Elecciones en Nueva York: qué dicen las encuestas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo este miércoles 22 de octubre
El candidato demócrata y el exgobernador entraron en la recta final de la campaña; a menos de dos semanas para los comicios que definirán al próximo alcalde de la ciudad
- 5 minutos de lectura'
La carrera por la alcaldía de Nueva York atraviesa sus horas más decisivas. A menos de dos semanas de los comicios, tres encuestas recientes coincidieron en que el asambleísta estatal Zohran Mamdani mantiene la delantera sobre el exgobernador Andrew Cuomo, aunque con diferencias notables según el grupo etario, el origen de los votantes y el distrito.
Mamdani lidera con amplia ventaja la carrera por Nueva York, según Fox News
El sondeo de Fox News, que se realizó entre el 10 y el 14 de octubre entre 1003 votantes registrados, situó a Mamdani con una ventaja considerable frente a Cuomo. El legislador demócrata alcanzó el 49% de apoyo entre los votantes registrados y superó la barrera del 50% entre quienes se consideran “votantes probables”, hasta llegar al 52%. En cambio, el exgobernador, que compite como candidato independiente, reunió el 28%, mientras que el republicano Curtis Sliwa obtuvo un 14%.
El estudio, elaborado por Beacon Research y Shaw & Company Research, mostró que Mamdani logró el mayor respaldo entre los votantes liberales, los menores de 30 años y las mujeres jóvenes.
- El 78% de los electores con posiciones políticas “muy liberales” y el 67% de los menores de 30 declararon su intención de votarlo.
- Entre las mujeres de menos de 45 años, el apoyo ascendió al 62%.
Por su parte, Cuomo obtuvo mejores resultados entre los votantes moderados (44%), los mayores de 65 años (44%) y las mujeres de más de 45 (42%).
Los votantes mayores serán claves en las elecciones de Nueva York, según AARP
Una segunda encuesta, difundida el 15 de octubre por AARP New York y Gotham Polling & Analytics, reforzó la tendencia a favor de Mamdani, aunque subrayó la importancia del voto de los adultos mayores. El sondeo, que entrevistó a 1040 votantes probables, mostró que el legislador demócrata se mantenía al frente con el 43,2%, seguido por Cuomo con el 28,9%, Sliwa con el 19,4%, y un 8,4% de indecisos o que preferían a otro candidato.
El dato más revelador fue que casi ocho de cada diez votantes indecisos tienen más de 50 años. “Una vez más, los neoyorquinos mayores están en posición de decidir esta elección”, afirmó Beth Finkel, directora estatal de AARP New York, quien destacó que este grupo es el más confiable a la hora de acudir a las urnas.
La encuesta reflejó que la principal preocupación entre los votantes de más edad es la asequibilidad, especialmente en lo relativo al costo de vida y los servicios de salud. Casi la mitad de los mayores de 65 años (49%) aún no había decidido su voto al momento del relevamiento.
En un escenario hipotético de cara a cara entre Mamdani y Cuomo, el demócrata aventajó al exgobernador por 44,6% a 40,7%, con un 15% de indecisos, gran parte mayores de 50. Según el informe, el apoyo del candidato independiente en ese grupo aumentó nueve puntos desde agosto, lo que sugiere una mayor competitividad en un eventual duelo directo.
Patriot Polling muestra una Nueva York dividida por origen: Mamdani, el preferido por los migrantes
El tercer sondeo, elaborado por Patriot Polling entre el 18 y el 19 de octubre tras el debate televisado, reveló una ventaja de 11 puntos de Mamdani sobre Cuomo entre los 715 votantes registrados consultados. El legislador obtuvo el 43% de las preferencias, frente al 32% del exgobernador y al 19% del republicano Sliwa.
Entre los votantes nacidos en Estados Unidos, Cuomo lideró con holgura, hasta alcanzar el 40% frente al 31% de Mamdani. En cambio, los neoyorquinos nacidos en el extranjero apoyaron masivamente al asambleísta con el 62%, mientras que el exgobernador apenas llegó al 24%.
El desglose por distrito también exhibió contrastes pronunciados. Mamdani obtuvo sus mejores resultados en Brooklyn, donde logró el 55%, seguido por Manhattan (47%) y el Bronx (38%). Cuomo dominó en Staten Island, con el 42%, y se mantuvo competitivo en el Bronx y Queens.
Los sondeos previos: clara ventaja de Mamdani sobre Cuomo
Desde septiembre y hasta los días posteriores al primer debate de candidatos, las encuestas mostraron diferencias en los totales finales, pero siempre una clara ventaja de al menos dos dígitos de Mamdani sobre Cuomo:
- Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
- Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Otras noticias de Elecciones en NYC y NJ
Elecciones en Nueva Jersey. Una nueva encuesta muestra un último cambio en la carrera por la gobernación
Último round. Mamdani vs. Cuomo, en vivo: la previa del segundo debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York
Cómo verlo en vivo. A qué hora es el primer debate por la alcaldía de Nueva York
- 1
El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine
- 2
Un fuerte temporal afectó a la provincia de Buenos Aires: ráfagas, granizo y lluvias intensas
- 3
Las postales de Emilia Clarke en la Argentina: “Unas vacaciones para ser documentadas”
- 4
El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones