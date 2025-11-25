En qué canal de EE.UU. pasan el desfile de Thanksgiving de Macy’s: a qué hora verlo en vivo

El icónico desfile de Macy’s brillará las calles de Manhattan una vez más, para celebrar su 99.º aniversario este jueves 27 de noviembre. Millones de espectadores, tanto en persona como frente a la televisión, darán la bienvenida a la temporada navideña de 2025 con este espectáculo que reúne artistas, globos, carrozas, actuaciones de Broadway y la aparición estelar de Santa.

En qué canal de EE.UU. y a qué hora pasan el desfile de Thanksgiving de Macy’s

El desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York comenzará a las 8.30 hs (hora del Este) del 27 de noviembre. Los televidentes de Estados Unidos podrán seguir la transmisión en vivo a través de NBC a partir de las 8.30 hs a cargo de los presentadores habituales Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, informó USA Today.

La Ciudad de Nueva York se prepara para vivir el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el 27 de noviembre de 2025 (AP Foto/Ted Shaffrey, archivo) Ted Shaffrey - AP

También se transmitirá por Peacock, y los suscriptores de Fubo incluso podrán verlo. Se suman Universal Television, Telemundo en español y habrá una retransmisión a las 14 hs (ET) de NBC.

Según USA Today se presentarán tres ángulos de cámara diferentes en Peacock, lo que permitirá a los espectadores sumergirse en todas las festividades del día, la programación tradicional, vista de carrozas y vista de gran altura, que dará un panorama aéreo de todo el desfile.

Además, los espectadores con discapacidad visual podrán seguir la transmisión completa de NBC, ya que se presentará con descripción de audio en vivo en el canal del programa de audio secundario (SAP), proporcionado por Descriptive Video Works.

Personajes de K-pop Demon Hunters son parte de las novedades del desfile de Macy's (macysthanksgiving.fandom)

Quienes actuarán este año en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

La estrella de Wicked, Cynthia Erivo, inaugurará el espectáculo junto a las voces de Gray y Wilson. También estarán presentes grandes nombres de la música como Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana.

En el desfile destacará la bailarina Tiler Peck, el presentador de Hot Ones (YouTube), Sean Evans, y las integrantes de HUNTR/X, el grupo de KPop Demon Hunters de Netflix, Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, consignó AP News.

Broadway estará presente con los miembros del elenco de Buena Vista Social Club, Just in Time y Ragtime.

Las Radio City Rockettes harán su presentación, al igual que algunos atletas de renombre como Ilia Malinin, tres veces campeón nacional de patinaje artístico de EE.UU., y el atleta paralímpico estadounidense Jack Wallace.

El desfile contará con seis nuevas carrozas, globos y personajes icónicos que recorrerán cuatro kilómetros en Manhattan (Macys)

Cuáles son las nuevas carrozas y globos del desfile de Macy’s

Este año, debutarán nuevos globos, entre ellos Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario de Super Mario Bros. y una carroza gigante de 32 pies de altura (9.8 metros) con forma de cebolla y ocho personajes del mundo de Shrek, destacó Telemundo.

Además, los organizadores también incluirán globos de ediciones anteriores, como la trucha arcoíris, el Hipopótamo Feliz Triple Stack, Wigglefoot y Freida, la perrita salchicha.

Por otro lado, las nuevas carrozas son las siguientes, según USA Today: