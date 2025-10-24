A cuánto asciende la fortuna de Zohran Mamdani: el modesto patrimonio del candidato a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani es un político naturalizado estadounidense, miembro del Partido Demócrata y de los Socialistas Democráticos de América, conocido por su labor en la Asamblea Estatal de Nueva York y su candidatura a la alcaldía de la ciudad. Su patrimonio, estimado en 200 mil dólares, está compuesto principalmente por un terreno en su país natal y algunos activos en Estados Unidos.

Cuál es el patrimonio de Zohran Mamdani, candidato a alcalde de Nueva York

Originario de Uganda, el progresista percibe un salario anual de US$142 mil como legislador estatal, el más alto del país norteamericano en ese cargo, tras un incremento aprobado a comienzos de 2023, según detalló Celebrity Networth. Su principal activo personal es un terreno en su país natal, adquirido en 2014 por unos US$80.000, que actualmente se estima vale entre US$150 mil y US$250 mil. La propiedad, de unas cuatro hectáreas, se encuentra en las cercanías de Kampala, la capital, y es el único bien inmueble declarado.

El político no posee inmuebles en Estados Unidos ni registra inversiones de gran escala en sus declaraciones financieras. Alquila un departamento en Queens, por el que paga alrededor de US$3000 mensuales y sus activos en el país norteamericano se limitan a una cuenta de jubilación e ingresos por regalías, entre US$1000 y US$1300 al año, derivados de su antigua etapa como rapero bajo el seudónimo Young Cardamom.

La educación y primeros trabajos de Zohran Mamdani antes de la política

A los siete años, la familia se mudó a Nueva York, donde Mamdani asistió a la Bank Street School for Children, ubicada en el Upper West Side de Manhattan. Durante su adolescencia estudió en la Bronx High School of Science y más tarde ingresó a Bowdoin College, en Brunswick, Maine, donde obtuvo en 2014 una licenciatura en estudios africanos. Cuatro años después, se naturalizó como estadounidense, pero mantuvo su ciudadanía ugandesa.

Antes de iniciar su carrera política, Mamdani se desempeñó como asesor de vivienda, especializado en la prevención de ejecuciones hipotecarias. Paralelamente, incursionó en la música hip hop, donde compuso y produjo. En 2016 participó como curador y productor de la banda sonora de Queen of Katwe, película dirigida por su madre, Mira Nair.

La trayectoria política de Mamdani y su camino hacia la alcaldía de Nueva York

Su trayectoria política comenzó en 2015, cuando colaboró como voluntario en la candidatura del abogado Ali Najmi para el Concejo Municipal de Nueva York. Dos años después, se afilió a los Socialistas Democráticos de América y participó en la postulación del líder palestino-estadounidense Khader El-Yateem. Más tarde, fue gerente de campaña de Ross Barkan en su postulación al Senado Estatal y, al año siguiente, trabajó como organizador de campo para Tiffany Cabán en su carrera por la Fiscalía de Queens.

A fines de 2019, el progresista anunció su candidatura para representar el Distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York al presentar una plataforma centrada en reformas de vivienda y justicia. Ganó las primarias demócratas y posteriormente las elecciones generales sin oposición; fue reelegido sin contrincantes en 2022 y 2024.

Ese mismo año, lanzó su propuesta electoral a la alcaldía, con medidas que incluían autobuses gratuitos, tiendas de comestibles de propiedad municipal, guarderías universales, y el congelamiento de rentas en viviendas reguladas. A pesar de que el exalcalde Andrew Cuomo lideraba las encuestas al inicio de las primarias, Mamdani ganó la votación.