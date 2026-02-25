Tormenta invernal histórica: el día exacto en el que comenzará a derretirse la nieve en Nueva York

La ciudad de Nueva York atraviesa las consecuencias de una tormenta de nieve de gran magnitud registrada entre el domingo y el lunes. El fenómeno dejó una acumulación de alrededor de 20 pulgadas (50 centímetros) en distintos sectores urbanos, lo que afectó la circulación, el transporte y la actividad cotidiana. Se cree que las condiciones atmosféricas posteriores ayudarán a mejorar la situación.

Cuándo empieza a derretirse la nieve tras la tormenta en Nueva York

El cambio de tendencia térmica permitirá que los copos comiencen a derretirse de manera natural en pocos días. El umbral clave es el punto de congelación del agua. Cuando las temperaturas superan los 32°F (0°C), la nieve compactada empieza a transformarse en agua, aunque no desaparece de inmediato debido al volumen acumulado y a la persistencia de capas de hielo.

Tormenta invernal histórica en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que el proceso se iniciará técnicamente durante la noche del martes 24 de febrero, cuando los valores térmicos subirán por encima de los 32°F (0°C). Sin embargo, el miércoles 25 será el día en que el derretimiento se volverá visible, con máximas cercanas a los 42°F (5.5°C).

Además, el miércoles se proyecta la posibilidad de precipitaciones mixtas, lluvia combinada con nieve, que favorecerán la reducción de los montículos acumulados. Aun así, las condiciones de circulación pueden empeorar temporalmente por la disminución de visibilidad y la presencia de agua y hielo simultáneamente.

“Estamos viendo una cantidad considerable de nieve en el suelo”, dijo Bryan Ramsey, meteorólogo del NWS, a Gothamist. “Tomará mucho tiempo para que se derrita, pero lo bueno es que las temperaturas serán un poco más cálidas”, señaló.

Esta evolución contrasta con la tormenta de enero, que fue seguida por marcas térmicas extremadamente bajas que conservaron el manto blanco durante un período prolongado.

Las previsiones indican que el resto de la semana continuará con valores térmicos por encima del punto de congelación durante gran parte del día. Para el sábado se esperan máximas cercanas a los 43°F (6°C), lo que mantendrá activo el proceso por el cual la nieve se reducirá.

La nieve acumulada en Nueva York podría reducirse en el transcurso de esta semana cuando las temperaturas aumenten Facebook New York City Department of Sanitation

Cómo respondió Nueva York a la tormenta histórica

El alcalde Zohran Mamdani puso en marcha un plan de respuesta invernal a gran escala para mitigar los efectos del temporal. El objetivo fue mantener operativas las vías principales y permitir el desplazamiento de servicios esenciales mientras continuaba la nevada.

“La ciudad de Nueva York continúa atendiendo la urgencia de esta histórica tormenta de nieve, y no nos detendremos hasta que pase y nuestra ciudad esté plenamente operativa de nuevo”, dijo en un comunicado oficial.

El plan incluyó:

Despliegue masivo de personal y equipo: la movilización de aproximadamente 2600 trabajadores de saneamiento en turnos prolongados, más de 2300 máquinas quitanieves y cerca de 700 esparcidores de sal , que recorrieron las cinco zonas administrativas de la ciudad. Además, se distribuyeron alrededor de 50 millones de libras (22 millones de kilogramos) de material anticongelante para evitar la formación de hielo.

en turnos prolongados, más de , que recorrieron las cinco zonas administrativas de la ciudad. Además, para evitar la formación de hielo. Programa de paleadores de emergencia: el Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés) activó un programa de trabajadores temporales dedicados a despejar infraestructuras peatonales críticas como cruces, hidrantes y paradas de autobús. Este contingente pudo alcanzar hasta 1800 personas por turno .

. Tecnología de monitoreo en tiempo real: paralelamente, se implementaron herramientas tecnológicas para supervisar en tiempo real el avance de las tareas , lo que incluyó sistemas de seguimiento de vehículos y geolocalización de puntos intervenidos.

, lo que incluyó sistemas de seguimiento de vehículos y geolocalización de puntos intervenidos. Colaboración interagencial: se activaron equipos de tareas especiales, lo que incluyó un grupo de grúas para retirar vehículos atascados y un equipo dedicado a la remoción de árboles caídos. En Staten Island, la zona más afectada, se desplegaron 65 piezas de equipo adicionales .

. Responsabilidad de propietarios: se mantuvo la obligación de que los dueños de edificios limpien un camino de cuatro pies de ancho (un metro) en sus aceras. Aquellos que no cumplen recibirán multas de hasta US$250.

“Animamos a los neoyorquinos a usar el transporte público si es necesario, a permanecer en casa cuando sea posible y a mantenerse informados a través de Notify NYC”, recomendó el alcalde.

Según datos oficiales, para el lunes al mediodía se había despejado al menos el 99,5% de las calles. Sin embargo, las autoridades aclararon que la limpieza debía repetirse continuamente debido a la persistencia de las precipitaciones en ese momento.

El alcalde indicó que la recuperación urbana será más rápida que en tormentas anteriores, ya que no se espera una irrupción prolongada de aire polar. La combinación de temperaturas moderadas y operaciones intensivas permitiría restablecer la movilidad y los servicios en un plazo más corto, aunque el impacto visual de la nevada persistirá durante varios días.

La desaparición total del manto blanco dependerá de la continuidad del aumento de las marcas térmicas, de la lluvia prevista y de las tareas de remoción. Mientras tanto, las autoridades advierten que las condiciones seguirán siendo peligrosas para peatones y conductores durante la transición entre hielo, nieve y agua.