidos en persona y por correo.

La jornada marca el fin del mandato del actual gobernador demócrata Phil Murphy, quien podría ser reemplazado por alguno de los dos nombres que concentran la atención: Mikie Sherrill, por el Partido Demócrata, y Jack Ciattarelli, representante del Partido Republicano.

Las encuestas anticipan un escenario competitivo, lo que aumenta el interés sobre el momento en que se conocerán los resultados.

Alicia D’Alessandro, portavoz de la secretaría, señaló en los días previos al comicio general que el número de boletas enviadas por correo facilita la obtención de resultados preliminares con mayor rapidez. En cambio, si la mayoría se dirige a las urnas este martes 4 de noviembre, el proceso de validación y conteo se prolongará más allá de la jornada electoral.

“La facilidad para determinar los resultados depende del margen no contabilizado al final de la noche”, explicó al medio local NJ. En esa misma línea, continuó: “Si un candidato lleva la delantera por un margen superior al de los votos pendientes, presumiblemente se puede declarar un ganador. Si aún hay más boletas pendientes que la diferencia de las contadas entre los dos candidatos, entonces se tardará el tiempo necesario”.

Algunos condados comenzaron a adelantar tareas antes de la jornada electoral con las papeletas enviadas por correo, para reducir los tiempos del recuento. Aunque las diferentes jurisdicciones están autorizadas a iniciar el conteo hasta diez días antes de los comicios generales, los resultados no pueden publicarse hasta después del cierre de las urnas a las 20 hs.

En las elecciones anteriores en Nueva Jersey, así como también en las presidenciales de 2024, los primeros datos llegaron apenas dos minutos después del cierre de las urnas. Hacia las 21.20 hs, aproximadamente la mitad de las papeletas ya habían sido procesados. En tanto, alrededor del 90% se había contabilizado antes de la medianoche.

Sin embargo, los resultados oficiales no se publican nunca el mismo día de los comicios, ya que los funcionarios deben llevar a cabo un proceso de verificación.

Cuándo y dónde se publican los resultados oficiales

Los resultados preliminares serán difundidos por los sitios web de los condados de Nueva Jersey durante la noche del 4 de noviembre. Estos primeros datos no reflejarán el resultado final, debido a que incluirán únicamente una parte de los votos totales.

Los condados del estado publicarán los primeros reportes después de las 20 hs. El trabajo de los equipos electorales incluye la revisión de las papeletas provisionales, emitidas por aquellas personas que necesitan confirmación de su elegibilidad. Estas boletas solo pueden contarse después de finalizar el procesamiento de todos los sufragios enviados por correo.

La División de Elecciones del estado es la entidad encargada de publicar los resultados oficiales a medida que los condados finalicen sus recuentos. El calendario de este proceso establece este cronograma:

19 de noviembre : se realizará la reunión de la Junta de Escrutinio para revisar los votos de las elecciones generales.

: se realizará la reunión de la Junta de Escrutinio para revisar los votos de las elecciones generales. 22 de noviembre : será el plazo máximo para solicitar recuentos.

: será el plazo máximo para solicitar recuentos. 24 de noviembre : los condados deberán enviar los resultados finales al secretario de Estado.

: los condados deberán enviar los resultados finales al secretario de Estado. 4 de diciembre: está prevista la certificación oficial por parte de la Junta Estatal de Escrutinio.

La posibilidad de declarar un ganador en la noche de este martes 4 de noviembre dependerá del margen de votos entre los candidatos y del número de sufragios, aun sin contar.

Qué esperar tras el cierre de las urnas en Nueva Jersey

El proceso electoral de Nueva Jersey combina el voto anticipado, el sufragio por correo y la opción presencial, lo que prolonga el tiempo de escrutinio. Aunque los primeros datos se conocerán pocas horas después del cierre de los centros, los resultados definitivos solo se confirmarán una vez concluida la revisión de todas las papeletas.

La División de Elecciones insiste en que la prioridad es la precisión del conteo por encima de la velocidad. Cada boleta debe ser validada antes de su inclusión en el registro final. En un escenario tan ajustado como el previsto entre Sherrill y Ciattarelli, la espera podría extenderse más de lo habitual.