Elecciones en Nueva York: qué dicen las encuestas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo este miércoles 22 de octubre

La carrera por la alcaldía de Nueva York atraviesa sus horas más decisivas. A menos de dos semanas de los comicios, tres encuestas recientes coincidieron en que el asambleísta estatal Zohran Mamdani mantiene la delantera sobre el exgobernador Andrew Cuomo, aunque con diferencias notables según el grupo etario, el origen de los votantes y el distrito.

Mamdani lidera con amplia ventaja la carrera por Nueva York, según Fox News

El sondeo de Fox News, que se realizó entre el 10 y el 14 de octubre entre 1003 votantes registrados, situó a Mamdani con una ventaja considerable frente a Cuomo. El legislador demócrata alcanzó el 49% de apoyo entre los votantes registrados y superó la barrera del 50% entre quienes se consideran “votantes probables”, hasta llegar al 52%. En cambio, el exgobernador, que compite como candidato independiente, reunió el 28%, mientras que el republicano Curtis Sliwa obtuvo un 14%.

La encuesta de Fox News mostró a Mamdani con el 52% entre votantes probables frente a 28% de Cuomo y 14% de Sliwa Instagram Zohran Mamdani

El estudio, elaborado por Beacon Research y Shaw & Company Research, mostró que Mamdani logró el mayor respaldo entre los votantes liberales, los menores de 30 años y las mujeres jóvenes.

El 78% de los electores con posiciones políticas “muy liberales” y el 67% de los menores de 30 declararon su intención de votarlo.

Entre las mujeres de menos de 45 años, el apoyo ascendió al 62%.

Por su parte, Cuomo obtuvo mejores resultados entre los votantes moderados (44%), los mayores de 65 años (44%) y las mujeres de más de 45 (42%).

Los votantes mayores serán claves en las elecciones de Nueva York, según AARP

Una segunda encuesta, difundida el 15 de octubre por AARP New York y Gotham Polling & Analytics, reforzó la tendencia a favor de Mamdani, aunque subrayó la importancia del voto de los adultos mayores. El sondeo, que entrevistó a 1040 votantes probables, mostró que el legislador demócrata se mantenía al frente con el 43,2%, seguido por Cuomo con el 28,9%, Sliwa con el 19,4%, y un 8,4% de indecisos o que preferían a otro candidato.

En un escenario hipotético de cara a cara entre Mamdani y Cuomo, la encuesta de AARP indica que el demócrata aventajaría al exgobernador por 44,6% a 40,7%, con 15% de indecisos concentrados en votantes mayores Angelina Katsanis� - POOL AP�

El dato más revelador fue que casi ocho de cada diez votantes indecisos tienen más de 50 años. “Una vez más, los neoyorquinos mayores están en posición de decidir esta elección”, afirmó Beth Finkel, directora estatal de AARP New York, quien destacó que este grupo es el más confiable a la hora de acudir a las urnas.

La encuesta reflejó que la principal preocupación entre los votantes de más edad es la asequibilidad, especialmente en lo relativo al costo de vida y los servicios de salud. Casi la mitad de los mayores de 65 años (49%) aún no había decidido su voto al momento del relevamiento.

En un escenario hipotético de cara a cara entre Mamdani y Cuomo, el demócrata aventajó al exgobernador por 44,6% a 40,7%, con un 15% de indecisos, gran parte mayores de 50. Según el informe, el apoyo del candidato independiente en ese grupo aumentó nueve puntos desde agosto, lo que sugiere una mayor competitividad en un eventual duelo directo.

Patriot Polling muestra una Nueva York dividida por origen: Mamdani, el preferido por los migrantes

El tercer sondeo, elaborado por Patriot Polling entre el 18 y el 19 de octubre tras el debate televisado, reveló una ventaja de 11 puntos de Mamdani sobre Cuomo entre los 715 votantes registrados consultados. El legislador obtuvo el 43% de las preferencias, frente al 32% del exgobernador y al 19% del republicano Sliwa.

Entre los votantes nacidos en Estados Unidos, Cuomo lideró con holgura, hasta alcanzar el 40% frente al 31% de Mamdani. En cambio, los neoyorquinos nacidos en el extranjero apoyaron masivamente al asambleísta con el 62%, mientras que el exgobernador apenas llegó al 24%.

El sondeo de Patriot Polling tras el debate televisado otorgó a Mamdani una ventaja de 11 puntos (43% vs 32% de Cuomo) ANGELINA KATSANIS� - POOL�

El desglose por distrito también exhibió contrastes pronunciados. Mamdani obtuvo sus mejores resultados en Brooklyn, donde logró el 55%, seguido por Manhattan (47%) y el Bronx (38%). Cuomo dominó en Staten Island, con el 42%, y se mantuvo competitivo en el Bronx y Queens.

Los sondeos previos: clara ventaja de Mamdani sobre Cuomo

Desde septiembre y hasta los días posteriores al primer debate de candidatos, las encuestas mostraron diferencias en los totales finales, pero siempre una clara ventaja de al menos dos dígitos de Mamdani sobre Cuomo: