Noticias de New York hoy, en vivo: alerta por fuertes tormentas con vientos dañinos
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Hochul habló sobre los impuestos a la gasolina en medio del aumento del precio en Nueva York
Invitada al programa programa The Point de CBS 2, Kathy Hochul habló con la periodista Marcia Kramer y reveló cómo espera que la reconozcan como la “gobernadora de la asequibilidad”. Consultada sobre el aumento del precio de la gasolina y si es real que “48 centavos de cada galón en Nueva York son gravámenes”, Hochul respondió: “Creo que verán que la mayoría de los impuestos son federales. Dado que esta iniciativa provino del gobierno federal, creo que tienen la responsabilidad de suspender todos los impuestos especiales sobre la gasolina y los impuestos federales en general”, aclaró la mandataria estatal.
Luego, aprovechó el momento para volver a apuntar contra Donald Trump y ahondar en el costo que la guerra contra Irán tiene para los estadounidenses y neoyorquinos. “Están lidiando con el alto costo del cuidado infantil, el seguro del auto, la luz y los servicios públicos, y ahora, algo que costaba entre 2 y 3 dólares se dispara, y mientras ahorran en gasolina, el precio sube como un cohete, pero luego baja como una pluma. Así que, aunque la guerra termine mañana, seguiremos pagando precios más altos en las gasolineras. Y repito, las familias ya tienen suficientes dificultades, no necesitaban esto”, sentenció la gobernadora demócrata.
Se espera una fuerte tormenta con vientos peligrosos
La inestabilidad llegó el lunes a Nueva York y pronostican tormentas con vientos dañinos que azotarían el estado hacia la tarde o en las primeras horas de la noche.
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