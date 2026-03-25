Volantazo de Mamdani con los impuestos sobre la propiedad en Nueva York tras la negativa de Hochul

El alcalde Zohran Mamdani emprendió una retirada estratégica en su propuesta de incrementar los impuestos sobre la propiedad en Nueva York. La propuesta original buscaba presionar a la gobernadora Kathy Hochul para que ella aplicara impuestos más altos a los contribuyentes de altos ingresos, pero el plan generó el efecto contrario.

La retirada de Mamdani en su cruzada por subir los impuestos a la propiedad en Nueva York

Todo indica que el alcalde Mamdani optó por descartar la vía de los impuestos a la propiedad para cerrar el bache fiscal de 5400 millones de dólares que afecta a la ciudad. El movimiento marca un giro en su estrategia inicial, cuando utilizó el anuncio del alza tributaria como una herramienta de negociación contra la gobernadora Kathy Hochul.

La propuesta del 9,5% de aumento causó un impacto negativo inmediato en diversos sectores. Políticos aliados, demócratas del ala del centro y representantes de propietarios de clase media manifestaron su oposición tajante.

En distintas reuniones, Mamdani dejó trascender que no persistirá en su intento de incrementar el impuesto a la propiedad Yuki Iwamura - AP

Según consigna The New York Times, el alcalde comenzó a reunirse en privado con legisladores para escuchar sus inquietudes y confirmar que la medida no prosperará. La iniciativa, que muchos calificaron de impopular, resultó ser un error de cálculo sobre su propio margen de poder y la sensibilidad de los neoyorquinos ante este tributo, que impacta de forma desproporcionada en hogares de ingresos medios.

El senador estatal Leroy Comrie, quien participó en una mesa de trabajo con políticos afroamericanos, señaló la inviabilidad del proyecto: “No creo que él quiera aumentar los impuestos sobre la propiedad. Sabe que dañará más a las comunidades minoritarias”. En la misma línea, el senador James Sanders Jr. afirmó que la propuesta provocó un terremoto en la población negra que apenas empezaba a conocer al nuevo jefe comunal. La falta de apoyo público y la incomodidad de sus propios aliados progresistas sellaron el destino de la medida.

La reacción de Hochul a la presión de Mamdani

Mamdani intentó presentar el incremento como una elección binaria: o Albany gravaba a los ciudadanos que ganan un millón de dólares o la ciudad subía los impuestos sobre la propiedad. Esta estrategia molestó profundamente a la gobernadora Kathy Hochul. De acuerdo con fuentes consultadas por The New York Times, la mandataria estatal consideró que la presentación del alcalde carecía de sustento y solo buscaba generar un impacto mediático.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, junto al alcalde Mamdani Yuki Iwamura - AP

A pesar de los roces, Hochul enfatizó su deseo de mantener un vínculo constructivo con la administración de Mamdani mientras el estado enfrenta sus propios desafíos presupuestarios.

La gobernadora mantiene una postura firme frente a las exigencias del alcalde. “Uno y medio mil millones no es algo que se entrega todos los días. Lo hice porque quería ayudarles a tener una base sobre la cual construir mientras buscan ahorros, que creo que son necesarios”, declaró Hochul en alusión a la asistencia financiera que otorgó al municipio.

La líder demócrata rechaza cualquier incremento que reste competitividad a la ciudad ante estados vecinos con menor carga impositiva. Para Hochul, la prioridad radica en la eficiencia del gasto antes que en la creación de nuevas imposiciones tributarias para los sectores más ricos.

¿Impuestos a las corporaciones en Nueva York y la renta personal?

Ante este escenario, Mamdani ajusta sus planes. El equipo de gobierno busca ahora otras fuentes de recaudación, como elevar los impuestos a las corporaciones y ajustar la tasa de renta personal para quienes perciben más de un millón de dólares anuales.

La idea de gravar los inmuebles queda, por ahora, archivada en un contexto donde ningún alcalde ha aplicado un aumento sustancial desde la gestión de Michael Bloomberg tras los atentados de 2001. La presidenta del Comité de Finanzas del Senado, Liz Krueger, recordó que la situación de aquel entonces era una crisis real, situación que hoy no se replica en los números de la ciudad.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, fue contundente al respecto: “La propiedad es, en muchos casos, el activo más grande que la gente tendrá en sus vidas. No quieren meterse con eso”.

Esta realidad obliga a la administración de Mamdani a explorar otras alternativas, a pesar de que el presupuesto debe cerrarse antes del 30 de junio. Por su parte, la vocera del municipio, Olivia Lapeyrolerie, evitó confirmar la renuncia definitiva al plan y se limitó a señalar que el alcalde prioriza el trabajo conjunto con los socios en Albany para equilibrar las cuentas heredadas de la gestión previa. La pulseada política continúa en los pasillos de la legislatura mientras el tiempo corre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.