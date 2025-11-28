Adiós a los clásicos autobuses de Long Island: la reforma de US$40 millones que promete mejorar el transporte

Un condado de la ciudad de Nueva York, ubicado en Long Island, pretende llevar a cabo una renovación del transporte de autobuses para crear empleos y mejorar el traslado de miles de familias. La inversión del proyecto contó con 42 millones de dólares por parte del gobierno de Donald Trump.

Cómo será la reforma millonaria para cambiar los autobuses de Long Island

Con el objetivo de mejorar el transporte en Long Island, se destinó un presupuesto extra de US$42 millones en fondos federales al condado de Nassau. De esta forma, el territorio eliminará los autobuses diésel y los sustituirá por otros de bajas emisiones.

El condado de Nassau reemplazará 30 autobuses diésel por otros de bajas emisiones Instagram/thenicebus

Según un comunicado de las autoridades del condado de Nassau, ubicado en la ciudad de Nueva York, remarcado por The New York Post, la modernización del antiguo sistema de autobuses constará del reemplazo de 30 vehículos al final de su vida útil. El proyecto comprende también la rehabilitación de su patio de flota.

La iniciativa parte de la entrega de fondos a la agencia de transporte público de Long Island, Nassau Inter-County Express (NICE). Los principales enfoques se centran en el reemplazo de 30 autobuses de diésel por otros que presenten bajas emisiones y en la modernización de las instalaciones de esos vehículos en Rockville Centre.

Esta área de la ciudad de Nueva York pretende cambiar la forma del transporte con su renovación Freepik

El anuncio sobre la modernización del transporte en autobuses de Long Island

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, señaló al medio citado los objetivos del proyecto sobre el transporte que planifican las autoridades en el territorio. “Estamos agradecidos con el presidente [Donald] Trump y el secretario de Transporte [Sean] Duffy por esta subvención", indicó.

En la misma línea, apuntó que la subvención de US$42 millones por parte del gobierno federal permitirá al condado operar los autobuses de una manera “más segura y eficiente”, así como expandir un transporte público “de calidad” para los residentes del condado.

El medio mencionado resaltó que el incremento de los fondos federales para el proyecto realmente provienen de la aprobación de una ley durante el mandato del expresidente Joe Biden.

La norma, firmada en 2021 y denominada Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura, contempló “una inversión en transmisión de energía limpia e infraestructura de vehículos eléctricos”, con el objetivo de abordar la crisis climática en todo Estados Unidos.

Cuándo llegarán los nuevos autobuses al condado de Nassau en Long Island

Las autoridades señalaron que el proyecto, además de modernizar la red de transporte, generaría la creación de empleos en la industria de la construcción. En tanto, los autobuses ecológicos de NICE estarían listos para 2028, según los pronósticos de los líderes de la iniciativa.

A su vez, el condado en Long Island modernizará una central de autobuses Instagram/thenicebus

La representante demócrata de Long Island, Laura Gillen, una de las impulsoras del proyecto que culminó con la recepción de la subvención con fondos federales, señaló que la iniciativa “modernizará la flota de autobuses NICE” y realizará mejores en las estaciones de las instalaciones del condado de Nassau.

“Mejorar las opciones y la confiabilidad del transporte beneficiará de forma directa a las familias, los residentes y las empresas de la costa sur de Long Island", puntualizó la representante.