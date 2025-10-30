Quién va ganando en Nueva Jersey, ¿Sherrill o Ciattarelli? Lo que dicen las encuestas de la elección a gobernador
La carrera electoral está sumamente ajustada; a pesar de que los sondeos se inclinan por la demócrata, la distancia está dentro del margen de error
Las encuestas más recientes muestran cómo se perfila el escenario político antes de los comicios del 4 de noviembre en Nueva Jersey. Tres estudios —de Co/Efficient, Emerson College y Quantus Insights— definieron un panorama de gran paridad entre los principales candidatos en la carrera por la gobernación: Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli.
Co/Efficient: Sherrill y Ciattarelli, voto a voto en Nueva Jersey
El sondeo estatal de Co/Efficient, publicado el 27 de octubre, reflejó un electorado dividido casi por la mitad en Nueva Jersey. La encuesta mostró a la demócrata Mikie Sherrill con una leve ventaja sobre el republicano Jack Ciattarelli, 48% a 47%. En tanto, se registró un 5% de indecisos que podría inclinar la balanza en los últimos días antes de la elección.
La preferencia partidaria se mantuvo ajustada y con márgenes similares a los de la elección de 2021, cuando Phil Murphy se impuso por un margen estrecho. Según los datos, quienes en aquella ocasión apoyaron al gobernador —43% de los encuestados— se mostraron mayoritariamente fieles a la línea demócrata, mientras que un 40% que había votado por Jack Ciattarelli reafirmó su respaldo.
En cuanto a la imagen de los candidatos, ambos registraron opiniones prácticamente idénticas. Sherrill obtuvo un 44% de imagen favorable y un 45% desfavorable, mientras que Ciattarelli alcanzó un 46% en ambos indicadores. Solo un 2% afirmó no conocer a la actual congresista demócrata y un 1% dijo no haber oído hablar del exlegislador republicano.
Co/Efficient también consultó sobre el método de voto. Los resultados evidenciaron un electorado que planea participar activamente en persona:
- 57% anticipó que emitirá su sufragio el día de la elección.
- 23% planeó hacerlo de forma anticipada y presencial.
- 15% optará por el voto por correo.
- 3% indicó que ya votó, mientras que otro 3% se mantuvo indeciso sobre el método.
Emerson College: paridad total en Nueva Jersey
El relevamiento de Emerson College, difundido el 30 de octubre y elaborado junto a PIX11 y The Hill, mostró que en Nueva Jersey hay una disputa cerrada entre Sherrill y Ciattarelli: 49% a 48%, con apenas un 2% de indecisos.
Según explicó Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, “la división de género en la elección de Nueva Jersey se ha consolidado: los hombres se inclinan por Ciattarelli en 16 puntos, mientras que las mujeres apoyan a Sherrill en 18”.
El informe añadió que ambos contendientes mantienen una paridad absoluta en sus índices de favorabilidad: 47% los evalúa positivamente y otro 47% lo hace negativamente.
La encuesta también analizó el clima político en el estado: el gobernador Phil Murphy continúa con una aprobación negativa —solo el 34% apoya su gestión y el 50% la rechaza—, mientras que el presidente Donald Trump registró un 45% de validación y 53% de desaprobación.
El principal tema para los votantes fue la economía (52%), seguido por las amenazas a la democracia (14%) y la falta de vivienda accesible (11%).
Quantus Insights: la contienda en Nueva Jersey se define por centímetros
La encuesta de Quantus Insights, publicada el 28 de octubre, reafirmó la extrema paridad en la carrera por la gobernación de Nueva Jersey. Según el informe, Mikie Sherrill mantiene una ventaja mínima sobre Jack Ciattarelli, 49% a 46%, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de 2,6 puntos.
El perfil del electorado muestra una población mayor y predominantemente blanca: el 71% se identificó con ese grupo y el 77% tiene más de 45 años. Las mujeres superan a los hombres en proporción (53% frente a 47%). En términos partidarios, los demócratas conforman el 44% del padrón, los republicanos representan el 34% y los independientes, el 21%.
Las diferencias geográficas siguen marcadas. El norte del estado se mantiene como un bastión demócrata, mientras que el sur conserva su inclinación republicana y la región central, que agrupa cerca del 28% del electorado, se perfila como el verdadero campo de batalla.
El sondeo también destacó la importancia del voto anticipado: solo un 29% de los electores había emitido su sufragio al momento del relevamiento, pero los demócratas llevaban la delantera. Entre ellos, el 62% utilizó el sistema por correo, con una clara predominancia demócrata (75% frente a 45% en el caso republicano).
El día de la elección promete una fuerte movilización republicana. Ciattarelli lidera entre quienes planean votar el 4 de noviembre (60% frente a 39% para Sherrill), mientras que entre quienes ya enviaron su voto por correo, la ventaja se invierte (76% a 19% a favor de la demócrata).
El segmento de indecisos se mantiene crucial. Entre quienes fueron presionados a elegir, un 36% se inclinó por candidatos menores, un 33% optó por Ciattarelli y un 31% lo hizo por Sherrill. Esa franja, que representa cerca del 5% del electorado, podría decidir el desenlace electoral.
