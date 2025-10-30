LA NACION
Quién va ganando en Nueva Jersey, ¿Sherrill o Ciattarelli? Lo que dicen las encuestas de la elección a gobernador

La carrera electoral está sumamente ajustada; a pesar de que los sondeos se inclinan por la demócrata, la distancia está dentro del margen de error

La contienda entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli los encuentra a ambos en un empate técnico
Las encuestas más recientes muestran cómo se perfila el escenario político antes de los comicios del 4 de noviembre en Nueva Jersey. Tres estudios —de Co/Efficient, Emerson College y Quantus Insights— definieron un panorama de gran paridad entre los principales candidatos en la carrera por la gobernación: Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli.

Co/Efficient: Sherrill y Ciattarelli, voto a voto en Nueva Jersey

El sondeo estatal de Co/Efficient, publicado el 27 de octubre, reflejó un electorado dividido casi por la mitad en Nueva Jersey. La encuesta mostró a la demócrata Mikie Sherrill con una leve ventaja sobre el republicano Jack Ciattarelli, 48% a 47%. En tanto, se registró un 5% de indecisos que podría inclinar la balanza en los últimos días antes de la elección.

La encuesta de Co/Efficient del 27 de octubre muestra a la demócrata Mikie Sherrill con una ventaja mínima de 48% contra 47% del republicano Jack Ciattarelli
La preferencia partidaria se mantuvo ajustada y con márgenes similares a los de la elección de 2021, cuando Phil Murphy se impuso por un margen estrecho. Según los datos, quienes en aquella ocasión apoyaron al gobernador —43% de los encuestados— se mostraron mayoritariamente fieles a la línea demócrata, mientras que un 40% que había votado por Jack Ciattarelli reafirmó su respaldo.

Emerson College: paridad total en Nueva Jersey

El relevamiento de Emerson College, difundido el 30 de octubre y elaborado junto a PIX11 y The Hill, mostró que en Nueva Jersey hay una disputa cerrada entre Sherrill y Ciattarelli: 49% a 48%, con apenas un 2% de indecisos.

El estudio de Emerson College/PIX11/The Hill del 30 de octubre confirma la paridad absoluta: Sherrill 49% y Ciattarelli 48%
Según explicó Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, “la división de género en la elección de Nueva Jersey se ha consolidado: los hombres se inclinan por Ciattarelli en 16 puntos, mientras que las mujeres apoyan a Sherrill en 18”.

Quantus Insights: la contienda en Nueva Jersey se define por centímetros

La encuesta de Quantus Insights, publicada el 28 de octubre, reafirmó la extrema paridad en la carrera por la gobernación de Nueva Jersey. Según el informe, Mikie Sherrill mantiene una ventaja mínima sobre Jack Ciattarelli, 49% a 46%, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de 2,6 puntos.

La encuesta de Quantus Insights del 28 de octubre confirma la tendencia con Sherrill al 49% y Ciattarelli al 46%
El perfil del electorado muestra una población mayor y predominantemente blanca: el 71% se identificó con ese grupo y el 77% tiene más de 45 años. Las mujeres superan a los hombres en proporción (53% frente a 47%). En términos partidarios, los demócratas conforman el 44% del padrón, los republicanos representan el 34% y los independientes, el 21%.

