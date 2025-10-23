El dardo de Zohran Mamdani a Eric Adams y Andrew Cuomo tras el debate en NY: “La corrupción llega a las tribunas”

El segundo debate por la alcaldía de Nueva York dejó más que cruces verbales. Apenas unas horas después de bajarse del escenario, Andrew Cuomo se mostró junto a Eric Adams en un partido de NBA de los Knicks. La imagen de ambos políticos juntos generó la reacción del candidato demócrata Zohran Mamdani, el favorito de las encuestas.

La foto de la polémica: Eric Adams junto a Andrew Cuomo en un partido de la NBA

De acuerdo con The New York Times, el exgobernador Andrew Cuomo abandonó el escenario del debate del miércoles por la noche y se dirigió directamente al Madison Square Garden, donde lo esperaba el alcalde Eric Adams para presenciar juntos el estreno de temporada de New York Knicks frente a Cleveland Cavaliers. La fotografía de ambos, sonrientes, a pocos metros del parqué, generó sorpresa en el ambiente político, ya que hasta hace poco ambos mantenían una relación distante y cargada de reproches.

Andrew Cuomo se mostró junto al alcalde Adams luego de, según él, ganar el segundo debate X: Andrew Cuomo

El periódico neoyorquino señaló que la postal se interpretó como una maniobra calculada de Cuomo, quien busca recuperar terreno en las encuestas, donde continúa detrás del favorito, Zohran Mamdani.

Según las cifras más recientes, el candidato demócrata mantiene una ventaja de dos dígitos, mientras que el exgobernador, que se presenta como independiente, intenta capitalizar el apoyo que Adams todavía conserva en algunos sectores, especialmente entre votantes afroamericanos y miembros de la comunidad judía ortodoxa.

Cuomo reforzó esa intención con un mensaje en redes sociales publicado poco después de la fotografía: “No hay mejor forma de celebrar la victoria en el debate que llegar a tiempo al partido de los Knicks para el segundo tiempo”.

La reacción de Mamdani por la foto de Cuomo y Adams: “La corrupción llegó a la tribuna”

El legislador estatal no dejó pasar la oportunidad para lanzar un golpe directo. Al compartir la imagen de Adams y Cuomo juntos, escribió en su cuenta de X: “Corruption goes courtside”, frase que puede traducirse como “la corrupción se sienta en primera fila”, en referencia a la parte de la tribuna más cercana al campo de juego del básquetbol.

Mamdani replicó la foto de Cuomo y aludió a las causas de corrupción de Adams X: Zohran Mamdani

El comentario aludió al historial judicial del alcalde Adams, quien el año pasado se convirtió en el primer mandatario de la ciudad en enfrentar una acusación formal en ejercicio del cargo, con cinco cargos relacionados con sobornos y donaciones ilegales. Aunque las acusaciones fueron retiradas tras una recomendación del Departamento de Justicia bajo la administración Trump, el episodio dejó una marca política que sus adversarios no dudaron en aprovechar.

El dardo también apuntó a la relación entre ambos dirigentes. Adams y Cuomo, que durante años se acusaron mutuamente de oportunismo, compartieron ahora una escena de camaradería que fue interpretada como el preludio de un eventual respaldo político.

El alcalde, que abandonó la carrera electoral el mes pasado, publicó a en redes sociales una foto junto al exgobernador: “Debemos ganar por la ciudad. No podemos retroceder”.

Con un mensaje ambiguo, Adams también posteó una foto junto a Andrew Cuomo X: Eric Adams

Adams y Cuomo: del enfrentamiento al acercamiento

Durante el debate, tanto Mamdani como el candidato republicano Curtis Sliwa afirmaron que no aceptarían el apoyo de Adams si este se ofreciera. Solo Cuomo dijo que sí lo haría. La coincidencia entre el final del debate y la aparición conjunta en el estadio fortaleció la idea de que una alianza podría estar en camino.

El periódico The New York Times subrayó que la relación entre Adams y Cuomo siempre fue tensa. Ambos comparten una visión política similar —con posturas firmes en materia de seguridad, apoyo a Israel y distancia frente a la agenda socialista—, pero la competencia por el liderazgo del electorado moderado los había enfrentado desde el inicio. Sin embargo, las dificultades del alcalde y la necesidad de apoyo electoral del exgobernador parecen haber suavizado las tensiones.