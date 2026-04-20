Buenas noticias en NYC: Mamdani anuncia nuevos contenedores de basura en seis distritos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el comisionado de Saneamiento, Gregory Anderson, anunciaron la expansión del uso de los contenedores de basura “Empire Bins” a seis nuevos distritos comunitarios. La iniciativa apunta a que estas zonas eliminen por completo las bolsas de residuos en las aceras para 2027. El gobierno municipal mantiene el compromiso de alcanzar la contenedorización total en toda la ciudad para el año 2031.

La implementación de los Empire Bins y la nueva tecnología para la basura en Nueva York

La oficina del alcalde explicó que los edificios de “mediana y alta densidad” de estos distritos depositarán sus residuos en contenedores situados en la calle. Estas unidades se denominan ”Empire Bins" y se asignan de forma individual a cada inmueble.

Solo los administradores de los edificios poseen acceso exclusivo a estos recipientes para gestionar los desechos. El Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) informó que estos contenedores recibirán mantenimiento mediante camiones de carga lateral automatizados.

Los distritos de Nueva York que tendrán nuevos contenedores de basura

El gobierno de la ciudad comunicó que seis distritos recibirán los Empire Bins antes de fines de 2027. Estos son:

Brooklyn Distrito Comunitario 8 : abarca los barrios de Prospect Heights, Crown Heights y Weeksville.

: abarca los barrios de Prospect Heights, Crown Heights y Weeksville. Bronx Distrito Comunitario 2 : comprende los sectores de Hunts Point y Longwood.

: comprende los sectores de Hunts Point y Longwood. Bronx Distrito Comunitario 5 : integra a University Heights, Mount Hope, Morris Heights y Fordham Heights.

: integra a University Heights, Mount Hope, Morris Heights y Fordham Heights. Manhattan Distrito Comunitario 2 : incluye West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village y Nolita.

: incluye West Village, SoHo, Little Italy, Greenwich Village y Nolita. Queens Distrito Comunitario 2 : cubre las zonas de Sunnyside, Hunters Point y Woodside.

: cubre las zonas de Sunnyside, Hunters Point y Woodside. Staten Island Distrito Comunitario 1: se localiza en la región de North Shore.

Los contenedores se asignarán a todos los edificios con más de 30 unidades residenciales. El gobierno proyecta el uso de más de 6500 Empire Bins para más de 3500 inmuebles de mediana y alta densidad.

Mamdani anunció que la recolección de basura en Nueva York se realizará con camiones automatizados de carga lateral NYC.GOV

Los edificios que poseen entre 10 y 30 unidades participarán en un proceso de consulta personalizada antes de la instalación. Los propietarios podrán elegir entre la asignación de un Empire Bin o el uso de contenedores individuales con ruedas.

Los negocios y edificios de baja densidad ya tienen la obligación de usar los recipientes llamados "wheelie bins“. Todas las propiedades que tienen de una a nueve unidades ya cumplen con esta normativa en toda la ciudad.

Mamdani destacó el éxito del plan de contenedores de basura en Nueva York

El comisionado Anderson sostuvo que la ciudad termina con la "era de décadas de bolsas de basura en las calles de la ciudad de Nueva York“. El funcionario afirmó que este trabajo permite tener calles más limpias y logra que se tengan ”menos ratas" en cada rincón de la urbe.

Los edificios de mediana y alta densidad de Nueva York utilizarán contenedores fijos en la calle llamados “Empire Bins” NYC.GOV

A su vez, la oficina del alcalde Mamdani destacó que el Distrito Comunitario 9 de Manhattan, que corresponde a West Harlem, sirve como ejemplo de un caso exitoso de la aplicación de este plan. La basura en este sector está totalmente contenedorizada desde junio de 2025.

Este programa piloto inicial utilizó cerca de 1100 Empire Bins para gestionar los residuos de escuelas y viviendas de alta densidad. Tras diez meses de funcionamiento, las calles de esta zona se mantienen notablemente más limpias, según la mirada de las autoridades.