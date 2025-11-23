Límites de velocidad: la nueva regla que impactaría en los conductores de Nueva York

La discusión sobre cómo frenar a los conductores más peligrosos de Nueva York volvió al centro del debate político con un proyecto de ley que podría cambiar las reglas de conducción en la ciudad. La medida abarca nuevas directrices sobre los límites de velocidad.

Un proyecto que apunta a los infractores recurrentes

El proyecto de ley de Nueva York, impulsado en Albany por el senador demócrata Andrew Gounardes, propone imponer dispositivos limitadores de velocidad a quienes acumulen un historial reiterado de infracciones.

La ley busca impedir que los infractores recurrentes puedan superar las velocidades límite con sus vehículos ED JONES� - AFP�

La medida Stop Super Speeders Act obligaría a instalar un limitador basado en GPS en los autos de los conductores que más infracciones registran. Así, el mecanismo bloquearía la posibilidad de exceder determinada velocidad.

¿Qué conductores de Nueva York tendrían un límite de velocidad al conducir?

La propuesta (oficialmente SB S4045A) ya obtuvo la aprobación del Senado estatal y establece dos criterios para que un automovilista quede alcanzado:

Acumular 11 puntos en la licencia en un período de 18 meses

Recibir 16 o más multas por cámaras de velocidad en un año

Los legisladores que patrocinan la medida estiman que alrededor de 3000 conductores neoyorquinos podrían verse afectados si el proyecto se convierte en ley, según New York Post

La ley impondría controles adicionales a los conductores más peligrosos de Nueva York Pexels

Además, el medio citado señaló que la misma tecnología que se busca imponer a los conductores particulares también será incorporada en miles de vehículos municipales pertenecientes a la flota de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York.

La tragedia vehicular que impulsó la nueva medida en Nueva York

El impulso detrás del proyecto se consolidó tras un hecho que conmocionó a la ciudad. New York Post recordó que el respaldo al Stop Super Speeders Act creció después de la muerte de una madre y dos niños en Ocean Parkway, en Brooklyn. El episodio lo provocó una influencer que tenía más de US$10.000 en multas impagas y decenas de infracciones acumuladas.

El caso de Miriam Yarimi tuvo eco entre los legisladores. En el incidente murieron una madre de 35 años y a sus dos hijas de 6 y 8 años por atropellamiento. La responsable tenía 93 multas acumuladas.

Los datos sobre los infractores de Nueva York: por esto impulsan la nueva regla

A comienzos de este año, un informe de Transportation Alternatives (una organización que respalda el proyecto) analizó el comportamiento de los infractores más frecuentes de la ciudad de Nueva York.

Nueva York busca limitar el accionar de los conductores con varias infracciones en sus historiales CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Según el estudio, estos infractores recurrentes no parecen disuadirse con las multas económicas, ya que gran parte de ellos las paga o simplemente las ignora.

Tres de ellos abonaron la totalidad o la mayor parte de sus multas, que iban de US$17.000 a US$45.000, y que en conjunto superaban los US$108 mil.

El resto, en cambio, prácticamente no realizó pagos: cada uno adeuda en promedio US$28.000, lo que eleva la cifra acumulada alrededor de US$200 mil.

Los cambios de la nueva regla de conducción en Nueva York: el impacto esperado

De aprobarse, el proyecto podría cambiar la experiencia de manejo en Nueva York, particularmente para quienes exhiben un patrón reiterado de violaciones a los límites de velocidad.

La nueva medida busca sancionar a los infractores reiterativos Pexels

La combinación de tecnología basada en GPS, historial de infracciones y controles automáticos apunta a reforzar la seguridad vial y limitar el comportamiento de los llamados super speeders en Nueva York.