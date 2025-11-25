En qué canal de EE.UU. pasan el desfile de Thanksgiving de Macy’s: a qué hora verlo en vivo
El evento tendrá decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, que abrirán el camino al gran Santa Claus
El icónico desfile de Macy’s brillará las calles de Manhattan una vez más, para celebrar su 99.º aniversario este jueves 27 de noviembre. Millones de espectadores, tanto en persona como frente a la televisión, darán la bienvenida a la temporada navideña de 2025 con este espectáculo que reúne artistas, globos, carrozas, actuaciones de Broadway y la aparición estelar de Santa.
En qué canal de EE.UU. y a qué hora pasan el desfile de Thanksgiving de Macy’s
El desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York comenzará a las 8.30 hs (hora del Este) del 27 de noviembre. Los televidentes de Estados Unidos podrán seguir la transmisión en vivo a través de NBC a partir de las 8.30 hs a cargo de los presentadores habituales Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, informó USA Today.
También se transmitirá por Peacock, y los suscriptores de Fubo incluso podrán verlo. Se suman Universal Television, Telemundo en español y habrá una retransmisión a las 14 hs (ET) de NBC.
Según USA Today se presentarán tres ángulos de cámara diferentes en Peacock, lo que permitirá a los espectadores sumergirse en todas las festividades del día, la programación tradicional, vista de carrozas y vista de gran altura, que dará un panorama aéreo de todo el desfile.
Además, los espectadores con discapacidad visual podrán seguir la transmisión completa de NBC, ya que se presentará con descripción de audio en vivo en el canal del programa de audio secundario (SAP), proporcionado por Descriptive Video Works.
Quienes actuarán este año en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s
La estrella de Wicked, Cynthia Erivo, inaugurará el espectáculo junto a las voces de Gray y Wilson. También estarán presentes grandes nombres de la música como Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana.
En el desfile destacará la bailarina Tiler Peck, el presentador de Hot Ones (YouTube), Sean Evans, y las integrantes de HUNTR/X, el grupo de KPop Demon Hunters de Netflix, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, consignó AP News.
Broadway estará presente con los miembros del elenco de Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime.
Las Radio City Rockettes harán su presentación, al igual que algunos atletas de renombre como Ilia Malinin, tres veces campeón nacional de patinaje artístico de EE.UU., y el atleta paralímpico estadounidense Jack Wallace.
Cuáles son las nuevas carrozas y globos del desfile de Macy’s
Este año, debutarán nuevos globos, entre ellos Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario de Super Mario Bros. y una carroza gigante de 32 pies de altura (9.8 metros) con forma de cebolla y ocho personajes del mundo de Shrek, destacó Telemundo.
Además, los organizadores también incluirán globos de ediciones anteriores, como la trucha arcoíris, el Hipopótamo Feliz Triple Stack, Wigglefoot y Freida, la perrita salchicha.
Por otro lado, las nuevas carrozas son las siguientes, según USA Today:
- La Tierra de Hielo y Maravillas, de Holland America Line: una escena helada que busca capturar “la grandeza de Alaska” con imágenes de glaciares, vida silvestre y el Parque Nacional Denali.
- Montaña Invernal Fantástica, de LEGO Group: una escena donde cada componente corresponde a un ladrillo, pieza y personaje LEGO existente.
- Salón de Baile del Maestro Chocolatero, de Lindt: un extravagante salón de baile rojo y dorado completo con todos los adornos de chocolate.
- Invasión del Mundo del Revés: Stranger Things, de Netflix: una carroza ambientada en el Laboratorio Nacional de Hawkins y que presenta una marioneta Demogorgon.
- Generador de Sueños de las Ovejas Contando, de Serta: la carroza más pequeña y adornada con galletas Goldfish a escala. Está decorada con estrellas, lunas, pelusas de nubes y algunas de las icónicas ovejas del rebaño que aparecen en los comerciales de colchones Serta.
- Día de Acción de Gracias con Amigos en POPCITY de Pop Mart. Contará con la presencia de Labubu y otros personajes como Skullpanda, Peach, Riot, Dimoo, Molly, Duckoo y Mokoko.
