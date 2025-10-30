Quién va ganando en Nueva Jersey, ¿Sherrill o Ciattarelli? Lo que dicen las encuestas de la elección a gobernador

El sondeo estatal de Co/Efficient, publicado el 27 de octubre, reflejó un electorado dividido casi por la mitad en Nueva Jersey. La encuesta mostró a la demócrata Mikie Sherrill con una leve ventaja sobre el republicano Jack Ciattarelli, 48% a 47%. En tanto, se registró un 5% de indecisos que podría inclinar la balanza en los últimos días antes de la elección.

La preferencia partidaria se mantuvo ajustada y con márgenes similares a los de la elección de 2021, cuando Phil Murphy se impuso por un margen estrecho. Según los datos, quienes en aquella ocasión apoyaron al gobernador —43% de los encuestados— se mostraron mayoritariamente fieles a la línea demócrata, mientras que un 40% que había votado por Jack Ciattarelli reafirmó su respaldo.