A qué hora exacta comienza el desfile de Macy’s este Día de Acción de Gracias en Nueva York

El desfile de Macy’s en Nueva York es uno de los eventos más esperados del año en Estados Unidos y el emblema del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), que se celebra este jueves 27 de noviembre. Miles de espectadores acuden a las calles de Manhattan o aguardan para ver en vivo este icónico acontecimiento. ¿A qué hora comienza?

Cuándo empieza el desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York

El 99º aniversario del desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias da paso a la temporada navideña y se inicia a las 8.30 horas (hora del Este) del jueves 27 de noviembre. Sin embargo, el evento de este 2025 se ve enmarcado por una preocupación.

Con música, carrozas y globos gigantes de personajes icónicos, el Thanksgiving en las calles de Manhattan es una de las celebraciones más aclamadas de los feriados en EE.UU. El desfile terminará a las 12 hs (hora local), según señaló el sitio web oficial del evento.

El Desfile de Macy's en Nueva York se celebra el 27 de noviembre por el Thanksgiving macys.com

Sin embargo, este año los meteorólogos advirtieron una jornada soleada y fría, con ráfagas de viento en Nueva York que podrían dificultar la conmemoración que data de 1924, debido a la complicación del despegue de los globos gigantes.

En tanto, no se esperan precipitaciones, pero sí vientos fuertes de entre 32 y 48 km/h, lo que podría presentar un desafío para los organizadores.

Los globos gigantes, uno de los atractivos del desfile, podrían enfrentar complicaciones este 2025 por fuertes vientos

En qué canal se puede ver en vivo el desfile de Macy’s de Thanksgiving en 2025

Este evento cuenta con la participación de empleados de la marca, sus familiares y amigos, para recorrer cuatro kilómetros de la Gran Manzana hasta culminar en la tienda de Herald Square. Quienes no puedan asistir a Nueva York, tienen la opción de ver la transmisión en vivo y en español a través de los canales:

NBC : con previa del desfile desde las 20 hs del miércoles 26 de noviembre.

con previa del desfile desde las 20 hs del miércoles 26 de noviembre. Peacock : cuenta regresiva desde las 20 hs del día 26.

: cuenta regresiva desde las 20 hs del día 26. Universal Television .

Telemundo : en español y presentado por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

: y presentado por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Today de NBC: retransmisión a las 14 hs (ET), con Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker.

El evento, que cuenta también con la aparición estelar de Santa, está disponible para espectadores con discapacidad visual en NBC, con descripción de audio en vivo en el canal del programa secundario (SAP).

Las novedades del desfile de Macy’s por Thanksgiving en Nueva York este año

Este 2025 cuenta con novedades en el tradicional evento de Manhattan. Entre ellas, se incorporan nuevos globos como el de Buzz Lightyear de Pixar Animation Studios, PAC-MAN de Bandai Namco Entertainment America Inc., el carruaje de cebolla de Shrek de DreamWorks Animation y Universal Pictures, y Mario Bros de Nintendo.

Los globos, carrozas y actuaciones musicales forman parte de la esencia del desfile de Macy's por Acción de Gracias Reuters

A su vez, se incluyen las carrozas de Lego Group (Montaña invernal fantástica), Lindt (Salón de baile del maestro chocolatero) y Netflix (Invasión del mundo del revés de Stranger Things).

También aparecen en el evento de este año actuaciones musicales como las del cantante de country Drew Baldridge, el músico italiano Matteo Bocelli, la cantautora californiana Colbie Caillat y la bailarina Ciara.